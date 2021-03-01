На пути курьеров встали рецепты
Доля заказов с доставкой товара потребителю по итогам 2020 года не достигла и 20% от всех продаж лекарств в интернете в денежном выражении, оценила по просьбе РБК исследовательская компания DSM Group. По данным аналитиков, в дистанционной торговле лекарствами доминируют онлайн-бронирования, когда пользователь делает в интернете предзаказ, а потом сам забирает товар из аптеки. Всего в прошлом году дистанционным способом было продано лекарств на 72 млрд руб., из них только 14 млрд руб. пришлось на классическую интернет-торговлю с доставкой, констатирует гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.
Весь отечественный аптечный рынок (с учетом продаж парафармацевтики — товаров, не являющихся лекарствами: бинтов, косметики, БАДов и т.д.) DSM Group оценивает по итогам 2020 года в 1,4 трлн руб. Доля дистанционных продаж (также с учетом парафармацевтики) достигла 6,6%, что на 2,2 п.п. больше, чем в 2019 году, когда продажи с доставкой лекарств еще не были разрешены.
Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли оценила онлайн-продажи лекарств в России за шесть месяцев 2020 года в 5,6 млрд руб., что составляет лишь 0,2% всего отечественного рынка дистанционной торговли. Обычные онлайн-бронирования лекарств ассоциация не оценивала.
Доминирующую роль предзаказов в дистанционной продаже лекарств подтверждают в группе «Аптечная сеть 36,6», управляющей сетями «36,6» и «Горздрав». По ее данным, более 90% онлайн-продаж по-прежнему приходится на бронирование лекарственных средств. В других опрошенных РБК аптечных сетях — «Ригла» и «Аптечные традиции» — цифры не привели, но также признали, что потребители предпочитают забирать забронированный товар самостоятельно.
Когда в России разрешили доставку лекарств
Президент Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств в апреле 2020 года. Первые разрешения на дистанционную торговлю аптекам были выданы Росздравнадзором в мае 2020 года. Аптеки могут осуществлять розничную торговлю только безрецептурными лекарствами. Нельзя также продавать наркотические, психотропные, а также спиртсодержащие препараты с долей этилового спирта свыше 25%.
Среди основных требований к компаниям, обращающимся за разрешением на дистанционную торговлю лекарствами, — действующая лицензия на фармацевтическую деятельность не менее одного года и не менее десяти аптечных точек.
Кроме того, необходимо наличие электронной системы платежей или мобильного платежного терминала, а также собственной курьерской службы (либо договор со специализированной компанией).
Почему потребители предпочитают предзаказы
Развитие аптечного онлайн-ретейла может идти только по характерному для российской интернет-розницы пути, когда товары доставляются в пункты выдачи заказов, в случае с фармой — в аптеки, убежден гендиректор «Аптечной сети 36,6» Александр Кузин. По его мнению, потребителям удобнее зайти в аптеку, «где квалифицированный персонал выдаст товар и проконсультирует по препарату».
Шуляк из DSM Group большую популярность онлайн-бронирований связывает с невозможностью сейчас заказать доставку рецептурных препаратов. С ним согласны гендиректора сетей «Аптечные традиции» и «Ригла» Дмитрий Руцкой и Александр Филиппов.
Доля продаж лекарств, не требующих рецепта, составляет в аптеках около 20–30%, оценивает Руцкой. В онлайн-продажах спрос на рецептурные препараты выше, чем в традиционной рознице, уточняет Шуляк. По его оценке, на рецептурные лекарства приходится 46% заказов, тогда как в офлайне это 40% всех продаж.
В конце 2020 года стало известно, что Минздрав разработал законопроект, который упрощает выдачу разрешений на онлайн-продажу лекарств и разрешает продажу через сайты-агрегаторы. РБК направил запрос в министерство о текущем статусе законопроекта и возможности дальнейшей либерализации дистанционной торговли лекарствами.