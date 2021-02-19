Сбербанк отпускает «Евроцемент» пакетом

Крупнейшая цементная компания России выставлена на продажу

Сбербанк решил продать через аукцион 100% «Евроцемента» и права требования к нему (общий долг компании — около 70 млрд руб.). Ранее этот актив планировала купить структура, связанная с Сулейманом Керимовым, говорят источники РБК

Фото: eurocement.ru

Сбербанк решил найти покупателя на группу «Евроцемент», выставив ее на аукцион через электронную площадку Российского аукционного дома. Об этом говорится в сообщении банка.

Речь идет о продаже 100%, а также о переуступке прав требований Сбербанка к группе, указал представитель банка. На продажу выставлены права требования Сбербанка к «Евроцементу» в полном объеме по кредитным и иным соглашениям, а также 100% GFI Investments Limited (основной акционер «Евроцемента»), права требования Сбербанка к GFI, а также 4% холдинговой компании Eurocement Holding AG, уточняет представитель Российского аукционного дома. Представитель «Евроцемента» отказался от комментариев.

Конкурсная процедура стартовала в четверг, 18 февраля. «Для участия в ней приглашаются заинтересованные компании и предприниматели, готовые инвестировать, в том числе собственные средства, в активы компании», — сообщает Сбербанк. Подведение итогов намечено на начало апреля.

Почему «Евроцемент» продают на аукционе

«Евроцемент» — крупнейший производитель цемента в России, который до третьего квартала 2020 года принадлежал Филарету Гальчеву через GFI, а затем полностью перешел под контроль Сбербанка из-за долгов. Компания объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, производства бетона и железобетонных изделий, а также карьеры по добыче нерудных материалов.

В конце октября 2020 года Сбербанк сообщил, что в процессе урегулирования долга он консолидировал 100% GFI и ведет поиск инвесторов для реализации этих акций. Переход группы под контроль банка понадобился для выхода из сложной финансовой ситуации, в которой оказался производитель цемента на фоне пандемии, отмечала пресс-служба Сбербанка. У «Евроцемента» была непростая ситуация и раньше, «у них очень большой валютный долг, компания попала в ножницы», объяснял глава Сбербанка Герман Греф в интервью «Коммерсанту»: «Во-первых, рублевая выручка получила все валютные риски, и во-вторых, конечно, спад производства на фоне уменьшения спроса и падения цен привел к тому, что в компании очень непростая финансовая ситуация». Еще по итогам 2019 года группа увеличила объем производства цемента на российских предприятиях на 14,5%, до 16,5 млн т, но заводы были недозагружены: их производственные мощности превышают 60 млн т цемента и 11 млн куб. м бетона в год.

По состоянию на 30 сентября 2020 года консолидированные чистые активы группы «Евроцемент» составили 79,2 млрд руб., согласно отчету Сбербанка. Долгосрочные обязательства компании в 2019 году достигли 69 млрд руб., краткосрочные — 30,7 млрд руб. (данные СПАРК). В Сбербанке не раскрывают точную сумму задолженности группы. Известно только, что «Евроцемент» оказался проблемным заемщиком, обеспечившим рекордный прирост просроченной задолженности банка в июле 2020 года, когда тот показал самое большое в своей истории увеличение просроченной задолженности по корпоративным кредитам — на 92,6 млрд руб. и $1,96 млрд.

Сбербанку пришлось прибегнуть к процедуре продажи «Евроцемента» на публичных торгах из-за значительного долга и отсутствия большого числа претендентов, предполагает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Столь крупный долг давно не продавался, отмечает он. «Евроцемент» выставляется на продажу вместе с долгами, поэтому нет ничего удивительного в том, что «Сбер» решил организовать торги через площадку Российского аукционного дома, замечает глава московского офиса Alvarez & Marsal Алексей Евгеньев. После получения контроля над «Евроцементом» была проделана большая работа по подготовке к продаже; вероятно, в ходе прямых переговоров с потенциальными претендентами банк не получил желаемой оценки, замечает он. «Торги на электронной площадке призваны сделать процесс продажи максимально прозрачным, а цену — максимальной», — заключает Евгеньев. «Электронная площадка — это рыночный и прозрачный инструмент коммуникации с инвесторами, который используется в крупных сделках, как эта», — добавила руководитель департамента инвестиций и рынков капитала KPMG по России и СНГ Лидия Петрашова.

Кто потенциальные покупатели

Когда было объявлено о переходе «Евроцемента» под контроль Сбербанка, стало известно, что он рассматривает возможность продать его с дисконтом до 15% от общей задолженности группы, или примерно за 55 млрд руб. 18 февраля представитель Сбербанка отказался комментировать сумму, которую планирует выручить за этот актив и потенциальных претендентов на него.

Среди претендентов на «Евроцемент» — структуры, связанные с бизнесменом Сулейманом Керимовым, который часто интересуется проблемными активами Сбербанка, сказал РБК знакомый топ-менеджеров банка. Источник РБК, близкий к партнерам Керимова, отметил, что связанная с ним инвестиционная группа Bonum Capital (принадлежит Мурату Алиеву, который с 2006 по 2013 год возглавлял департамент казначейства и торговых операций «Нафта Москва» Керимова) еще осенью 2020 года планировала выкупить долг «Евроцемента», когда его выставят на торги, для последующей перепродажи. РБК направил запрос в пресс-службу Bonum Capital.

Бизнес Керимов привлек $1 млрд в Сбербанке под залог акций «Полюса»

Сбербанк давно является крупнейшим кредитором компаний семьи Керимова, контролирующей золотодобывающую компанию «Полюс» (у банка в залоге контрольный пакет этой компании). Летом 2019 года Bonum купила через тот же Российский аукционный дом права требования Сбербанка к компаниям, владеющим универмагом «Цветной» (Цветной бульвар, 15) в Москве. Но источник, близкий к Керимову, говоря о возможности покупки «Евроцемента», сказал, что у бизнесмена «точно нет таких планов».

В январе 2021 года «Коммерсантъ» сообщил, что Сбербанк может продать контроль над компанией структурам «Базового элемента» («Базэл») Олега Дерипаски. На первом этапе планировалось передать заводы группы в управление. «Мы не планировали покупать и участвовать в аукционе не будем», — сообщил РБК источник, близкий к «Базэлу». РБК направил запрос представителю «Базэла».

По мнению Худалова, в покупке «Евроцемента» могут быть заинтересованы также крупные застройщики, которые хотят диверсифицировать бизнес. Наличие собственных цементных мощностей в 19 регионах потенциально позволит усилить свои позиции при заходе в тот или иной сегмент, указывает он. Но наверняка банку придется списать часть долга и предоставить комфортный график погашения оставшейся части задолженности, считает эксперт (представитель Сбербанка не стал комментировать условия продажи актива).

Представитель группы ЛСР (у нее «Евроцемент» в 2014 году купил цементный завод) отказался от комментариев. РБК направил запросы в группу ПИК и ФСК.