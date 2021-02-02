Иван Таврин вступает в Hero Wars

Компания владельца «Муз-ТВ» создаст с Nexters совместный бизнес стоимостью $1,9 млрд

Слияние с компанией Ивана Таврина поможет одному из крупнейших разработчиков мобильных игр в Европе — Nexters — стать публичной компанией. В рамках сделки компания получит до $150 млн, которые направит на покупки разработчиков игр

Иван Таврин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Суть сделки

Принадлежащая владельцу «Муз-ТВ» Ивану Таврину компания Kismet Acquisition One Corp., зарегистрированная на Британских Виргинских островах, создаст совместный бизнес с Nexters — разработчиком игры Hero Wars RPG, говорится в поступившем в РБК сообщении Kismet. В результате сделки Nexters станет публичной компанией. Ее основатели, Андрей Фадеев и Борис Герцовский, а также нынешние акционеры Игорь и Дмитрий Бухманы, создатели одного из крупнейших в мире разработчиков мобильных игр Playrix, передадут 92% своей доли в компании в создаваемую совместную структуру.

По условиям сделки Kismet Acquisition One Corp. инвестирует в Nexters $150 млн. Еще столько же получат существующие акционеры компании. Общая оценка совместного бизнеса составит $1,9 млрд.

Участники сделки

В сообщении отмечается, что Nexters входит в пятерку крупнейших в Европе независимых разработчиков игр. Флагманский продукт компании, игра Hero Wars, в 2020 году была загружена 36 млн раз на iOS и Android. В 2020 году чистые поступления от игроков после отчислений игровым платформам составили $318 млн. К 2023 году этот показатель должен вырасти до $562 млн.

Привлеченные в ходе сделки средства Nexters планирует направить на общие цели оборотного капитала и потенциальные сделки слияний и поглощений. Как пояснил Андрей Фадеев РБК, их интересуют игры из различных сегментов: мобильные, включая социальные, веб-игры, консольные. У Nexters есть список интересующих ее активов, но детали он раскрывать не стал. Лишь отметил, что только в русскоговорящих странах более 1 тыс. команд-разработчиков игр.

Иван Таврин известен как совладелец множества медиаактивов: ему принадлежит холдинг «Медиа-1» (телеканалы «Муз ТВ», «Ю», контрольный пакет Disney), оператор наружной рекламы Gallery. Также он владеет группой «Выбери радио», управляющей региональными радиостанциями, и является совладельцем компании «Вертикаль», которая развивает инфраструктуру базовых станций для мобильных операторов.

Принадлежащая бизнесмену компания Kismet Acquisition One Corp. в августе 2020 года провела первичное размещение акций на бирже NASDAQ и привлекла $250 млн. Она размещалась как так называемая Special Purpose Acquisition Company (SPAC) — компания, которая привлекает инвестиции для будущих сделок по слиянию и поглощению. При этом в качестве наиболее вероятных секторов для будущих сделок в документах к IPO Kismet указывала инфраструктуру для телекома, интернет и технологии, потребительские товары и услуги. Если бы компания в течение двух лет не смогла приобрести актив, ей пришлось бы выкупить размещенные акции. Сделка с Nexters будет профинансирована из привлеченных в ходе IPO средств. Еще $50 млн через аффилированную компанию предоставит Kismet Capital Group, бенефициаром которой также является Таврин, уточняется в сообщении компании.

Таврин рассказал РБК, что объединение усилий Kismet и Nexters продиктовано тем, что основатели игровой компании очень хорошо понимают игры, а у Kismet «есть понимание, как делать сделки, управлять и растить стоимость в публичном формате, работать с публичными инвесторами». Бизнесмен намерен войти в совет директоров компании, участвовать в ее развитии и разработке стратегии, но Kismet не будет участвовать в операционном управлении.

В конце января еще две компании Ивана Таврина — Kismet Acquisition Two Corp. и Kismet Acquisition Three Corp. — подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США предварительные проспекты эмиссий своих ценных бумаг. В сумме они планируют привлечь $450 млн на будущие сделки. Иван Таврин не раскрывает детали о том, куда могут проинвестировать средства эти два SPAC, но отметил, что после работы над первым его команда решила расширить географию поиска и будет работать над международными, в частности европейскими сделками.

Перспективы и риски

По оценке Newzoo, в 2020 году общий объем рынка игр в мире составил $174,9 млрд, а к 2023 году должен достичь $217,9 млрд.

По словам Андрея Фадеева, российский рынок игр пока находится на начальном этапе консолидации и в целом в мире не так много игровых компаний являются публичными. Наличие такого статуса, по мнению собеседника РБК, должно стать дополнительным преимуществом в переговорах по приобретению компаний, занимающихся разработкой игр. Став публичной компанией, Nexters сможет использовать собственные акции как «дополнительную валюту» — расплачиваться ими при слияниях и поглощениях, добавил Таврин. В качестве примера он привел опыт компании Zynga — разработчика игр из США Zynga, а также шведских StillFront и Embracer. «Это бизнесы, которые выросли с капитализации в $100 млн до $3–7 млрд. Причем шведские компании сделали это, выступив в роли M&A-машины, которая покупала разные команды, и выросли за счет этого», — отметил бизнесмен. При этом помимо собственных акций и привлеченных от Kismet инвестиций Nexters сможет направить на приобретение других игроков также собственные средства — компания является прибыльной, отметил Андрей Фадеев.

Бывший операционный директор Rambler Group и экс-глава игрового департамента Mail.ru Group Алексей Садонов считает, что после сделки Nexters может выйти на рынок консолей, «расширяя игровую вселенную», представить новый высокобюджетный проект, который «скорее всего, уже есть в планах или прототипе», а также инвестировать вырученные средства в развитие текущих проектов. При этом эксперт подчеркнул, что привлечение в качестве партнера команды Ивана Таврина из медиасферы «понятно и даже в чем-то закономерно». «Игры — это уже давно новое медиа, они борются с другими медиа за время человека в одном развлекательном сегменте. Бюджеты на хорошие игры сравнялись с бюджетами голливудских блокбастеров. По играм снимают фильмы, а по фильмам и сериалам создают игровые вселенные», — отметил он, добавив, что для Nexters создание казуальных (простых, для массового пользователя) качественных игр по видеофраншизам также стало бы отличной статьей дохода.

Глава направления Games&Entertainment инвестиционной группы GEM Capital Роман Гурский считает, что результаты этой сделки будут очень важны и показательны для рынка. Он подчеркнул, что это будет «первый за долгое время выход на биржу игровой компании с российскими корнями», у которой при этом большая часть выручки приходится на игроков из США и Европы. «Интересно, как инвесторы отнесутся к российским корням компании, и увидим ли мы по итогам размещения и торгов в среднесрочной перспективе дисконт за страновые риски», — рассуждает Гурский. Он подчеркнул, что основной вопрос в том, сможет ли компания реализовать свой план ежегодно увеличивать выручку в среднем на 25% до 2023 года. «Основной рост ожидается от новых игр, при этом портфель продуктов Nexters сейчас слабо диверсифицирован: большая часть выручки приходится на одну игру. Для выполнения планов по дальнейшему росту у компании должны появиться новые тайтлы, которые смогут повторить или приблизиться к успеху Hero Wars», — объяснил Гурский.