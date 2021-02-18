ФНС упростит получение налоговых вычетов

Федеральная налоговая служба (ФНС) упростит получение имущественных и инвестиционных вычетов. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров, говорится в сообщении ФНС, поступившем в РБК.

Служба планирует объединить личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС с данными онлайн-касс. Егоров пояснил, что таким образом пользователи смогут видеть информацию о сделанных покупках с помощью банковских карт и подавать заявление на налоговый вычет «буквально нажатием одной кнопки».

Упрощенная технология будет запущена с марта 2021 года, уточнили в ведомстве. Она позволит сократить срок возврата денег до полутора месяцев, считают в ФНС.

В конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий упростить подачу заявления на налоговый вычет. В случае принятия поправок сделать это можно будет через личный кабинет на сайте ФНС — посещать налоговую инспекцию для подачи заявления больше не придется.