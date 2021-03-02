Пандемия унесла каждую пятую книгу

Российская книжная палата представила данные об итогах 2020 года

В 2020 году было напечатано на 83,7 млн меньше экземпляров книг и брошюр, чем годом ранее. Сами издатели падение тиражей связывают с вызванным пандемией режимом самоизоляции и снизившимся из-за этого трафиком в книжных магазинах

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В прошлом году общий тираж всех выпущенных книг и брошюр, как следует из данных Российской книжной палаты, снизился на 19%: с 435,1 млн экземпляров в 2019 году до 351,4 млн экземпляров.

Наихудшую динамику по снижению тиражей показал сегмент религиозной печатной продукции — на 34,5%, до 4,7 млн экземпляров. На 21%, до 42,6 млн экземпляров, сократился выпуск литературно-художественных изданий; на 18%, до 78,1 млн экземпляров, — изданий для детей и юношества; на 11%, до 6,7 млн экземпляров, — научной литературы.

Увеличить общий тираж выпущенной продукции смогли только два из десяти крупнейших по этому показателю издательства, причем оба они выпускают книги для детей, в частности раскраски: «Симбат» (при этом основной профиль компании — производство игрушек) отпечатал более 11,2 млн экземпляров, что на 15% больше, чем годом ранее, издательский дом «Лев» — 9,5 млн (прирост на 1%).

Падение тиражей связано с периодом карантина и последующим за этим снижением трафика в книжной рознице, указывает президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Книжная палата приводит данные отдельно по «Эксмо» и АСТ: у первого издательства падение составило 24%, до 36,7 млн экземпляров, у второго — на 22%, до 33 млн. Но в самой группе с этими цифрами не согласны. В целом по группе, по словам Новикова, падение тиражей не превысило 20%. Книжная палата не учитывает допечатанные тиражи, полагает президент «Эксмо-АСТ».

Общие продажи у «Эксмо-АСТ» уменьшились на 11%, уточнил Новиков. По его словам, снижение коснулось преимущественно книг нон-фикшн и детских книг, поскольку в этих сегментах особенно важно ознакомиться с книгой перед покупкой.

Карантинные меры и закрытие магазинов сыграли важную роль в сокращении выпуска печатной продукции, согласна консультант Союза предприятий печатной индустрии Елена Шитикова. Основными каналами в книготорговле остаются традиционные книжные магазины: в Москве на них приходится в среднем около 43% всех продаж, тогда как на интернет — лишь 21%. В регионах доля онлайн-продаж еще меньше, добавляет Шитикова.

Даже в августе, когда традиционно на книжном рынке высокий сезон, из-за того что многие магазины просто не открылись, поскольку не работали и дистрибьюторы, а также из-за страха людей перед посещением магазинов продажи книг не росли. Так, в сентябре 2020-го трафик в книжных магазинах в среднем снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, оценивает Союз предприятий печатной продукции. В четвертом квартале прошлого года ситуация из-за второй волны пандемии усугубилась и продажи книг в рознице упали на 25% в целом по стране и до 30% по Москве, констатирует Шитикова.

Почему упали тиражи учебной литературы

В прошлом году было выпущено меньше и учебной литературы, хотя этот сегмент традиционно считался наиболее динамично развивающимся. Общий тираж всех учебных и методических изданий в 2020 году снизился на 19%, до 42,5 млн экземпляров. Сильнее всего в этом сегменте сократился выпуск у издательства «Вако» — на 66%, до 3,6 млн экземпляров.

Практически все специализирующиеся на учебной литературе издательства выпускают пособия для подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ). Но в 2020 году, как ранее сообщал РБК, школьники сократили покупку пособий для подготовки к этим экзаменам. У группы «Просвещение», в которую помимо одноименного издательства сейчас также входят «Дрофа» и «Вентана-Граф», продажи таких пособий в рознице упали на 21% в сравнении с предыдущим годом, примерно до 3 млн экземпляров. В самом издательстве падение спроса объясняли неопределенностью со сроками сдачи государственных экзаменов: некоторые школьники и их родители предполагали, что ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году отменят из-за пандемии, как это было с ОГЭ в 2020 году, и не торопились покупать такую литературу.

Кроме того, в издательствах «Дрофа» и «Вентана-Граф» падение тиражей (соответственно на 28%, до 12,6 млн экземпляров, и на 17%, до 9,7 млн экземпляров) могло быть обусловлено также исключением значительной части их продукции из федерального перечня учебников, на основе которого школы могут закупать литературу.

В конце 2019 года группа «Эксмо-АСТ» продала за 6 млрд руб. корпорацию «Российский учебник», в которую входили «Дрофа» и «Вентана-Граф». Олег Новиков тогда признавался, что продает ранее прибыльный бизнес исключительно из-за проблем, возникших после того, как утверждаемый Министерством просвещения перечень учебников изменился. Эти последствия для бизнеса станут видны только год спустя, предупреждал в 2019 году Новиков.

Учебники «Вентаны-Граф» и «Дрофы» в ноябре 2019 года все-таки вернули в федеральный перечень, но уже после того, как Новиков продал «Российский учебник». Весной 2020 года эта корпорация стала частью группы «Просвещение». В ее пресс-службе снижение тиражей издательств «Бином», «Дрофа» и «Вентана-Граф» объяснили «наличием готового ассортимента, а также изменением тиражной политики в течение года, связанной с работой книжного рынка в условиях ограничений».