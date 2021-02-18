Россияне не поскупились на здорово живешь

АКИТ представила данные о расходах отечественных пользователей в зарубежных интернет-магазинах

Онлайн-ретейлеры впервые озвучили затраты россиян в интернет-аптеках. В трансграничной торговле средний чек за БАДы и витамины оказался самым высоким

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В 2020 году российские пользователи при заказе в зарубежных интернет-магазинах больше всего тратили в аптеках или на аналогичных площадках: средний чек в этой категории превысил 21,7 тыс. руб., свидетельствуют данные из отчета Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, представляет крупнейших игроков российского и международного рынка онлайн-продаж).

Оценку средних чеков и объемов различных товарных категорий ассоциация проводила совместно со Сбербанком, основываясь на его данных по эквайрингу. При этом при подсчете среднего чека в трансграничной торговле АКИТ не учитывала покупки в самом популярном, по версии Mediascope, у россиян маркетплейсе AliExpress, поскольку его ставка на продажу дешевых товаров значительно влияла бы на общую картину.

Средний чек в зарубежных аптеках отражает покупки биологически активных добавок, поскольку россиянам при трансграничной торговле недоступна покупка лекарств, уточняет президент АКИТ Артем Соколов. Ассоциация впервые отдельно подсчитала средний чек именно в аптеках, поскольку только в 2020 году вступил в силу закон, разрешивший в России дистанционные продажи и доставку лекарств. Но еще в 2018 году АКИТ делала предварительные расчеты заказов только в зарубежных аптеках, тогда средний чек равнялся почти 17,6 тыс. руб.

В других категориях средний чек в трансграничной торговле заметно ниже: при покупке автозапчастей и аксессуаров в 2020 году — почти 15,7 тыс. руб (+54,6% по сравнению с 2019 годом), подарков и цветов (их, как правило, заказывают ИП для дальнейшей перепродажи) — почти 13 тыс. руб. (+82%), техники и электроники — около 10 тыс. руб. (-30%).

Высокий чек в зарубежных аптеках в АКИТ объясняют тем, что чаще всего потребители делают заблаговременно большой заказ, учитывая, что на доставку необходимых добавок чаще всего требуется несколько недель.

Общий объем заказов только в зарубежных интернет-аптеках АКИТ не оценила. Такой вид покупок проходит по категории «Прочее», куда также входят заказы товаров для детей, творчества, инструментов и садовой техники и т.п. и чей совокупный размер по итогам 2020 года достиг 57 млрд руб.

В 2020 году американский магазин iHerb не отмечал заметного роста чека россиян, но выросла частота заказов, сообщила директор по развитию компании в России Оксана Богатенко. По ее словам, основные категории продаж онлайн-площадки в России — витамины и минералы, самые часто заказываемые позиции — витамин D, цинк, витамин С, омега.

БАДы — популярная продукция среди людей, активно занимающихся фитнесом, подтверждают опрошенные РБК эксперты. По оценке президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, около 95% занимающихся фитнесом регулярно покупают БАДы. «Как правило, употребление БАД имеет три цели: увеличить эффективность занятий спортом, ускорить восстановление организма после интенсивных тренировок и поддержать тонус организма в целом», — объясняет Силина. Потребители приобретают преимущественно иностранные БАДы, потому что зарождение фитнеса и бодибилдинга происходило в США и Европе, объясняет Татьяна Скуридина, директор по маркетингу компании «Спорт-Экспресс», занимающейся дистрибуцией брендов спортивного питания и БАД.

В локальной торговле средний чек в аптеках в 2020 году равнялся, по оценке АКИТ, только 2,3 тыс. руб. (учитываются только заказы, когда товар доставляют домой). Для сравнения: наибольший средний чек в отечественных интернет-магазинах зафиксирован при покупке цифровой техники и превышал 8,8 тыс. руб.

Первые разрешения на дистанционную торговлю аптечным организациям были выданы Росздравнадзором в мае 2020 года. Аптеки могут осуществлять розничную торговлю безрецептурными лекарствами. Нельзя также продавать наркотические, психотропные, а также спиртсодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

Аптечные продажи в онлайне за шесть месяцев 2020 года АКИТ оценила в 5,6 млрд руб., что составляет 0,2% всего отечественного рынка интернет-торговли. Заказы лекарств в онлайне, по информации АКИТ, шли по нарастающей: если в июне 2020-го продажи составили только 225 млн руб., то в декабре — уже примерно 1,3 млрд руб.

Пока сервис, который могут предложить аптеки, настроен не лучшим образом, констатирует Соколов. По его мнению, продажи резко вырастут, как только правила будут либерализованы, интернет-аптек станет больше и они научатся осуществлять доставку в течение 15 минут.

Основатель компании «Еаптека» Антон Буздалин ранее отмечал, что один из главных сдерживающих факторов рынка — невозможность продавать рецептурные препараты. Но помимо консервативного законодательства рынок онлайн-доставки требует от игроков высокой степени технологизации процессов, признавал бизнесмен.