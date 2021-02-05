Развитие приходит со свободой

Центральная Европа являет собой превосходный пример того, какой мощной творческой силой может быть свобода. В результате открывается единое пространство для реализации смелых амбиций и устремлений

Мы прошли долгий успешный путь. От региона, который долгое время практически не существовал в сознании ведущих актеров мировой сцены, — к региону, который является одним из наиболее динамично развивающихся в мировом масштабе и претендует на место в категории центров цивилизации.

Наступает новое десятилетие XXI века. Десятилетие неопределенности, вызванной прежде всего глобальной пандемией и ее экономическими последствиями, но в то же время — декада надежды. Десятилетие возможностей для восстановления цивилизации и экономики, создания лучшего мира, чем он был до сих пор, — более справедливого, экологичного, живущего по принципам устойчивого развития. Всматриваясь в будущее, мы стараемся найти те точки, которые станут центрами динамичных позитивных изменений. Я уверен, что Центральная Европа будет одним из таких мест в европейском и мировом масштабе.

Центральная Европа, или Центральная и Восточная Европа (эти термины часто используются как синонимы), является значительным региональным образованием, это сообщество судеб, имеющее географическое, политическое и экономическое, а также идеологическое и культурное измерение. Что касается местоположения на карте, то оно рассматривается как область между Балтийским, Адриатическим и Черным морями или (хотя и слишком упрощенно) между Германией и Россией. Однако прежде всего мы существуем в общем пространстве памяти. Мы участвовали в исторических событиях, особенно в драматическом ХХ веке. Мы пострадали от зла двух тоталитарных режимов — коричневого и красного, которые нас душили и преследовали. Но у нас есть и великий, славный опыт прошлых веков: периода XV–XVII вв. — эпохи, известной как «Европа династии Ягеллонов», а позднее Речи Посполитой Многих Народов, когда на большей части этой территории удалось создать добровольный политический союз — предтечу сегодняшнего Евросоюза, который стал общим домом для многочисленных культур и религий, где жизнь организована по принципам правопорядка, парламентаризма и демократии. Уроки нашего опыта — как отрицательного, так и положительного — мы уносим с собою в будущее. Это универсальное предостережение и одновременно источник вдохновения — действовать во имя всеобщего блага, процветания нашего региона и объединенной Европы в целом.

Не менее важным является описание Центральной Европы в ценностных категориях. Находясь более тысячелетия в культурном кругу западной цивилизации, мы разделяем его идеологические основы. Милан Кундера представил выразительный образ Центральной Европы, назвав ее «похищенным Западом», то есть частью западного культурного сообщества, которая против своей воли попала под советское — имперское, авторитарное, неспособное к рациональному управлению — господство. Однако следует подчеркнуть, что наша приверженность ценностям, которые сформировали европейскую культуру, не является безрефлективным. Возможно, мы лучше других знаем, насколько высока цена, которую нужно заплатить за их защиту. Мы осознаем, что необходимо культивировать и сочетать свободу с ответственностью, права с обязанностями, индивидуализм с солидарностью, критику, инновации и модернизацию с сохранением наследия и традиций, которые определяют нашу идентичность.

В преддверии переломного исторического момента, наступившего в 1989 году, Тимоти Гартон Эш писал, что идея Центральной Европы освобождает западный мир от стандартов мышления времен холодной войны, бросает вызов устоявшимся представлениям и приоритетам, но у нее есть что предложить взамен. Это мнение представляется справедливым и сегодня, когда участие центральноевропейских стран в ЕС и НАТО является важной, устоявшейся частью европейского и атлантического порядка и когда наш регион, переживая сильный экономический рост, совершил значительный цивилизационный скачок. И сегодня идея Центральной Европы по-прежнему несет в себе динамизм и позитивное содержание. Если бы мне пришлось кратко представить современное лицо Центральной Европы, включая Польшу как самую большую страну в этом регионе, я бы сказал так: это сообщество успеха и в то же время сообщество устремлений.

