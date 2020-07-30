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Финансы ,  
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ЦБ предупредил о риске двойного мошенничества с возвратом денег с Forex

ЦБ фиксирует рост рекламы финансовых услуг, в том числе нелегальных, в интернете, а также числа предложений юридических компаний, обещающих вернуть потерянные на рынке деньги. В результате потребитель может быть обманут дважды
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В последнее время в интернете публикуется много предложений от компаний, предлагающих вернуть деньги гражданам, пострадавшим от мошеннических действий, но потребитель, воспользовавшись ими, может столкнуться с двойным обманом, сообщил представитель Банка России в ответ на запрос РБК.

Рост числа обращений граждан о деятельности юридических компаний, оказывающих услуги по возврату денежных средств от недобросовестных участников рынка ценных бумаг, зафиксировала Ассоциация форекс-дилеров (АФД). ЦБ это подтверждает.

«В последние месяцы наблюдается рост предложений финансовых услуг в интернете. Причем зачастую это реклама нелегальных финансовых услуг, в том числе на рынке Forex. Одновременно в Сети публикуется много предложений от компаний, которые обещают помочь вернуть деньги гражданам, пострадавшим от мошеннических действий», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

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Фото: Amanda Perobelli / Reuters

На практике такие компании нередко обманывают потребителей и выманивают у них деньги, заранее зная, что вернуть утраченные средства невозможно, предупреждает регулятор: «Либо их услуга заключается просто-напросто в составлении и отправке в Банк России или правоохранительные органы жалобы, которую потребитель вполне может написать сам».

Учитывая, что услуги таких юристов платные, потребитель «оказывается обманут дважды — первый раз мошенниками, предлагающими нелегальную услугу, второй раз — подобными псевдоюристами». В ЦБ также указали, что «нередко оплата услуг производится переводом денег на личную карту сотрудника компании, и в таком случае впоследствии доказать незаконность действий мошенников крайне сложно».

По мнению главы АФД Евгения Машарова, при выборе иностранного Forex-дилера «потребитель лишается права на судебную защиту, этим и пользуются так называемые юристы, которые за деньги составляют обращения во всевозможные инстанции, обещая, как правило, на словах гражданину, что там обязательно помогут». «Юристы подкованы в области уголовного права, и поэтому они в своих договорах не указывают стопроцентную гарантию результата за свою псевдодеятельность», — предупредил Машаров.

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Дилеры предлагают клиентам заработать на курсовых колебаниях через покупку производных финансовых инструментов на валюту или валютные пары на международном внебиржевом валютном рынке Forex. Клиент может играть на рынке на заемные деньги.

В АФД рекомендовали «воздерживаться от контактов с сомнительными компаниями и интернет-площадками, предлагающими инвестиционные услуги без лицензии регулятора». В России действуют всего четыре Forex-дилера, имеющих лицензии ЦБ: «Альфа-Форекс», «ВТБ Форекс», «ПСБ-Форекс» и «Финам Форекс» (все члены АФД). Число легальных игроков на рынке резко сократилось после того, как Центральный банк в конце 2018 года отозвал лицензии у пяти крупнейших из них, посчитав, что они действовали недобросовестно, используя российские «дочки» для привлечения россиян в зарубежные структуры в офшорах, не подпадающие под контроль регулятора.

Как складывается практика по возврату денег с Forex

Отсудить потерянные деньги у нелегальных форекс-дилеров сложно. В ассоциации привели как пример подборку решений Мосгорсуда, который отказывает клиентам зарубежных дилеров в возмещении средств. Как следует из решений суда, один из клиентов «Международного финансового центра» и Global FX Trading потерял $3100, переведя их на счет, открытый для торговли. При поручении вывести денежные средства с торговых платформ «Глобал Эф Икс Интернешнл» не исполнило свои обязательства, сказано в иске. Другой клиент Global FX просил взыскать с компании 3,8 млн руб., которые он перечислил на депозит. В обоих случаях суд указал, что клиенты компании заключали с ней договоры об оказании безвозмездных услуг, а истцы не смогли доказать, что деньги были переведены на счета ответчиков. В итоге клиент не приобрел право на возврат денежных средств по данному договору, решил суд.

РБК направил запрос в Global FX Trading.

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Адвокат или юрист, который добросовестно относится к своим обязательствам, гарантировать результат работы никогда не будет и не должен: в законодательстве об адвокатской деятельности есть прямой запрет на гарантию положительного результата, напоминает партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Даханаго Нагоева.

Но суды в своих решениях не ориентируются на наличие лицензии у дилеров, а учитывают лишь формулировки из договора с клиентами, поясняет юрист: «Судьи не рассматривают дела с такого ракурса, что одни Forex-организации действуют по лицензии, а другие организации в ее отсутствие». В таких случаях при исследовании доказательств суд приходит к выводу, что услуги, прописанные в договоре, были оказаны, деньги за них выплачены, а акт передачи услуг подписан сторонами, но ожидаемых гражданином обещаний там, естественно, нет, заключила Нагоева.

Автор: Павел Казарновский
Теги: FOREX, Центральный банк, Мошеничество
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