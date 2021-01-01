Польша обвинила Россию в искажении фактов по Катынскому расстрелу

Посольство Польши в России выпустило заявление (текст есть у РБК), в котором сообщило об искажении Москвой фактов, касающихся расстрела пленных офицеров польской армии в Катынском лесу.

«Посольство Республики Польша в Москве с изумлением отметило, что во время конференции, посвященной польско-российским отношениям и прошедшей в Тверской области в ноябре 2020 года прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов, касающихся Катынского преступления в Твери и Медном», — говорится в сообщении.

Конференция, о которой идет речь, проходила с 16 по 18 ноября в Тверской области. Ее организовало Российское военно-историческое общество. Мероприятие было посвящено российско-польским отношениям. Присутствующие обсуждали не только сегодняшние события в жизни двух государств, но и сложные исторические вопросы. В том числе, судьбу польских военнопленных в советские лагерях в годы Второй мировой войны.

По мнению дипмиссии, представленная на конференции версия событий была направлена на то, чтобы скрыть ответственность НКВД за преступление против польского народа и переложить вину на нацистскую Германию.