Центральная Европа являет собой превосходный пример того, какой мощной творческой силой может быть свобода. Свобода, которая обеспечивает экономическое развитие, пробуждает предпринимательство, стимулирует самоуправление. В результате открывается единое пространство для реализации смелых амбиций и устремлений. Развитие приходит со свободой. Три десятилетия, прошедшие с момента падения социализма, и коренные преобразования в нашем регионе, инициированные польским профсоюзным движением «Солидарность», — это история большого экономического успеха, социального и цивилизационного прогресса, что нечасто случалось в мировой истории за такое короткое время. Польша и вся Центральная Европа — яркое свидетельство возможностей, которые дает свобода.

Мы можем служить источником вдохновения для плодотворного сотрудничества, создания совместных инициатив и проектов. Именно благодаря им Центральная Европа перестала быть, как когда-то, в неблагоприятные для нас времена, периферийным пространством между Западом и Востоком, между имперскими державами — теперь она превратилась в структуру, пронизанную множественными узами, осознающую свои интересы и влияющую на ход европейских событий. Нам удалось освободить Центральную и Восточную Европу, мы являемся субъектом политических и цивилизационных процессов.

Я хотел бы обратить внимание читателей на три важные платформы центральноевропейского сотрудничества, которые важны не только на региональном уровне, но и в европейском, атлантическом и даже глобальном измерениях. Первая из них — это обладающая многолетним опытом Вишеградская группа, в состав которой входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Созданная в 1991 году как площадка для политического диалога и координации усилий по вступлению в НАТО и ЕС, она доказала свою ценность даже после реализации этих стратегических целей. Сегодня это один из важнейших факторов активизации регионального сотрудничества в Центральной Европе и достижения взаимопонимания по европейским вопросам.

Вторая платформа — «Бухарестская девятка» (В9). В эту структуру входят страны восточного фланга НАТО: Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. Она была образована в 2015 году в Бухаресте, где мы подписали совместную декларацию об объединении усилий по обеспечению там, где это необходимо, «сильного, надежного и устойчивого военного присутствия» НАТО в регионе. B9 во многом является ответом на агрессивную политику России, на нарушение границ и территориальной целостности соседней Украины, что создает угрозу региональной и атлантической безопасности. Мы не будем смотреть на это пассивно.

Третья платформа сотрудничества — это «Инициатива трех морей», создание которой было предложено мной и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в 2015 году. В эту группу входят страны Балтийского, Адриатического и Черного морей: Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Венгрия. Цель создания платформы состоит в том, чтобы совместно инвестировать в инфраструктуру, транспорт, энергетику и новые технологии, которые будут стимулировать развитие наших стран и способствовать сплочению Европейского союза. Если мы посмотрим на карту экономических связей в ЕС, мы обнаружим значительный перевес горизонтальных потоков на оси «запад — восток» относительно вертикальных потоков на оси «север — юг». Речь идет о перемещении людей, товаров, услуг и капитала, а также об инфраструктурной сети: автомагистралях, железных дорогах, хабах, трубопроводах, линиях электропередачи и обмена информацией. «Инициатива трех морей», будучи структурным проектом, охватывающим эту часть Европы, призвана восполнить недостающие звенья «строительных лесов», благодаря которым усилится интеграция нашего региона и ЕС в целом. Привлечение к участию в проекте «Инициатива трех морей» наряду с капиталом Евросоюза, а также американских, китайских и других инвесторов означает здоровую диверсификацию выгоды и взаимозависимости.

Таков сегодняшний образ и видение будущего Центральной Европы как сообщества активизма, успеха и амбициозных устремлений. Мы прошли долгий и успешный путь. От региона, который долгое время почти не существовал в сознании ведущих актеров мировой сцены («в Польше — значит нигде», как в конце XIX века сказал Альфред Жарри), — к региону, который является одним из наиболее динамично развивающихся в масштабе мира и претендует на место в категории центров цивилизации. Центральная Европа — nomen est omen? Приглашаем вас принять участие в этом увлекательном приключении.

Текст предоставлен посольством Польши, публикуется одновременно с ежемесячным обзором «Все самое важное» в рамках проекта «Десятилетие Центральной Европы», реализуемого Варшавской фондовой биржей.