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Экономисты подсчитали эффекты от регулирования трансграничной торговли
Специалисты Института Гайдара и Высшей школы экономики оценили последствия различных сценариев администрирования платежей при покупках в зарубежных онлайн-магазинах. Ни государство, ни потребители от обсуждаемых мер не выиграют
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В 2019 году ученые из Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара) и Национального университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) провели два исследования социальных и экономических последствий регулирования трансграничной торговли.

Специалисты Института Гайдара подготовили труд «Регулирование администрирования трансграничной торговли в РФ и ЕАЭС. Установление минимумов для трансграничной торговли», а НИУ ВШЭ — «Оценку социально-экономического эффекта от введения НДС, других налогов и сборов на трансграничную интернет-торговлю».

РБК рассказывает о главных выводах экономистов.

Как сейчас регулируется трансграничная торговля

Сейчас от пошлины (30% стоимости заказанных товаров) освобождены посылки стоимостью €500 в месяц. С 1 января 2020 года порог должен снизиться до €200, но уже с каждой отдельной посылки пошлина составит 15% от суммы превышения, но не менее €2 за перевес (максимально допустимый вес посылки — 31 кг).

Однако на прошлой неделе стало известно, что правительство вернулось к идее радикально снизить порог взимания пошлины — с 2022 года ее начнут взимать с отправлений дороже €20. Соответствующее предложение Минфина одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он поручил проработать вопрос для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза. Минфин уже подготовил и направил на согласование в заинтересованные ведомства проект поручения Совета Евразийской экономической комиссии о проработке предложения российской стороны.

Всего год назад руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов назвал меру о введении порога €20 радикальной.

Как влияет трансграничная торговля на экономику

Трансграничная торговля является не только важным фактором в развитии современного ретейла, но и стимулирует конкуренцию внутри отрасли, отмечают специалисты НИУ ВШЭ в своем исследовании.

Возможность российских потребителей делать онлайн-заказы в других странах позволяет сгладить региональные диспропорции в розничной торговле. Сегодня лидеры по количеству входящих международных посылок на душу населения не только Москва и Санкт-Петербург, но и города в северных регионах и небольшие города в промышленно развитых местах: если в среднем по России этот показатель в 2018 году составил 2,4 посылки на человека, то в Салехарде, например, 14,8 посылки.

Быстрые темпы роста онлайн-торговли и трансграничной онлайн-торговли в России в 2010-е годы были связаны с эффектом низкой базы и по мере насыщения рынка будут замедляться, констатируют в НИУ ВШЭ. По мнению ее специалистов, Россия все еще отстает от европейских стран по количеству посылок на душу населения: например, в Великобритании жители получают в два раза больше посылок, а в Нидерландах — в три.

Обработка международных отправлений — один из главных факторов роста рентабельности для международных почтовых операторов. Работа с такими посылками — это 20% выручки «Почты России», указывают в ВШЭ. Наибольший показатель у немецких почтовых операторов — 69%.

Как может повлиять введение НДС

Исследователи НИУ ВШЭ рассмотрели два обсуждаемых сценария: введение НДС, который будет взиматься уполномоченным лицом (почтовыми операторами) и НДС-регистрация онлайн-магазинов (интернет-площадки с оборотом более $50–100 тыс. регистрируются в специальной системе ФНС).

Введение НДС для зарубежных онлайн-торговцев обсуждается не первый год. За него, в частности, выступала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), представляющая крупнейших российских онлайн-ретейлеров. Обсуждала с заинтересованными ведомствами введение налога и Федеральная налоговая служба. Вновь этот вопрос поднимался в мае 2019 года на совещании, посвященном выравниванию конкуренции в сфере интернет-торговли в ФАС.

Эксперты просчитали варианты при разных уровнях не облагаемого налогами лимита: €0–20–50–100–200–500–1000. В расчетах учитывались прямые затраты, в том числе средние зарплаты, нормативы трудозатрат, время обработки и прочие показатели, влияющие на стоимость администрирования посылки.

