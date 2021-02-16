Протестный тест

Какие последствия может иметь административное взыскание

Вправе ли работодатель считать арест прогулом, что делать травмированным при задержании, как административное наказание влияет на дальнейшую жизнь и можно ли отказаться от профилактической беседы с участковым — разбирался РБК

Фото: Владислав Шатило / РБК

Прошедшие по всей России несогласованные акции в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января завершились рекордными задержаниями: по данным «ОВД-Инфо», в общей сложности за два протестных дня были доставлены в отделения полиции более 9,5 тыс. человек, среди которых много впервые вышедших на митинг. У большинства из них к середине февраля истекает срок административного ареста.

РБК выяснил у юристов, с какими последствиями могут сталкиваться задержанные на несогласованных акциях и как им восстановить свои права.

Как административное взыскание влияет на гражданские права

Административное взыскание (штраф, арест на срок до 30 суток или обязательные работы) не является судимостью и нигде не фиксируется, кроме внутренних баз данных МВД или судов, объяснила РБК координатор правовой помощи проекта «ОВД-Инфо» Александра Баева: «Например, когда вы устраиваетесь на работу и вам нужна справка об отсутствии судимости, этой информации там точно не будет и она ни на что не должна влиять».

Однако последствия у взыскания все же есть. «Повторное административное наказание может являться основанием для аннулирования разрешений на хранение и ношение оружия», — поясняет адвокат и старший партнер проекта «Апология протеста» Александр Передрук. А задолженность по штрафам на сумму более 30 тыс. руб. может быть основанием для ограничения на выезд за границу, если пристав-исполнитель примет соответствующее решение, добавил юрист.

Возможно ли успешное обжалование арестов и штрафов

В большинстве случаев апелляционная инстанция оставляет решение в силе, иногда удается добиться сокращения ареста или штрафа, как это случилось, например, с главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым в Москве или рэпером Славой КПСС в Санкт-Петербурге.

Добиться отмены постановления тем не менее можно, особенно если представленные правоохранительными органами документы содержат ошибки, сказала РБК Баева: «По-хорошему, если материал составлен плохо, содержит неточности, суд первой инстанции должен просто возвращать его обратно в отдел. Есть случаи, когда материалы так и не исправляются, проходит процессуальный срок, и они пропадают в недрах отдела. Но когда так не происходит, вторая инстанция может прекратить дело».

Под ошибками в этом случае понимаются ошибки в анкетных данных задержанных, отсутствие рапортов-объяснений со стороны полицейских или других необходимых процессуальных документов. «Очень грубым процессуальным нарушением является, например, составление протокола без уведомления обвиняемого», — поясняет Баева.

Дела по задержаниям и административным взысканиям на митингах в России в Европейском суде по правам человека рассматривают чаще всего в упрощенной процедуре — WECL (well established case-law), говорит Передрук. ЕСПЧ признает в таких случаях нарушения статьи 11 Европейской конвенции (о праве на свободу мирных собраний), а иногда также статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) или статьи 6 (о праве на справедливый суд). «Можно сказать, что чаще всего [компенсации составляют] от €5 тыс. до €12,5 тыс.», — сказал Передрук.

Важная особенность рассмотрения жалоб в ЕСПЧ — длительность процедуры. Рассмотрение дела об административном аресте главы штаба Алексея Навального в Татарстане Эльвиры Дмитриевой после акции «Он вам не Димон» заняло около двух лет, рассмотрение жалобы задержанной на акции в 2006 году правозащитницы Елены Рябининой — около 13 лет.

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Могут ли из-за ареста уволить за прогул или отчислить из института

Увольнение или угроза им из-за участия в митинге или отбывания административного ареста не соответствуют Трудовому кодексу, сказал РБК Передрук. Отсутствие на рабочем месте из-за задержания или административного ареста не может приравниваться к прогулу и являться основанием для увольнения, если протокол задержания сотрудника был составлен в нерабочее время, разъясняла юрист «Апологии протеста» Валерия Аршинова.

Иногда работодатели пользуются п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК — «Осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу». Однако постановление об административном взыскании не является приговором и речь в этой норме идет только об уголовных преступлениях, пояснила юрист «Апологии протеста».

