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Политика ,  
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Путин уволил бессменного первого замдиректора ФСБ

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и увольнении со службы первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к службе.

«Смирнов уходит в отставку по выслуге лет, ему исполнилось 70 лет», — сообщил РБК один из собеседников.

Генерал армии Сергей Смирнов координировал в ФСБ работу самых важных подразделений службы: департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя. На должность первого заместителя директора ФСБ России он был назначен в июне 2003 года, до этого в течение двух лет он был начальником Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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РБК направил запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в центр общественных связей ФСБ России. 

Материал дополняется.

Автор
Дмитрий Серков
При участии
Мария Лисицына
ФСБ Сергей Смирнов отставка
РБК
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