Инвестгруппа Bonum Capital получила контроль над универмагом «Цветной»

Инвестгруппа Bonum Capital выкупит кредитные обязательства торгового центра «Цветной» в центре Москвы за 4,2 млрд руб. и планирует участвовать в управлении им. Здание принадлежит «ВЭБ.РФ» и выступает залогом по купленному кредиту

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Компания «Бонум менеджмент», входящая в инвестгруппу Bonum Capital, стала единственным участником торгов по продаже прав требований Сбербанка к компаниям, владеющим универмагом «Цветной» на Цветном бульваре, 15, в Москве. Заявку на покупку актива подал один участник, указано на площадке торгов. Представитель Bonum Capital подтвердил, что компания участвовала в торгах

В АО «Российский аукционный дом» (РАД), которое выступало оператором торгов, подтвердили, что торги завершились и на участие в них была подана одна заявка. «В настоящее время мы ждем от собственника, Сбербанка, завершения процедуры проверки участника торгов на соответствие требованиям, заявленным в конкурсной документации. После его утверждения с ним будет заключен договор уступки прав требований», — рассказали в РАДе.

РБК направил запрос в Сбербанк и «ВЭБ.РФ», которому принадлежит здание «Цветного».

Начальная цена продажи составляла 4,2 млрд руб., Bonum Capital предложил за актив на 2 млн руб больше. Продажа долгов фактически означает продажу самого здания, которое выступает обеспечением по кредиту, это обозначено в документации к торгам. Общая площадь торгового центра — 36,5 тыс. кв. м, арендная — 12 тыс. кв. м.

«В случае победы универмаг «Цветной» представляется нам очень привлекательным активом с большим потенциалом. Рассматриваем возможность участия в управлении, а также приобретения компаний, владеющих зданием и операционным бизнесом», — заявил РБК представитель Bonum Capital. Он уточнил, что других активов в недвижимости у инвестгруппы нет. О том, что инвестгруппа подала заявку на участие в аукционе, сообщил «Коммерсантъ».