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Москва уступила северу, югу и востоку
Газета № 017 (3306) (2402)
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Москва уступила северу, югу и востоку

Специалисты института «Урбаника» рейтинговали 100 крупнейших городов России по качеству жизни
Москва поднялась с 52-го сразу на 5-е место в новом рейтинге самых комфортных и доступных городов России. Но столица все равно проигрывает Краснодару, Сургуту, Тюмени и Петербургу
Фото: Василий Шитов / ТАСС
Фото: Василий Шитов / ТАСС

РБК ознакомился с новым рейтингом самых комфортных и доступных городов России, который составляет институт территориального планирования «Урбаника». Его специалисты проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчете на среднюю для этого населенного пункта зарплату. За основу нового рейтинга взяты данные за 2019 год (в предыдущем — за 2018 год), поскольку официальные социальные и экономические показатели за прошлый год пока не подведены.

Главные выводы из нового рейтинга

  • Из 100 городов к условно доступным по стоимости жизни урбанисты смогли отнести только 27 городов (годом ранее — 25).
  • Количество комфортных для жизни городов увеличилось с 23 по итогам 2018 года до 35 по итогам 2019 года.
  • Самыми доступными по стоимости жизни на среднюю зарплату стали Сургут, Мурманск и Тюмень (эти города набрали свыше 35 из 50 возможных баллов по этому показателю). Сложнее всего жить, по версии «Урбаники», в Армавире, Севастополе и Уссурийске (около 20 баллов).
  • К наиболее комфортным с точки зрения качества среды урбанисты отнесли Краснодар, Тюмень и Самару (более 38 баллов из 50 возможных). На последнем месте по этому показателю оказалась Чита (менее 26 баллов).
  • Москва в новом рейтинге попала в топ-5 лучших городов, хотя в предыдущем была только на 52-м месте. Калуга, которая была в пятерке в прошлом году, наоборот, опустилась на 18-ю строчку.
  • Петербург и Москва оказались единственными городами с населением более 1 млн человек, которые вошли в первую пятерку. Еще один город-миллионник, Уфа, замыкает десятку рейтинга.

Как считали

Институт территориального планирования «Урбаника» занимается проектированием в сфере градостроительства и консалтингом. Реализовано более 250 проектов, в том числе участие в развитии Большой Москвы, составление концепций пространственного развития Севастополя, Иркутска, Норильска, Южно-Сахалинска.

В рейтинге ранжированы 100 российских городов с населением выше 173 тыс. человек. Не учитывались спутники Москвы (Балашиха, Подольск, Химки и др.), поскольку, как считает «Урбаника», по территориальной и экономической структурам они являются частью столицы. Кроме того, из-за особых климатических, социальных и экономических условий исключен Норильск.

Основным источником данных стал Росстат. Использовалась также информация МВД, консультантов рынка недвижимости, климатические показатели местности.

В рейтинге каждый город мог набрать 100 баллов, которые складывались из результатов в двух группах, в каждой из которых город мог набрать 50 баллов.

Первая группа оценивала качество среды: благоприятность климатических условий, индекс загрязнения атмосферы, уровень загруженности городских дорог, транспортная доступность (наличие аэропорта, железнодорожного вокзала и т.п.), обеспеченность жильем в среднем на человека, наличие современных форматов торговли, уровень городского благоустройства, уровень преступности, освещенность.

Вторая группа учитывала стоимость услуг: возможность приобретения собственного жилья и аренды однокомнатной квартиры, уровень текущих расходов и стоимость ЖКУ, покупательную способность. Показатели второй группы считались исходя из уровня средней заработной платы в городе.

Условно к доступным по стоимости жизни можно отнести города, которые набрали больше 30 баллов по параметру стоимости жизни. Условно к комфортным городам — те, которые набрали больше 33 баллов по комфорту среды.

Бизнес
Урбанисты назвали самые комфортные и доступные для жизни города России Парк Галицкого в Краснодаре

«На мой взгляд, места с 20-го по 80-е — это показатель того, что город примерно такой же, как средний город страны, подъем выше — повод для некоторой гордости, спуск ниже — повод для определенного беспокойства», — указывает управляющий партнер «Урбаники» Федор Коньков. По его словам, рейтинг получился «довольно плотный в середине» и достаточно изменения одного-двух показателей за год, чтобы подняться или спуститься на пару десятков строчек.

Разного рода рейтинги формируются, чтобы создать пространство конкуренции за компании и ресурсы, указать органам власти на отдельные проблемные зоны, оценить привлекательность для жителей, отмечает первый вице-президент Центра стратегических разработок Наталья Трунова. Но, по ее мнению, при анализе разнофакторных показателей вряд ли получится найти ответы на эти вопросы: сравнение разнокатегорийных городов с разным уровнем экономической базы, климатическими условиями, инфраструктурными возможностями похоже на сравнение «теплого с мягким».

