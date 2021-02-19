Clubhouse зазвучалa фальшиво

Какие риски создает популярная соцсеть для голосового общения

Смогут ли мошенники использовать голосовую соцсеть Clubhouse в своих целях, подделывая голоса известных личностей и манипулируя пользователями, используя проблемы в российском законодательстве, — разбирался РБК

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В набирающей популярность соцсети Clubhouse появились первые фейковые знаменитости из России. 17 февраля некто под именем Аллы Пугачевой несколько часов общался с пользователями, спел песню «Позови меня с собой» и выразил свое отношение к некоторым представителям российской эстрады. После окончания эфира в соцсети концертный директор Пугачевой заявил, что указанный аккаунт не принадлежит певице и она не регистрировалась в Clubhouse.

Аналогичное происходит по всему миру. Днем ранее один из пользователей, зарегистрировавшийся как Брэд Питт, создал «комнату» под названием «Снижение влияния на климат», к которой присоединились более 3 тыс. пользователей. Спустя несколько часов этот пользователь признался, что он фотограф, а вовсе не Брэд Питт. После этого его аккаунт был удален администраторами сети.

В то же время аккаунт «Аллы Пугачевой» по-прежнему существовал на момент публикации материала.

РБК опросил экспертов в области защиты персональных данных и юристов, чтобы выяснить, насколько опасны такие случаи и может ли Clubhouse стать площадкой массового использования чужих личностей и различных мошеннических манипуляций.

Что такое Clubhouse Сеть Clubhouse была создана в начале 2020 года, все коммуникации между пользователями — голосовые, они происходят в создаваемых для этого тематических виртуальных комнатах. Чтобы зарегистрироваться в сети, необходимо иметь приглашение от кого-то из действующих пользователей Clubhouse. Пока у новой площадки есть только приложение для платформы iOS, приложение для Android находится в разработке. В январе этого года Clubhouse привлекла $85 млн инвестиций, оценка компании составила $1,4 млрд. В мире Clubhouse начала набирать популярность с конца января, после того как на этой площадке выступил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. К середине февраля приложение Clubhouse по всему миру скачали более 8 млн раз, в том числе около 137 тыс. — в России. Согласно правилам соцсети, пользователям запрещено вести запись разговора без письменного согласия на это всех вовлеченных в него пользователей; делиться информацией, которую спикеры пометили как off the record (не под запись, не для цитирования); нарушать какое-либо местное, государственное, национальное или международное законодательство; выдавать себя за физическое или юридическое лицо, которым не является; собирать адреса электронной почты или другую контактную информацию пользователей и др. Аккаунты нарушителей правил удаляются.

Чем опасны фейки в новой соцсети

Опрошенные РБК эксперты по-разному оценивают риски, связанные с появлением фейковых персонажей в Clubhouse, но признают их опасность.

Прецедент с «Аллой Пугачевой» продемонстрировал возможность беспрепятственного грубого нарушения личных неимущественных прав, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. По ее мнению, если Clubhouse не примет меры противодействия и не последует реакции Роскомнадзора, любое лицо окажется незащищенным от неправомерного использования его персональных данных. Она объясняет, что имя гражданина относится к персональным данным, доступ к которым охраняется законом, и в случае распространения ложной информации от имени пользователя тот вправе требовать от социальной сети блокировать фейковый аккаунт.

При этом, по мнению заместителя гендиректора Group-IB по защите от цифровых рисков Андрея Бусаргина, пользователи в массе своей верят информации, которую публичные личности размещают в интернете. И поскольку в Clubhouse может зарегистрироваться «двойник» (голос легко подделать: можно, сослаться, например, на болезнь, неисправность микрофона и т. п.), последствия могут быть очень серьезными, считает эксперт. Особенную угрозу представляют финансово мотивированные мошенники, маскирующиеся под публичных персон и зазывающие, например, в очередную пирамиду, поясняет Бусаргин.

Фондовый рынок России уже испытывает проблемы в связи с давлением из Сети. В начале февраля Forbes писал, что Центральный банк России обеспокоен способностью Telegram-каналов влиять на стоимость акций, публикуя недостоверную информацию. Однако аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Ганелин считает, что появление фейковых аккаунтов или непроверенной информации в Clubhouse на данный момент «вряд ли несет системную угрозу для рынка ценных бумаг». Он пояснил это тем, что пользователь может только озвучить информацию на этой площадке, но не опубликовать ее текст, как это возможно в Telegram или Twitter. По мнению Ганелина, представители публичных компаний в случае с Clubhouse успеют выпустить опровержение прежде, чем фейковая информация успеет повлиять на инвесторов.

Руководитель Центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности Jet CSIRT Алексей Мальнев не столь оптимистичен. Он предупреждает, что создатели фейковых аккаунтов, используя современные технологии в дополнение к традиционным — технологии дополненной реальности, аналитические системы с машинным обучением, изучающие поведение и интересы потенциальной жертвы для максимально эффективного воздействия на нее, — могут заставить человека выполнить некоторое действие или скомпрометировать его.

При этом привлечь мошенников к уголовной ответственности будет непросто. Clubhouse предполагает голосовое общение, тогда как законодательство России предусматривает ответственность за незаконное использование изображения человека (фотографий и видеозаписей с ним), но она не распространяется на голос, обращает внимание Роман Янковский, партнер практики IP/IT юридической фирмы «Томашевская и партнеры». Даже если голосом будут распространяться порочащие сведения, что наказуемо, юридически весомые доказательства вины пользователя Clubhouse собрать будет непросто, поскольку записывать разговоры нельзя, поясняет он.

Как избежать распространения ложной информации в Clubhouse

В России исполнением законов, касающихся соцсетей, занимается Роскомнадзор.

Совсем недавно, в декабре 2020 года, в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» были внесены поправки, которые фактически возложили на владельцев сетей обязанность не допускать распространения в них ложной информации, напомнила Екатерина Тягай. Но ответственность за распространение незаконной информации соцсеть несет лишь в том случае, если доказано, что она знала о ее существовании, а доказать, что на момент создания фейкового аккаунта администрация знала о ложности его сведений, практически невозможно, говорит Тягай.

В Роскомнадзоре не ответили на вопрос РБК, как в ведомстве намерены бороться с фейками в Clubhouse.

Администрация Clubhouse сейчас дорабатывает внутренние правила и ищет способ не допускать распространения нежелательного контента в виртуальных комнатах, заявляли ранее разработчики соцсети.

Блок видео рекомендаций

Пока что у российских властей весьма ограниченные возможности влиять на Clubhouse — у компании нет представительства в стране. «Clubhouse сейчас находится в стадии бурного роста, и это накладывает некоторые ограничения и создает трудности, в том числе в части соблюдения локального законодательства. Для проекта важно получить как можно больше клиентов и выработать у них привычку пользоваться данной соцсетью», — указывает основатель инвестфонда Altergate Евгений Галиахметов. Он согласен, что сейчас для Clubhouse приоритетно развитие в США — от этого будет зависеть рост капитализации компании.

Способом борьбы с фейками для Clubhouse могла бы стать метка подтвержденного аккаунта и включение на уровне приложения идентификации, защищающей от подделки голоса с помощью технологий голосовой биометрии. Для получения такой метки соцсеть может обязать пользователя оставить «слепок голоса», а на уровне самого приложения создать голосовую биометрию, которая будет определять, что говорящий соответствует цифровому слепку и голос не является воспроизведением с ноутбука или диктофона, полагает руководитель департамента машинного обучения Центра искусственного интеллекта МТС Никита Семенов.