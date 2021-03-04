Блокчейн встает на налоговую службу

Утвержден план деятельности ФНС на 2021 год

ФНС раскрыла, какие проекты намерена внедрить в 2021 году. Из главного — блокчейн-система по предоставлению банкам данных о заемщиках, система нового поколения по контролю за налогами и платформа передачи данных в другие госорганы

Фото: Владимир Новиков / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала план деятельности на 2021 год, утвержденный министром финансов Антоном Силуановым (.pdf). План содержит порядка 100 мероприятий, среди них совершенствование платформы по взаимодействию с банками, разработка новой версии автоматизированной информационной системы «Налог-4», создание системы передачи административных данных в другие заинтересованные госорганы.

В частности, ФНС планирует ввести в эксплуатацию цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых (в том числе банковских) услуг. Сервис поможет банкам и их клиентам — в том числе потенциально ускорит и удешевит предоставление кредитных продуктов, утверждают опрошенные РБК представители банков. Однако есть и риски — например, утечки персональных данных, предупредили эксперты.

Досье банковских клиентов

Цифровая платформа ФНС для взаимодействия с банками уже функционирует, уточнили РБК в пресс-службе ФНС. Она построена на технологии распределенного реестра (блокчейн), когда каждый участник процесса работает с данными своего узла в соответствии с присвоенной ему ролью. В 2020 году платформа использовалась для поддержки граждан и экономики страны от последствий COVID-19, говорят в ФНС, в частности позволяла ускорить выдачу льготных кредитов бизнесу. Банки обходились без дополнительных подтверждающих документов, за короткое время получая верифицированные данные о статусе заемщика из государственных реестров, администрируемых налоговой службой.

Как заявляет ФНС, ведущие банки предложили службе далее развивать платформу. Среди «наиболее востребованных» ФНС выделяет такие направления, как применение блокчейн-платформы для новых госпрограмм поддержки бизнеса, безбумажное предоставление услуг клиентам банков в рамках расчетно-кассового обслуживания и кредитования, а также «формирование досье клиента и профилирование его рисков».

ФНС обладает значительным массивом данных, которые позволят улучшить оценку рисков по розничным и корпоративным заемщикам, а также сократить бумажный документооборот с клиентами, пояснил РБК директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников (по его словам, банк участвовал в обсуждении вопроса создания досье на заемщика на платформе ФНС). Если сервис ФНС будет бесплатным для банков, то возможно снижение стоимости и сроков оценки рисков — это, в свою очередь, ускорит и снизит стоимость кредитных продуктов для клиентов, считает Шорников.

Сервис позволит разгрузить банки и сократить бумажную волокиту — заемщикам не придется подавать документы в разные организации, поскольку их кредитный профиль будет доступен в рамках единой платформы, говорит старший юрист Deloitte Legal в СНГ Павел Баранов. У банков появится возможность (с согласия заемщика) оперативно получать данные из государственных информационных систем, быстрее проводить скоринг (оценку кредитоспособности клиентов. — РБК) и выносить кредитное решение, а клиентам, давшим согласие на проверку данных, не придется собирать документы для подтверждения доходов, указала пресс-служба Промсвязьбанка.

Пресс-служба ВТБ сообщила РБК, что банк готов участвовать в проработке вопросов, связанных с обменом данными с ФНС, поскольку это поможет усовершенствовать риск-политику игроков банковского сектора. Банки уже получают сведения о кредитных историях клиентов «в рамках хорошо отлаженных процессов взаимодействия с бюро кредитных историй», добавили в ВТБ.

Весь массив информации, собранный налоговой службой о налогоплательщике, в том числе в результате мероприятий налогового контроля, может оказаться в распоряжении банков, говорит адвокат, старший юрист BGP Litigation Денис Савин. И это повышает вероятность утечки персональных данных налогоплательщиков, предупреждает партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.

Не только ФНС начнет предоставлять свои данные о налогоплательщиках банкам — налоговики недавно получили право на доступ к информации, которую в банк предоставляет клиент (ранее она защищалась банковской тайной). В феврале 2021 года президент России подписал закон, который обязывает кредитные организации по мотивированному запросу предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договора на открытие счета и т.д.

