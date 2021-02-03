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Посадки подняли Playrix на пьедестал
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Газета
Посадки подняли Playrix на пьедестал
Газета № 003 (3292) (0302) Технологии и медиа,
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Посадки подняли Playrix на пьедестал

В тройку самых успешных издателей мобильных игр вошла компания с российскими корнями
Компания Playrix Игоря и Дмитрия Бухманов поднялась на третье место в мировом рейтинге издателей мобильных игр по объемам годовой выручки. Успех ей обеспечили две незамысловатые игры, популярные преимущественно на Западе
Фото: Playrix / Instagram
Фото: Playrix / Instagram

Имеющая российские корни компания-разработчик мобильных приложений Playrix по итогам 2020 года вошла в тройку издателей с самыми высокими доходами в мире, следует из рейтинга аналитической компании App Annie (есть в распоряжении РБК). Playrix удалось за год подняться с седьмого места на третье, сместив американскую Activision Blizzard, создателя шутера Call of Duty.

Первое и второе места в рейтинге App Annie сохранили китайские Tencent и NetEase соответственно, лидирующие последние четыре года.

App Annie доходы издателей не раскрывает.

Из соответствующих финансовых отчетностей следует, что за девять месяцев 2020 года консолидированная выручка Tencent, которой принадлежат, в частности, сервис WeChat, собственные платежные системы, торговые площадки и т.д., достигла $49,8 млрд, NetEase, которая не только разрабатывает игры, но и управляет поисковиком и почтовым сервисом, — $7,7 млрд. У Activision Blizzard доходы за январь—сентябрь 2020-го достигли $5,67 млрд. Данные за весь прошлый год пока не опубликованы. Playrix не раскрывает свои финансовые показатели.

РБК направил запрос в Playrix.

Как App Annie составляет рейтинг издателей

App Annie создает свой рейтинг на основе данных о доходах разработчиков от платных загрузок и покупок внутри их приложений в магазинах iOS App Store и Google Play. При этом не учитываются доходы разработчиков от рекламы в приложениях и подписок, распространяемых не через магазины приложений. Известно, что поступления от рекламы невелики — Playrix, например, в 2019 году зарабатывала на ней лишь 3% от общей выручки.

Что обеспечило скачок Playrix

Playrix сумела за год подняться в глобальном рейтинге разработчиков на четыре позиции благодаря своим казуальным играм Gardenscapes и Fishdom, не требующим особых навыков от игрока и рассчитанным на широкую аудиторию, указывают аналитики App Annie.

Gardenscapes разработчики выпустили еще в 2016 году, по ее сюжету дворецкий восстанавливает фамильный сад. Только за январь 2021 года пользователи Android скачали ее 11 млн раз, а iOS — 2 млн, что принесло создателям $48 млн, следует из открытых данных сервиса Sensor Tower.

Fishdom, в которой пользователю нужно украсить аквариум, в январе 2021 года скачали 6 млн раз на Android и 1 млн на iOS, что обеспечило $26 млн.

Как признала сама компания, она воспользовалась снижением цен на размещение рекламы во время пандемии и расширила свой маркетинг. В результате доходы Playrix от загрузок игр и покупок внутри них выросли до $1,75 млрд за восемь месяцев 2020 года, а ежемесячное число игроков увеличилось до 180 млн человек.

Как развивается рынок мобильных игр

Playrix основали братья Игорь и Дмитрий Бухманы, родившиеся в Вологде. Они зарегистрировали компанию еще в 2004 году, будучи студентами Вологодского педагогического института. Сейчас головной офис Playrix находится в Ирландии. В прошлом году Bloomberg оценивал состояние Бухманов в $3,9 млрд на каждого.

Playrix с 2017 года входит в число лидеров европейских разработчиков мобильных игр. В 2020 году она заняла первое место в этом регионе, кроме нее в двадцатку вошли еще три российские компании: Mail.ru Group, Nexters и MyTona (с 2018 года доля в Nexters принадлежит Бухманам).

Бизнес
Миллиардеры по Bloomberg: 7 фактов о братьях-разработчиках из Вологды Игорь и Дмитрий Бухманы (слева направо)

Успех компании связан с тем, что она выпускает простые казуальные игры, объяснил продюсер разработчика игр Pixonic Максим Фомичев. Он напоминает, что в 2015 году в мире было около 2 млрд игроков, к 2020 году их число выросло до 2,7 млрд и для большинства из них казуальные игры становятся первым, во что они играют. Однако утверждать, что за казуальными играми будущее, на примере Playrix неверно, считает Фомичев. Каждый регион имеет свою специфику, и если Запад действительно больше тяготеет к казуальным играм, то Восток склоняется к более сложным, обозначаемым термином midcore (такова, например, Fortnite от американской Epic Games).

На этой неделе Nexters, создатель игры Hero Wars, объявила о сделке с Kismet Acquisition One Corp. Ивана Таврина. Через эту уже торгующуюся на NASDAQ компанию будет создана совместная структура c заявленной стоимостью $1,9 млрд. Братья Бухманы и основатели Nexters Андрей Фадеев и Борис Герцовский передадут в совместную структуру свои 92% в компании, получив за это $150 млн. Еще $150 млн будут инвестированы в развитие Nexters.

Технологии и медиа
Владельцы «Муз-ТВ» и Hero Wars создадут бизнес с оценкой $1,9 млрд Иван Таврин

В 2020 году глобальный рынок игр оценивался Newzoo в $174,9 млрд, к 2023 году он может достичь, по прогнозу, $217,9 млрд. Объем российского рынка видеоигр и киберспорта в 2019 году достиг $2,1 млрд, по оценке PwC. По прогнозу аналитиков компании, к 2024 году он вырастет до $2,8 млрд.

Автор: Елизавета Ефимович.
Теги: разработчик , игры , мобильные игры , лидер
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