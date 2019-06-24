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Бизнес ,  
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Инвестгруппа Bonum Capital получила контроль над универмагом «Цветной»
Инвестгруппа Bonum Capital выкупит кредитные обязательства торгового центра «Цветной» в центре Москвы за 4,2 млрд руб. и планирует участвовать в управлении им. Здание принадлежит «ВЭБ.РФ» и выступает залогом по купленному кредиту
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Компания «Бонум менеджмент», входящая в инвестгруппу Bonum Capital, стала единственным участником торгов по продаже прав требований Сбербанка к компаниям, владеющим универмагом «Цветной» на Цветном бульваре, 15, в Москве. Заявку на покупку актива подал один участник, указано на площадке торгов. Представитель Bonum Capital подтвердил, что компания участвовала в торгах

В АО «Российский аукционный дом» (РАД), которое выступало оператором торгов, подтвердили, что торги завершились и на участие в них была подана одна заявка. «В настоящее время мы ждем от собственника, Сбербанка, завершения процедуры проверки участника торгов на соответствие требованиям, заявленным в конкурсной документации. После его утверждения с ним будет заключен договор уступки прав требований», — рассказали в РАДе.

РБК направил запрос в Сбербанк и «ВЭБ.РФ», которому принадлежит здание «Цветного».

Начальная цена продажи составляла 4,2 млрд руб., Bonum Capital предложил за актив на 2 млн руб больше. Продажа долгов фактически означает продажу самого здания, которое выступает обеспечением по кредиту, это обозначено в документации к торгам. Общая площадь торгового центра — 36,5 тыс. кв. м, арендная — 12 тыс. кв. м.

«В случае победы универмаг «Цветной» представляется нам очень привлекательным активом с большим потенциалом. Рассматриваем возможность участия в управлении, а также приобретения компаний, владеющих зданием и операционным бизнесом», — заявил РБК представитель Bonum Capital. Он уточнил, что других активов в недвижимости у инвестгруппы нет. О том, что инвестгруппа подала заявку на участие в аукционе, сообщил «Коммерсантъ».

Общий размер требований к «Цветному» по кредитному договору со Сбербанком составляет $134,4 млн, следует из аукционной документации. Это около 8,4 млрд руб. по курсу на 24 июня. Директор департамента торговой недвижимости ILM Егор Левченко говорит, что с учетом этих требований 4,2 млрд руб. — адекватная цена. Покупатели, по его словам, могут приступить к реконцепции объекта для увеличения арендного потока и доходности.

«Цветной» в 2010 году построила компания Rose Group Бориса Кузинцa. В 2013 году он продал компанию вместе с торговым центром на Цветном и другими проектами структурам «ВЭБ.РФ» (тогда — ВЭБ). Этот актив вместе с другой недвижимостью «ВЭБ.РФ» планируется передать на баланс государственной компании «Дом.РФ» для управления и дальнейшей продажи. В «Дом.РФ» не ответили на запрос РБК, в какой стадии находится передача активов «ВЭБ.РФ».

ВЭБ не раз собирался продать «Цветной» и другую недвижимость. В последний раз о намерении избавится от непрофильных активов источники, близкие к руководству корпорации, рассказывали в июле 2018-го. Тогда был определен перечень активов, которые планируется продать в первую очередь, — это «Цветной» и торгово-деловой центр «Новинский пассаж» в Москве, гостиница Radisson Blu Resort & Congress Centre в Сочи, торговый центр «Сибирский молл» в Новосибирске, чешский металлургический завод Pilsen Steel.

Инвестиционная группа Bonum Capital принадлежит Мурату Алиеву, он основал ее в 2013 году. С 2006-го по 2013 год Алиев возглавлял департамент казначейства и торговых операций «Нафта Москва» Сулеймана Керимова. Основная деятельность Bonum Capital сосредоточена на фондовом рынке. Например, группа владеет 14% нефтяной компании Exillon Energy. Bonum Capital в прошлом году консолидировала и продала акций банка «Возрождение» банку ВТБ.

Автор: Надежда Федорова
При участии: Елена Сухорукова
Теги: Недвижимость, Сбербанк, ВЭБ
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