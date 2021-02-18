Россияне не поскупились на здорово живешь
В 2020 году российские пользователи при заказе в зарубежных интернет-магазинах больше всего тратили в аптеках или на аналогичных площадках: средний чек в этой категории превысил 21,7 тыс. руб., свидетельствуют данные из отчета Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, представляет крупнейших игроков российского и международного рынка онлайн-продаж).
Оценку средних чеков и объемов различных товарных категорий ассоциация проводила совместно со Сбербанком, основываясь на его данных по эквайрингу. При этом при подсчете среднего чека в трансграничной торговле АКИТ не учитывала покупки в самом популярном, по версии Mediascope, у россиян маркетплейсе AliExpress, поскольку его ставка на продажу дешевых товаров значительно влияла бы на общую картину.
Средний чек в зарубежных аптеках отражает покупки биологически активных добавок, поскольку россиянам при трансграничной торговле недоступна покупка лекарств, уточняет президент АКИТ Артем Соколов. Ассоциация впервые отдельно подсчитала средний чек именно в аптеках, поскольку только в 2020 году вступил в силу закон, разрешивший в России дистанционные продажи и доставку лекарств. Но еще в 2018 году АКИТ делала предварительные расчеты заказов только в зарубежных аптеках, тогда средний чек равнялся почти 17,6 тыс. руб.
В других категориях средний чек в трансграничной торговле заметно ниже: при покупке автозапчастей и аксессуаров в 2020 году — почти 15,7 тыс. руб (+54,6% по сравнению с 2019 годом), подарков и цветов (их, как правило, заказывают ИП для дальнейшей перепродажи) — почти 13 тыс. руб. (+82%), техники и электроники — около 10 тыс. руб. (-30%).
Высокий чек в зарубежных аптеках в АКИТ объясняют тем, что чаще всего потребители делают заблаговременно большой заказ, учитывая, что на доставку необходимых добавок чаще всего требуется несколько недель.
Общий объем заказов только в зарубежных интернет-аптеках АКИТ не оценила. Такой вид покупок проходит по категории «Прочее», куда также входят заказы товаров для детей, творчества, инструментов и садовой техники и т.п. и чей совокупный размер по итогам 2020 года достиг 57 млрд руб.
В 2020 году американский магазин iHerb не отмечал заметного роста чека россиян, но выросла частота заказов, сообщила директор по развитию компании в России Оксана Богатенко. По ее словам, основные категории продаж онлайн-площадки в России — витамины и минералы, самые часто заказываемые позиции — витамин D, цинк, витамин С, омега.
БАДы — популярная продукция среди людей, активно занимающихся фитнесом, подтверждают опрошенные РБК эксперты. По оценке президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, около 95% занимающихся фитнесом регулярно покупают БАДы. «Как правило, употребление БАД имеет три цели: увеличить эффективность занятий спортом, ускорить восстановление организма после интенсивных тренировок и поддержать тонус организма в целом», — объясняет Силина. Потребители приобретают преимущественно иностранные БАДы, потому что зарождение фитнеса и бодибилдинга происходило в США и Европе, объясняет Татьяна Скуридина, директор по маркетингу компании «Спорт-Экспресс», занимающейся дистрибуцией брендов спортивного питания и БАД.
В локальной торговле средний чек в аптеках в 2020 году равнялся, по оценке АКИТ, только 2,3 тыс. руб. (учитываются только заказы, когда товар доставляют домой). Для сравнения: наибольший средний чек в отечественных интернет-магазинах зафиксирован при покупке цифровой техники и превышал 8,8 тыс. руб.
Первые разрешения на дистанционную торговлю аптечным организациям были выданы Росздравнадзором в мае 2020 года. Аптеки могут осуществлять розничную торговлю безрецептурными лекарствами. Нельзя также продавать наркотические, психотропные, а также спиртсодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.
Аптечные продажи в онлайне за шесть месяцев 2020 года АКИТ оценила в 5,6 млрд руб., что составляет 0,2% всего отечественного рынка интернет-торговли. Заказы лекарств в онлайне, по информации АКИТ, шли по нарастающей: если в июне 2020-го продажи составили только 225 млн руб., то в декабре — уже примерно 1,3 млрд руб.
Пока сервис, который могут предложить аптеки, настроен не лучшим образом, констатирует Соколов. По его мнению, продажи резко вырастут, как только правила будут либерализованы, интернет-аптек станет больше и они научатся осуществлять доставку в течение 15 минут.
Основатель компании «Еаптека» Антон Буздалин ранее отмечал, что один из главных сдерживающих факторов рынка — невозможность продавать рецептурные препараты. Но помимо консервативного законодательства рынок онлайн-доставки требует от игроков высокой степени технологизации процессов, признавал бизнесмен.
Как оценивается рынок интернет-торговли
В 2020 году весь рынок онлайн-торговли в России вырос почти на 59%, до 3,2 трлн руб. Подавляющая доля продаж приходится на российский сегмент — 86% заказов пользователи делают в местных интернет-магазинах. В основном их траты приходятся на цифровую и бытовую технику (28,2%), одежду и обувь (21%), а также на продукты питания и общепит (10,2%).
Пандемия коронавируса затронула трансграничную торговлю: если в 2019 году ее объем составлял 586 млн руб., то в 2020-м — только 440 млн руб. Как пояснил президент АКИТ Артем Соколов, в первую очередь сказалась остановка международных рейсов весной 2020 года — в апреле трансграничная торговля упала сразу в два раза. Кроме того, в условиях пандемии интерес потребителей переключился на товары повседневного спроса.
Объем зарубежных посылок высокого ценового сегмента — облагаемых пошлиной (дороже €200) — вырос. В основном их доставкой занимаются экспресс-перевозчики. Число посылок, обработанных ими в 2020 году, увеличилось на 42%, до 14,4 млн отправлений.