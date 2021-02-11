Форум с правом одобрительного голоса

В Минске стартует очередное Всебелорусское народное собрание

Александр Лукашенко выступит в оба дня работы Всебелорусского народного собрания. Ранее он обещал, что на форуме обсудят не только стратегию развития на пятилетку, но и конституционную реформу

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Минске 11 и 12 февраля пройдет Всебелорусское народное собрание, которое президент Александр Лукашенко называет «важнейшим событием в жизни страны». Оно проводится каждые пять лет начиная с 1996 года и представляет собой провластный форум, участники которого — депутаты и чиновники, сотрудники госпредприятий, деятели науки и культуры, учителя и врачи — обсуждают стратегию развития на предстоящую пятилетку.

При этом у Всебелорусского собрания юридического статуса нет, о нем ничего не говорится в Конституции страны. Традиционно делегаты принимают ряд резолюций, но эти документы не имеют прямого действия, а оформляются как предложения президенту.

Нынешнее собрание, лозунг которого — «Единство! Развитие! Независимость!», проходит на фоне продолжающихся с августа прошлого года акций протеста, участники которых требуют отставки Лукашенко и прекращения насилия со стороны правоохранительных органов. Начавшиеся после президентских выборов протесты летом и осенью собирали десятки тысяч участников, с наступлением холодов их заменили районные и дворовые протесты.

Одним из ответов на протесты со стороны официального Минска стало предложение Лукашенко внести поправки в Конституцию страны, провести референдум по изменениям, а потом новые выборы президента. Народное собрание как раз и станет площадкой для обсуждения изменений, говорил белорусский президент. «Нам надо утвердить пятилетку — как мы будем двигаться в социально-экономическом развитии <...> Второй вопрос — политика. Вы сами его подкинули: Конституция и прочее», — описывал он в декабре повестку форума. Однако главной задачей собрания все-таки заявлено обсуждение стратегии развития страны на 2021–2025 годы.

Лукашенко будет выступать перед делегатами в оба дня.

Каких решений ждут от собрания

Ожидается, что нынешнее собрание сформулирует предложения по конституционной реформе. В прошлом оно уже принимало участие в процессе одобрения изменений в основной закон — в октябре 1996 года его участники проголосовали за предложение Лукашенко провести референдум по внесению поправок в Конституцию. По итогам плебисцита были расширены полномочия президента, а роль парламента снижена.

Основными направлениями предстоящей реформы могут стать либерализация политической системы, изменение партийной системы, повышение роли партий, перераспределение полномочий между президентом и парламентом. По крайней мере, именно такие приоритеты в конце августа 2020 года обозначил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ представитель Белоруссии в организации Андрей Лозовик. В ноябре Лукашенко пообещал, что его нынешний президентский срок — последний: «С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду».

Однако в вышедшем в эфир в январе интервью телеканалу «Россия 1» он о проведении реформы и роли собрания высказался не столь категорично: поправки в Конституцию на собрании будут обозначены, если делегаты будут готовы к этому, а сам проект нового Основного закона может быть готов к концу года.

В преддверии собрания белорусские власти провели социологическое исследование, в котором приняли участие 10 тыс. человек. Среди вопросов был вопрос и о конституционной реформе. «Базовые вопросы были: как вы считаете, соответствует ли действующая Конституция потребностям общества и государства? На данный вопрос положительно ответили 57,8% респондентов, отрицательно — 27,3%», — сообщил результаты 10 февраля директор аналитического центра EcooМ Сергей Мусиенко.

Кто будет делегатом

Всего на собрание съедутся около 2400 человек со всей страны. Большинство делегатов — депутаты районных советов и члены провластных организаций, например Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ) и «Белой Руси», подсчитал портал TuT.by. По официальной информации, самой большой будет группа руководителей и работников предприятий — более 30%. 2,7% от участников — представители частного бизнеса. Меньше на собрании будет только студентов и учащихся — 1,5%. При этом представители силового блока составят 4,1% от общего количества делегатов. Также на собрание приедет делегация коммунистов из России во главе с Геннадием Зюгановым.

Блок видео рекомендаций

На собрании практически не будет представителей оппозиции. Никто из ее лидеров, вынужденно находящихся за рубежом, не получал приглашения, сказал РБК экс-министр культуры страны Павел Латушко. «В этом фарсе нет желания принимать участие. Выборы делегатов не осуществлялись — на их места просто назначили депутатов, чиновников, руководителей предприятий», — сказал он. Латушко называет собрание «неконституционным» и подчеркивает, что для разрешения «глубокого кризиса, в котором оказалась страна», необходимо восстановление нормальных демократических институтов, не работающих сейчас в Белоруссии.

Латушко не ждет от Лукашенко выполнения обещаний об изменении Конституции и назначении досрочных выборов. «Это будет театр одного актера с долгими, продолжительными аплодисментами», — уверен он.

В качестве гостей, то есть без права голоса, на собрание приглашены оппозиционеры, находящиеся в Белоруссии. Однако большинство приглашенных, как, например, экс-кандидаты в президенты 2020 года Сергей Черечень и Андрей Дмитриев, отказались участвовать. Согласие дала только одна из участников последних президентских выборов — Анна Канопацкая. «Это собрание, безусловно, не представляет интересы белорусского народа. Но это не значит, что его нельзя использовать как площадку, чтобы обсудить вопросы, которые волнуют общество», — прокомментировала она свое решение.

Крупнейшие белорусские оппозиционные Telegram-каналы, среди которых NEXTA и другие, призвали людей выходить на улицы в период работы собрания, чтобы выразить свой протест.