Корректировка мер поддержки бизнеса

В конце 2020 года у ФНС появился новый реестр — получателей господдержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным службы, в 2020 году малому и среднему бизнесу была оказана финансовая поддержка на 377 млрд руб. Также в реестре есть сведения о консультационной, имущественной (например, льготы по арендным платежам) и информационной поддержке.

В 2021 году ФНС планирует внедрить «новую функциональность» при ведении этого реестра. «Новый аналитический сервис позволит на регулярной основе корректировать меры поддержки с учетом оценки их эффективности», — сообщила РБК пресс-служба ведомства. Сервис разрабатывается совместно с Минэкономразвития, пресс-служба которого это подтвердила. Это «часть работы по перестройке инструментов поддержки бизнеса», добавили в Минэкономразвития.

Налоговая служба не уточнила, как новый сервис поможет оценивать эффективность мер господдержки малого бизнеса и в зависимости от этого корректировать их. В пандемическом 2020 году меры господдержки МСП приобрели особую значимость, и наделение ФНС новыми компетенциями выглядит логично, поскольку она во многих случаях является фактическим распределителем госпомощи, считает Павел Баранов.

ФНС как оператор больших данных в России

Налоговая служба планирует создать цифровую платформу для передачи административных данных в другие заинтересованные госорганы, следует из ее плана деятельности в 2021 году. К административным данным, например, относятся данные онлайн-касс о продажах продуктов, собираемые ФНС. РБК уже сообщал, что Росстат планирует в 2021 году внедрение нового метода расчета инфляции — на основе первичных данных транзакций, передаваемых налоговиками.

Аналитическая платформа для электронного обмена данными с другими органами власти и иными потребителями данных находится на этапе проектирования, уточнили в ФНС. Служба будет поставлять сведения, содержащиеся в налоговых декларациях, о задолженностях, данные контрольно-кассовой техники, приводят примеры в пресс-службе ФНС. «Поставка данных будет осуществляться в автоматизированном режиме с учетом ограничений, предусмотренных нормативно-правовыми актами», — указали в ФНС. Помимо Росстата к работе над платформой уже подключился ряд региональных органов исполнительной власти, добавили там.

«В последнее время мы наблюдаем поступательное движение в сторону формирования в руках ФНС самого большого массива данных о физических и юридических лицах страны. Предоставление доступа к такой информации заинтересованным третьим лицам выгодно для последних, позволяя видеть всю картину при принятии ими государственных или коммерческих решений. Однако очевидно, что сами налогоплательщики такой вектор развития воспринимают негативно», — сказал РБК Денис Савин.

Новая система контроля за уплатой налогов

ФНС планирует в 2021 году разработать концепцию автоматизированной информационной системы (АИС) четвертого поколения «Налог-4» «с учетом применения технологий импортозамещения», говорится в плане. При этом только в 2019 году служба завершила внедрение автоматизированной системы налогового администрирования «Налог-3». Реализация АИС, которую сама ФНС называет «одной из крупнейших баз данных в мире», в прошлом коррелировала с ростом собираемости налога на добавленную стоимость (НДС) — система позволяет в автоматическом режиме проверять все цепочки уплаты НДС контрагентами.

Разработка концепции АИС «Налог-4», вероятно, будет в значительной степени ориентирована на внешнеэкономические сделки, особенно внутригрупповые, считает партнер налоговой практики МЭФ PKF Геннадий Тимоничев. «У ФНС появляется все больше информации по таким сделкам, чтобы можно было оценить соответствие формы операций их экономической сути», — говорит он.

Каждая следующая программа этой «линейки» создает все больше сложностей у компаний, утверждает Болдинова. Часто налогоплательщики получают запросы, требования и предложения доплатить в бюджет налоги в связи с деятельностью их контрагентов пятой, шестой очередей, так как это становится видно АИС, констатирует она.

Функционал новой АИС может значительно сократить число споров по поводу прочтения ст. 54.1 Налогового кодекса, определяющей критерии необоснованной налоговой выгоды, надеется Тимоничев. Бизнес считает, что эта статья часто используется налоговиками для чрезмерных «карательных» доначислений.