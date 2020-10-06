Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 78,51 (+0,38) Инвестиции, 14:00
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 92,52 (+0,86) Инвестиции, 14:00
Путин сообщил о вакцинации Поповой и Голиковой от COVID-19 Общество, 20:18 Зюганов описал Путину Навального словами «молодой Ельцин, только трезвый» Политика, 20:15 «Газпром» сообщил о рисках транзита газа через Белоруссию из-за протестов Бизнес, 20:12 Отставки в Киргизии, просьба снять санкции с Украины. Главные новости РБК Общество, 20:09 Попавший под блокировку iHerb инвестирует $100 млн в логистику в России Технологии и медиа, 20:01 Как продуктивно провести время за рулем РБК и Mercedes-Benz, 19:50 Юристы поспорили о законности указа Собянина о номерах машин и телефонов Общество, 19:46 Какие предприятия Киргизии объявили о приостановке работы. Главное Бизнес, 19:39 Агент Кузяева отреагировал на заявление о неприязни к «Зениту» Спорт, 19:36 «Чисто спекулятивная тема». За месяц DeFi-токены потеряли до 96% цены Крипто, 19:35 В Баку заявили о готовности предоставить гуманитарные коридоры для армян Политика, 19:30 Протесты после выборов в Киргизии. Главное Политика, 19:24 Почему мы отвлекаемся и не можем сконцентрироваться на чем-то одном Совместный проект, 19:20 Власти Москвы сообщили об отсутствии планов по вводу пропускного режима Общество, 19:18
Технологии и медиа ,  
0 

Попавший под блокировку iHerb инвестирует $100 млн в логистику в России

Американский онлайн-ретейлер iHerb инвестирует $100 млн в России в логистику, экспорт местной продукции за рубеж и поиск ИТ-специалистов. Приложение компании в России заблокировали полгода назад
Фото:Артем Житенев / ТАСС
Фото: Артем Житенев / ТАСС

Американский онлайн-ретейлер iHerb, частично заблокированный в России, в течение двух лет инвестирует $100 млн в развитие бизнеса в России. Об этом РБК рассказал гендиректор iHerb в России Илья Микин.

Он пояснил, что часть инвестиций планируется потратить на улучшение логистики сервиса внутри страны. Для этого компания планирует участвовать в эксперименте «Почты России» по созданию бондовой зоны в Татарстане. Бондовая зона — это место, которое используется для хранения и распределения товаров из маркетплейсов, реализуемых физическим лицам. Благодаря особому статусу зоны налоги и таможенные пошлины на товары платятся не при пересечении ими границы, а после их покупки. Это позволяет вернуть невостребованный товар обратно за границу без дополнительных бюрократических процедур. В конце августа президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор «Почты России» Максим Акимов подписали соглашение о запуске пилотного проекта по созданию бондовой зоны в республике с 1 ноября 2020 года. По словам Ильи Микина, создание этой зоны в среднем позволит сократить срок доставки продукции с восьми до двух-трех дней.

В качестве альтернативного варианта iHerb рассматривает создание собственного распределительного склада, чтобы наладить не только импорт, но и экспорт продукции, добавил Микин. «Мы планируем выводить на международный рынок российскую продукцию. Сейчас мы договорились с производителем зубной пасты R.O.C.S., также идут переговоры с другими поставщиками», — отметил он.

Юрист iHerb прокомментировал блокировку приложения компании в России
Технологии и медиа
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Также iHerb планирует инвестировать средства в подбор российских ИТ-специалистов для разработки программного обеспечения и сервисного обслуживания в интересах международной компании. Кроме того, компания рассматривает возможность инвестиций в обучение российских производителей продукции продвижению за рубежом и сотрудничество с благотворительными и научными организациями в области медицины, однако конкретных планов по этим направлениям пока нет, заключил Микин.

Ранее в августе 2020 года iHerb начала сотрудничать с 5Post — почтовым сервисом холдинга Х5 Retail Group (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). В рамках соглашения компания iHerb отвечает за доставку зарубежных товаров, а 5Post забирает растаможенные посылки в аэропорту и производит доставку до места получения на кассе или в постамате в «Пятерочке».

Как приложение iHerb заблокировали в России

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Мобильное приложение iHerb было заблокировано полгода назад по решению Засвияжского районного суда Ульяновска. В январе 2019 года этот суд обязал ограничить доступ к отдельным интернет-страницам iHerb, информация на которых была признана запрещенной, а также удалить приложение американской компании из российских версий Google Play и App Store. Решение было принято по двум искам Генпрокуратуры, которая посчитала, что часть продукции iHerb не соответствовала техническому регламенту Таможенного союза. Впоследствии iHerb удалила данные об упоминавшихся в иске товарных позициях и решение суда было отменено. Однако во втором иске конкретные товары не указывались, поэтому, как объяснял представитель iHerb, компания не смогла удалить их со своей витрины в приложении и пыталась оспорить решение, но безуспешно. В результате в апреле 2020 года Роскомнадзор внес IP-адреса мобильного приложения iHerb в реестр запрещенных ресурсов. Летом 2020 года компания подала кассационную жалобу в Верховный суд.

Российский суд обязал удалить приложение интернет-магазина iHerb
Общество

«Решение о блокировке приложения формально основано на законе «Об информации, [информационных технологиях и защите информации»], хотя по факту ограничивает бизнес. При этом никаких мер ответственности в связи с незаконной экономической деятельностью к компании не применялось», — отметил Илья Микин. Он добавил, что блокировка приложения создает определенные неудобства для пользователей, но они имеют возможность заказать товары через сайт.

Несколько лет назад в мае 2016 года Роскомнадзор вносил сайт iHerb в реестр запрещенных ресурсов на основании решения Николаевского районного суда Ульяновской области от 27 ноября 2015 года. Cуд признал размещенную на сайте информацию запрещенной к распространению в России, в частности, у продуктов питания производства США (орехи и ягоды) не было сведений об их безопасности для здоровья россиян. Впоследствии спорная информация была удалена и суд отменил решение о блокировке ресурса.

Автор
Владислав Скобелев
онлайн-ретейл таможня Роскомнадзор «Почта России»
Материалы по теме
Юрист iHerb прокомментировал блокировку приложения компании в России
Технологии и медиа
ФАС возбудила дело против iHerb и «Яндекса» за рекламу корня кавы
Технологии и медиа
Российский суд обязал удалить приложение интернет-магазина iHerb
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter