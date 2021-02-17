Самой дорогой покупкой в зарубежных интернет-магазинах оказались БАДы

Онлайн-ретейлеры впервые озвучили затраты россиян в интернет-аптеках. В трансграничной торговле средний чек за БАДы и витамины оказался самым высоким

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В 2020 году российские пользователи при заказе в зарубежных интернет-магазинах больше всего тратили в аптеках или на аналогичных площадках: средний чек в этой категории превысил 21,7 тыс. руб., свидетельствуют данные из отчета Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, представляет крупнейших игроков российского и международного рынка онлайн-продаж).

Оценку средних чеков и объемов различных товарных категорий ассоциация проводила совместно со Сбербанком, основываясь на его данных по эквайрингу. При этом при подсчете среднего чека в трансграничной торговле АКИТ не учитывала покупки в самом популярном, по версии Mediascope, у россиян маркетплейсе AliExpress, поскольку его ставка на продажу дешевых товаров значительно влияла бы на общую картину.

Средний чек в зарубежных аптеках отражает покупки биологически активных добавок, поскольку россиянам при трансграничной торговле недоступна покупка лекарств, уточняет президент АКИТ Артем Соколов. Ассоциация впервые отдельно подсчитала средний чек именно в аптеках, поскольку только в 2020 году вступил в силу закон, разрешивший в России дистанционные продажи и доставку лекарств. Но еще в 2018 году АКИТ делала предварительные расчеты заказов только в зарубежных аптеках, тогда средний чек равнялся почти 17,6 тыс. руб.

В других категориях средний чек в трансграничной торговле заметно ниже: при покупке автозапчастей и аксессуаров в 2020 году — почти 15,7 тыс. руб (+54,6% по сравнению с 2019 годом), подарков и цветов (их, как правило, заказывают ИП для дальнейшей перепродажи) — почти 13 тыс. руб. (+82%), техники и электроники — около 10 тыс. руб. (-30%).