На практике к задержанным на митингах могут быть применены внутренние санкции на работе, это касается прежде всего военнослужащих, работников силовых ведомств, педагогов бюджетных образовательных учреждений — структур, которые «плохо реагируют на участие сотрудников в митингах», сказала РБК Баева. Так, административное взыскание у сотрудника правоохранительных органов может быть основанием для проверки со стороны управления собственной безопасности и привести к тому, что к человеку применят еще и дисциплинарную меру — лишение премии, выговор или увольнение.

Были случаи, когда в качестве основания для увольнения учителей и преподавателей в связи с участием в акции протеста использовали п. 8 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса, который допускает расторжение трудового договора с работником, выполняющим воспитательные функции, из-за «аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы», указал в разговоре с РБК cопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин: «Сама эта норма резиновая, могут посчитать, что административное взыскание является фиксацией аморального проступка. Это надо пытаться оспаривать, при необходимости — доходить до ЕСПЧ», — считает он.

Отчисление студентов в связи с участием в несогласованной акции или задержанием на ней также незаконно, указал Передрук. Закон «Об образовании» обязывает учащихся выполнять устав или правила внутреннего распорядка, но «только по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности». Поэтому локальный нормативный акт, позволяющий отчислить из вуза за совершение правонарушения, никак не связанного непосредственно с образовательной деятельностью, не соответствует законодательству, уверен юрист. «В правилах университета нет и не может быть никакого запрета на участие в акциях», — соглашается Александра Баева.

«Судебная практика демонстрирует, что увольнение работника, привлеченного к административному наказанию в виде административного ареста, чаще всего признается судами незаконным», — сказал Передрук. Восстановить свои права в таких случаях может помочь также солидарность коллег или студентов, сказал Кудюкин. Баева добавила, что в ее практике был случай, когда при помощи огласки удалось отстоять школьника, которому грозили отчислением.

Что делать пострадавшим при задержании

После акции 23 января департамент здравоохранения Москвы сообщал, что за медпомощью тогда в столице обратились 29 человек. Если травмы были нанесены сотрудником полиции или Росгвардии, пострадавшие от незаконного насилия должны зафиксировать их у медиков и обратиться в Следственный комитет с заявлением о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), сказал РБК юрист Комитета против пыток (признан Минюстом иноагентом) Георгий Иванов. Вероятность возбуждения дела крайне невелика, признает он: «Ни по одному из московских кейсов, которые мы и другие организации вели по митингам 2019 года, не удалось добиться возбуждения уголовного дела, а по большинству случаев не удалось заставить Следственный комитет начать проверки».

В случае отказа потерпевшие могут подать жалобу в суд на бездействие следователей, а после стадии апелляции — подать жалобу в ЕСПЧ о нарушении статьи 3 Европейской конвенции о запрете пыток. Довольно часто Страсбург признает применение силы на мирных акциях чрезмерным, сказал Иванов.

Как вести себя при «профилактических» беседах и визитах

Россияне, которые ранее уже бывали задержаны на акциях протеста, в январе 2021 года часто сталкивались с попытками полиции провести с ними «профилактические беседы» или вручить им предостережение прокуратуры о недопустимости нарушения закона, сказала РБК Баева. «В 2019 году мы тоже это наблюдали. Не только участковые приходили, были и вызовы в военкомат. Если вас задержали на митинге — вполне вероятно, что кто-то еще [из властей] вами заинтересуется».

Профилактическая беседа с участковым ничем не отличается от обычного разговора, не имеет никакого процессуального статуса, никак не фиксируется, ее протокол не предусмотрен, поясняет Баева. «Если вас во время такой беседы записывают на диктофон, а потом задерживают и эта запись представляется суду, то нужно ставить вопрос о допустимости такого доказательства», — говорит координатор «ОВД-Инфо».

«На мой взгляд, от таких бесед стоит отказываться, и вы абсолютно вправе это делать. Я бы не сказала, что они на что-то влияют, но участковые бывают разные, разговор может проходить в разной тональности. Можно не открыть участковому дверь, можно предложить ему вызвать вас официально по повестке. Как правило, это охлаждает пыл участковых, потому что это просто дежурная вещь, которую спускают сверху», — пояснила Баева.

Что касается предостережений о нарушении закона, то есть случаи, когда впоследствии, если человека задерживают, они оказываются в материалах дела, которые изучает суд, сказала юрист. Но «это не может автоматически сработать» против обвиняемого или привести к более тяжкому взысканию, подчеркнула она.