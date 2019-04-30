ЕСПЧ вынес решение по делу об акции «Он вам не Димон»

ЕСПЧ вынес решение по делу об акции «Он вам не Димон»

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу главы штаба Алексея Навального в Татарстане Эльвиры Дмитриевой, которая жаловалась в ЕСПЧ на административное наказание из-за акции «Он вам не Димон». Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

Суд пришел к выводу, что российские власти нарушили пять статей Европейской конвенции по правам человека. Согласно ЕПСЧ, они пренебрегли правом Дмитриевой на свободу передвижения (5 статья), справедливое судебное разбирательство (6 статья), выражение мнения (10 статья), свободу собраний (11 статья) и на эффективную правовую защиту (13 статья).

Дмитриевой присудили компенсацию в €12500 за моральный вред и €2800 для покрытия связанных с рассмотрением дела с расходов.

Заявление в ЕСПЧ активистка подала в 2017 году.

Антикоррупционная акция «Он вам не Димон» прошла в России 26 марта 2017 года после выхода одноименного документального фильма Алексея Навального.