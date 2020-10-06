Попавший под блокировку iHerb инвестирует $100 млн в логистику в России

Американский онлайн-ретейлер iHerb инвестирует $100 млн в России в логистику, экспорт местной продукции за рубеж и поиск ИТ-специалистов. Приложение компании в России заблокировали полгода назад

Фото: Артем Житенев / ТАСС

Американский онлайн-ретейлер iHerb, частично заблокированный в России, в течение двух лет инвестирует $100 млн в развитие бизнеса в России. Об этом РБК рассказал гендиректор iHerb в России Илья Микин.

Он пояснил, что часть инвестиций планируется потратить на улучшение логистики сервиса внутри страны. Для этого компания планирует участвовать в эксперименте «Почты России» по созданию бондовой зоны в Татарстане. Бондовая зона — это место, которое используется для хранения и распределения товаров из маркетплейсов, реализуемых физическим лицам. Благодаря особому статусу зоны налоги и таможенные пошлины на товары платятся не при пересечении ими границы, а после их покупки. Это позволяет вернуть невостребованный товар обратно за границу без дополнительных бюрократических процедур. В конце августа президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор «Почты России» Максим Акимов подписали соглашение о запуске пилотного проекта по созданию бондовой зоны в республике с 1 ноября 2020 года. По словам Ильи Микина, создание этой зоны в среднем позволит сократить срок доставки продукции с восьми до двух-трех дней.

В качестве альтернативного варианта iHerb рассматривает создание собственного распределительного склада, чтобы наладить не только импорт, но и экспорт продукции, добавил Микин. «Мы планируем выводить на международный рынок российскую продукцию. Сейчас мы договорились с производителем зубной пасты R.O.C.S., также идут переговоры с другими поставщиками», — отметил он.

Также iHerb планирует инвестировать средства в подбор российских ИТ-специалистов для разработки программного обеспечения и сервисного обслуживания в интересах международной компании. Кроме того, компания рассматривает возможность инвестиций в обучение российских производителей продукции продвижению за рубежом и сотрудничество с благотворительными и научными организациями в области медицины, однако конкретных планов по этим направлениям пока нет, заключил Микин.