Почему Краснодар и Сургут остаются лучшими городами

Первые два места рейтинга остались неизменными с прошлого года — это Краснодар и Сургут. В Краснодаре, как объясняет Коньков, высокие показатели в сферах обеспеченности жильем, торговли, благоприятного климата и транспортной доступности. Сургут, в свою очередь, может похвастаться низкой стоимостью жилья, ценами на услуги ЖКХ и продукты, кроме того, город хорошо обеспечен качественными торговыми центрами.

В Краснодаре, для того чтобы накопить на покупку квартиры площадью 40 кв. м, необходимо откладывать среднюю по городу зарплату в течение 4,1 года, в Сургуте — 3,2 года. Для сравнения: на квартиру такой же площади в Москве и Петербурге необходимо около восьми лет.

В среднем в городах первой пятерки на среднюю зарплату можно купить 14 продовольственных потребительских корзин в месяц. Это значит, что на среднюю зарплату один человек может прокормить 14 человек минимальным набором продуктов (при условии, если не будет тратить деньги ни на что больше). Среднее значение по всему рейтингу — 10,5 корзины.

Тюмень в новом рейтинге заняла третье место, поднявшись на одну строчку и сместив Санкт-Петербург. Итоговые оценки последнего по сравнению с прошлым рейтингом почти не изменились: из 100 возможных город набрал 70,27, что лишь на 0,06 больше, чем годом ранее. Тюмень же прибавила 4 балла, набрав почти 74 из 100.

Увеличившиеся баллы Тюмени авторы рейтинга объясняют ростом показателей по снижению преступности и благоустройству. Тюмень — самый безопасный город из первой пятерки, там примерно вдвое реже совершаются преступления, чем в Сургуте. При этом даже уровень Сургута на 20% ниже, чем в среднем по рейтингу.

Экономика
РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Чем объясняется резкий взлет Москвы

Пятое место столицы в рейтинге его авторы объясняют улучшением показателей по обеспеченности современными торговыми площадями и по качеству благоустройства. Обеспеченность торговыми центрами в Москве, по данным консалтинговой компании JLL, в 2019 году увеличилась с 417 до 423 кв. м на 1 тыс. жителей (в 2020 году это было уже 472 кв. м). Однако до Краснодара, где на 1 тыс. горожан приходится 736 кв. м в качественных торговых центрах, столице пока далеко.

По благоустройству столица вышла на первое место, тогда как в прошлом рейтинге занимала только двадцатое, но этот взлет объясняется в первую очередь изменением источника данных. Для оценки благоустройства в этом году «Урбаника» использовала данные индекса городов, который начал составлять Минстрой. Раньше сравнивать благоустройство городов можно было только по результатам конкурса на самый благоустроенный город, а в нем Москва участвовала не очень активно. Теперь, после появления более понятных индексов развития, ситуация выглядит более логично, констатирует Коньков.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства Москвы.

Общество
Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Почему Уссурийск оказался аутсайдером рейтинга

Последнее место в рейтинге, как и год назад, занял Уссурийск в Приморском крае, что обусловлено невысоким доходом горожан в сочетании c высокими ценами и низким комфортом жизни. «У нас есть две большие группы городов, формирующие середину рейтинга, — те, где жить комфортно, но дорого, и те, где жить некомфортно, зато дешево. А Уссурийск — один из немногих городов, где и некомфортно, и дорого», — говорит Коньков.

Наглядно низкие показатели Уссурийска видны при сравнении его с Южно-Сахалинском, который тоже находится на Дальнем Востоке, почти равен по населению Уссурийску (200 тыс. и 173 тыс. жителей соответственно) и при этом занимает в рейтинге восьмую строчку, обращают внимание в «Урбанике».

По площадям качественных торговых центров, которые фактически в городах заменяют общественные пространства закрытого типа, Южно-Сахалинск обгоняет Уссурийск в пять раз. Житель первого города имеет на 15% больше жилплощади по сравнению с жителем второго. Уровень благоустройства Южно-Сахалинска на 15% выше среднего по рейтингу, Уссурийска — на 7% ниже.

По доступности жилья Южно-Сахалинск ненамного превосходит Уссурийск, хотя по этому показателю они оба находятся в нижней части списка. Однако в Южно-Сахалинске на покупку 40-метровой квартиры (если вообще не тратить среднюю для этого города зарплату) уйдет пять лет, в Уссурийске — 5,3 года. Аренда жилья относительно доходов населения на Сахалине на 10% дешевле.

Автор: Надежда Федорова.
При участии: Евгения Кузнецова.
Теги: урбанистика , рейтинг , недвижимость , благоустройство
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