Международная практика показывает, что почтовые операторы для покрытия расходов, связанных с досмотром посылок, вынуждены устанавливать дополнительные сборы, значительно увеличивая конечную стоимость посылки, отмечают специалисты НИУ ВШЭ.

Основной вывод, к которому пришли эксперты: суммарный экономический эффект, то есть разница между затратами всех участников цепочки от продавца до покупателя и возможными поступлениями в бюджет, а также от введения НДС на импортные посылки вне зависимости от лимита, будет отрицательным.

  • При уплате НДС уполномоченному лицу с нулевым лимитом, когда все посылки облагаются сбором, нетто-экономический эффект составит минус 32 млрд руб. Дополнительные затраты потребителей составят в этом случае более 110 млрд руб., а почтовые операторы на фоне сокращения числа входящих посылок потратят более 30 млрд руб.
  • При лимите €20 суммарный экономический эффект составит минус 36 млрд руб., а только затраты на администрирование НДС оценены в 28,9 млрд руб.
  • В случае с НДС-регистрацией онлайн-магазинов суммарный экономический эффект будет лучше, но все равно останется отрицательным. При безлимитном пороге €20 это минус 9,6 млрд руб., в таком случае интернет-магазины потратят более 10 млрд руб., а потребители заплатят на 36,6 млрд руб. больше.
  • При НДС-регистрации исследователи также отмечают увеличение рисков со снижением собираемости налога — у государства не всегда будет возможность отследить, зарегистрировался ли онлайн-магазин в системе.

«Данный вопрос необходимо рассматривать комплексно, поскольку речь, с одной стороны, идет о регулировании внешнеэкономической деятельности, а с другой — о поддержке российского внутреннего производства. Инструменты, конечно, должны соответствовать техническому развитию страны, и их определит правительство», — прокомментировал результаты исследования президент АКИТ Артем Соколов. Ему расчеты НИУ ВШЭ показались завышенными: модель оператора при интернет-торговле требует только интеграции софта с интернет-площадкой и не предполагает затрат бюджета.

Как влияет снижение порога беспошлинной торговли

Специалисты Института Гайдара, изучив мировую и российскую практику снижения порога беспошлинной торговли для зарубежных онлайн-магазинов, пришли к выводу, что в мире не существует корреляций, связывающих заградительные меры для ввоза товаров из других стран для частных лиц с защитой местных производителей. Наиболее разумно, считают исследователи, устанавливать подобные пороги в привязке к стоимости самих товаров, как будет с 2020 года, а не к временному интервалу, как сейчас.

Снижение порога беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов, расположенных за пределами ЕАЭС, снижает налоговую и деловую привлекательность страны и одновременно повышает вероятность роста серого и нелегального импорта, предупреждает Институт Гайдара. По мнению его специалистов, при снижении беспошлинного порога вырастает стоимость администрирования посылок: при текущем уровне собираемости и снижении до €20 расходы бюджета увеличатся на 10,6 млрд руб.

В случае существенного роста доли налогов в стоимости посылки, например НДС, возможен, по мнению Института Гайдара, такой сценарий: посылки будут приходить в Россию через транзитные каналы стран — членов ЕАЭС, прежде всего Казахстана и Кыргызстана. Там долю серого импорта из Китая Transparency Kazakhstan в 2017 году оценивал в 60 и 70% соответственно.

Решение о снижении порога беспошлинного ввоза товаров с 1 января 2020 года до €200 было принято на наднациональном уровне Евразийской экономической комиссией еще в 2017 году, напомнил РБК представитель Минфина. И финальное решение по дальнейшему снижению порогов беспошлинного ввоза должно быть принято во всех странах ЕАЭС. Поэтому любые расчеты эффектов решений, которые пока даже не сформулированы в окончательном виде, носят очень гипотетический характер, отметил представитель Минфина.

В ведомстве добавили, что уплата таможенных платежей через уполномоченного оператора не приведет ни к увеличению расходов бюджетных средств на таможенное администрирование, ни к дополнительной нагрузке на сотрудников таможенных органов.

Автор: Анна Левинская
Теги: торговля, онлайн-торговля, налоги
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