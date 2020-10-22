Путин уволил бессменного первого замдиректора ФСБ

Сергей Смирнов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и увольнении со службы первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к службе.

«Смирнов уходит в отставку по выслуге лет, ему исполнилось 70 лет», — сообщил РБК один из собеседников.

Генерал армии Сергей Смирнов координировал в ФСБ работу самых важных подразделений службы: департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя. На должность первого заместителя директора ФСБ России он был назначен в июне 2003 года, до этого в течение двух лет он был начальником Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

РБК направил запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в центр общественных связей ФСБ России.