ЦБ предупредил о риске двойного мошенничества с возвратом денег с Forex

ЦБ фиксирует рост рекламы финансовых услуг, в том числе нелегальных, в интернете, а также числа предложений юридических компаний, обещающих вернуть потерянные на рынке деньги. В результате потребитель может быть обманут дважды

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В последнее время в интернете публикуется много предложений от компаний, предлагающих вернуть деньги гражданам, пострадавшим от мошеннических действий, но потребитель, воспользовавшись ими, может столкнуться с двойным обманом, сообщил представитель Банка России в ответ на запрос РБК.

Рост числа обращений граждан о деятельности юридических компаний, оказывающих услуги по возврату денежных средств от недобросовестных участников рынка ценных бумаг, зафиксировала Ассоциация форекс-дилеров (АФД). ЦБ это подтверждает.

«В последние месяцы наблюдается рост предложений финансовых услуг в интернете. Причем зачастую это реклама нелегальных финансовых услуг, в том числе на рынке Forex. Одновременно в Сети публикуется много предложений от компаний, которые обещают помочь вернуть деньги гражданам, пострадавшим от мошеннических действий», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

На практике такие компании нередко обманывают потребителей и выманивают у них деньги, заранее зная, что вернуть утраченные средства невозможно, предупреждает регулятор: «Либо их услуга заключается просто-напросто в составлении и отправке в Банк России или правоохранительные органы жалобы, которую потребитель вполне может написать сам».