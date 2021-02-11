Черное одолжение достигло порога

ЦБ обнародовал новые практики работы нелегальных кредиторов и брокеров

До 10% черных кредиторов в пандемию работают без рекламы и офисов, выдавая ссуды «по звонку», оценил ЦБ. Еще одна тенденция 2020 года — рост числа нелегальных форекс-дилеров на фоне повышенного интереса россиян к финансовым рынкам

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Нелегальные кредиторы в 2020 году изменили формат работы с потенциальными заемщиками: они стали принимать заявки на ссуды по телефону и сами выезжать к клиентам, рассказал журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. По его словам, такая схема появилась в последние кварталы прошлого года.

«Сейчас есть тенденция, что нелегальные кредиторы не публикуют в интернете и в офлайне никаких объявлений и фактически сами приезжают (к заемщику. — РБК) по звонку. У них нет никаких «офисов», ни физических, ни в интернете. Зачастую, если человеку нужен кредит от такого кредитора, он находит телефон в соцсетях или в группах, звонит по нему, и к нему конкретно приезжает человек (на дом, в офис или на станцию метро), заключается договор и выдаются деньги», — описывает механизм глава департамента ЦБ.

«Никакой рекламы о них нет, распространяется информация в социальных сетях и мессенджерах, зачастую они еще из рук в руки распространяют такую рекламу, не «на столбах», как раньше. Идентифицировать их тяжело», — объяснил Лях. По его словам, появление подобных схем несет социальную опасность, поскольку «за нелегальным кредитованием следует нелегальное взыскание» долгов.

В прошлом году Банк России выявил 821 организацию, которые занимались нелегальным кредитованием. Из них около 10% работали «по звонку», отмечает Лях, но подчеркивает, что оценить масштаб этой схемы пока сложно.

В целом, по сравнению с 2019 годом количество нелегальных кредиторов сократилось более чем в два раза (с 1845 организаций), но в ЦБ это связывают с разовыми эффектами — пандемией и санитарными ограничениями во втором квартале.

«Мы понимаем, что с возвращением людей в офлайн-жизнь, естественно, будут сохраняться наиболее эффективные схемы для финансовых мошенников, и все может заново повториться. Я бы не стал акцентировать, что по сравнению с 2019 годом снизилось количество [нелегальных кредиторов]. Мы сами себя не убеждаем и не успокаиваем в этом», — подчеркнул Лях.

Как пандемия повлияла на незаконную деятельность на финрынке Всего в 2020 году Банк России выявил 1549 организаций с признаками незаконной деятельности, на 42,3% меньше, чем годом ранее. Количество нелегальных форекс-дилеров за год, наоборот, резко выросло — на 88%, до 395 организаций, больше половины из них было выявлено в четвертом квартале. Число финансовых пирамид сократилось незначительно, на 6,3%, до 222 организаций. В частности, ЦБ сообщил о появлении в ноябре 2020 года новой организации с признаками финансовой пирамиды, работающей в сфере медицинских закупок: это потребительский кооператив «Медфарм», привлекающий деньги от граждан под 22% и обещающий вложить их в закупку лекарств, сказал Лях. Регулятор обратился по этому поводу в правоохранительные органы. Примерно половина финансовых пирамид, по данным ЦБ, работают в онлайне, и 16% от этой доли предлагают гражданам инвестировать в криптовалюты.

Почему кредиты «по звонку» обрели популярность

Мошенники быстро подстроились под обстоятельства, возникшие в пандемию, считает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев: «Люди больше времени проводят дома, за компьютером, в социальных сетях. За три месяца режима самоизоляции они привыкли решать вопросы, не выходя из дома, в том числе финансового характера».

Мошенники очень клиентоориентированы, соглашается руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, но импульсом для появления таких схем, по ее словам, стало и ухудшение финансового положения россиян. «Рост интереса к предложениям нелегальных кредиторов вызван ростом долговой нагрузки при резком снижении реально располагаемых доходов. Когда встает вопрос о необходимости накормить семью, то занимают там, где дадут. А нелегалы на предельную долговую нагрузку внимания не обращают и выдают займы всем и всегда», — поясняет Лазарева. Она полагает, что нелегальные кредиты «по звонку» могут оставаться популярными и после пандемии.

«Подрастают поколения, которые объявления на «заборе», газеты и вывески не читают, — смартфон мешает. Нужные для себя продукты и возможности уже весомая часть населения ищет не в поисковиках, а в блогах и чатах. Доля этого поколения будет расти», — заключает эксперт.

МФО и банки используют больше дистанционных каналов коммуникации с клиентами, а мошенники, которые маскируются под легальных игроков, используют те же методы, говорит председатель комитета по безопасности саморегулируемой организации «МиР» Антон Грунтов. Он считает, что популярность таких схем будет расти, поскольку «затраты на их создание минимальны».

Пока жалоб на нелегальное взыскание кредитов «по звонку» нет, указывает Мехтиев. Но в прошлом году, по его данным, число жалоб на черных коллекторов, которые не состоят в реестре Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в целом выросло. «За год рост обращений на никому не известных «коллекторов» составил более 30%. И практически каждая из них касалась психологического давления и грубого нарушения правил взаимодействия», — подчеркивает президент НАПКА.

Как изменились подходы нелегальных форекс-дилеров

Еще одна тенденция 2020 года, по данным ЦБ, — активизация действующих вне закона форекс-дилеров, пользующихся ростом интереса россиян к финансовому рынку на фоне снижения доходности по банковским вкладам. В 2020 году брокерские счета открыли примерно 5 млн россиян, а число частных инвесторов достигло 8,8 млн человек, оценивала Мосбиржа. По словам Ляха, мошенники уже не похожи на черных форекс-дилеров, которые работали еще два-три года назад.

«Тенденцией 2020 года стало увеличение активности «форексеров» вообще без каких-либо сайтов. Предлагается ссылка, по которой может пройти конкретный человек, она открывается только для конкретного человека, она ведет на отдельный закрытый портал, эти порталы не индексируются, но они при этом позволяют мошенникам быстро выманивать деньги у населения», — описывает он новый подход.

Появились и так называемые коробочные продукты — предлагаются готовые решения для организации нелегального бизнеса: человек может купить сайт, телефонную линию, call-центр или другую инфраструктуру для имитации деятельности форекс-дилера. «Это привлекает людей, которые раньше потеряли на форексе. Им объясняют доступным языком, как их кинули, они видят, как их обманули, но и видят возможности заработка на том, как их обманули. Они покупают точно такое же «коробочное» решение и пытаются обмануть других», — рассказал Лях. Ранее он сравнивал деятельность нелегальных форекс-дилеров с игрой в наперстки.

В России действуют всего три форекс-дилера, имеющих лицензии ЦБ: «Альфа-Форекс», «ВТБ Форекс» и «Финам Форекс». Число легальных игроков на рынке резко сократилось после того, как Центральный банк в конце 2018 года отозвал лицензии у пяти крупнейших из них, посчитав, что они действовали недобросовестно, используя российские «дочки» для привлечения россиян в зарубежные структуры в офшорах, не подпадающие под контроль регулятора.