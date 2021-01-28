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В разработчика игр об альтернативной истории СССР инвестировал Tencent

Китайская инвесткомпания Tencent приобрела долю в студии Mundfish, разрабатывающей игру Atomic Heart — о «роботизированном» Советском Союзе. Сумма сделки не раскрывается, но, по оценке экспертов, она могла превысить $10 млн
Фото: Mark Schiefelbein / AP
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Российская студия разработки видеоигр Mundfish привлекла средства от китайского инвестхолдинга Tencent, международной инвесткомпании GEM Capital и основателя игровой студии Gaijin Entertainment Антона Юдинцева, говорится в поступившем в РБК сообщении GEM Capital. Лидером раунда выступает Tencent, два других его участника ранее уже инвестировали в Mundfish.

Стороны не раскрывают условия и сумму сделки. Но уточняется, что финансирование будет направлено на поддержку разработки шутера Atomic Heart и дальнейшее развитие франшизы. Сооснователь венчурной компании Startech.vc Владислав Здоренко считает, что Mundfish могла привлечь $10-15 млн при оценке всей компании в $35-45 млн. Директор по стратегическому развитию MY.GAMES (игровое подразделение Mail.ru Group) Илья Карпинский уточнил, что «для таких игроков, как Tencent, чек входа обычно превышает $10 млн, хотя бывают и исключения».

Участники сделки

Компания Mundfish была создана в 2017 году, разрабатывает приключенческий шутер от первого лица Atomic Heart, который показывает альтернативную историю расцвета Советского союза. По сюжету главный герой — сотрудник КГБ, который исследует предприятие, захваченное восставшими роботами. Предзаказ игры начался в 2018 году, релиз запланирован на 2021 год. Она выйдет на ПК, PlayStation и Xbox. Финансовые показатели не раскрываются. Основными владельцами компании являются ее основатели Роберт Багратуни, Евгения Седова, Татьяна Корчагина и Артем Галеев. Также доли в Mundfish есть у структур Антона Юдинцева и GEM Capital, рассказал представитель компании. Как ранее говорил Роберт Багратуни РБК, целью студии является создание большой франшизы, которая встанет в ряд с такими играми, как BioShock и Fallout.

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Фото:Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Tencent — одна из крупнейших китайских компаний, которая наиболее известна как владелец мессенджера WeChat. Также она владеет китайскими аудиостриминговыми сервисами, игровой студией Riot Games (среди ее разработок, например, игра League of Legends), доли в игровых студиях Epic Games (Fortnite), Ubisoft (серия Assassin's Creed), Activision Blizzard (Call of Duty), Bluehole (PUBG) и др. Также компания инвестирует в сервисы для электронной коммерции, участвовала в производстве и прокате фильмов (среди них — «Варкрафт», «Веном», «Терминатор: Темные судьбы») и др. проектах. Согласно финансовому отчету компании, в третьем квартале 2020 года выручка составила $18,9 млрд (1,4 трлн руб. по трекущему курсу), а чистая прибыль — $5,8 млрд (438 млрд руб.). В России Tencent принадлежит 7% Mail.ru Group.

Роберт Багратуни пояснил, что инвесторы этого раунда получат долю в компании, но их размер не раскрыл. Представитель Tencent не ответил на запрос РБК.

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По словам главы направления Games&Entertainment инвестиционной группы GEM Capital Романа Гурского, деньги привлекались для завершения разработки первой части Atomic Heart, а также дальнейшее развитие франшизы. «Студия планирует выпустить несколько дополнений к игре, а также начать работу над продолжением», — рассказал он. Гурский добавил, что с момента предыдущего раунда инвестиций в 2019 году, когда GEM Capital вошла в Mundfish, команда разработчика «уверенно демонстрирует прогресс».

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Фото:Jens Schlueter / Getty Images

В свою очередь, Антон Юдинцев отметил, что «разработка игры перевалила экватор, поэтому теперь в компанию инвестируют и уже признанные лидеры индустрии».

Перспективы и риски

По данным аналитического отчета InvestGame, в 2020 году на глобальном рынке видеоигр состоялось свыше 650 сделок на сумму более $33,6 млрд. Среди крупнейших инвесторов первое место занимает Tencent — за год она совершила более 40 сделок (с учетом дочерних компаний) на сумму более $4 млрд.

По словам Владислава Здоренко из Startech.vc, сделка показывает, что Tencent интересен рынок СНГ, и они активно наблюдают за его участниками. «Мы это заметили, когда проводили программу поддержки для околоигровых стартапов и геймдев-студий Game Innovators. В процессе программы Tencent интересовался некоторыми геймдев-студиями из набора», — рассказал он. Венчурные фонды сейчас начнут более активно инвестировать в игры, потому что индустрия растет и привлекает внимание с точки зрения капитализации, отметил Здоренко.

Владислав Здоренко добавил, что игровое сообщество очень ждет релиз Atomic Heart, поскольку аудитории очень понравился сеттинг (среда, в которой происходит действие) этой игры. «Ведьмак» доказал, что у рынка есть интерес к славянской стилистике в играх. Западные легенды уже переиграны много раз, СССР — новый сюжет для геймеров», — подчеркнул Здоренко. Он добавил, что Tencent интересны такие проекты: по его мнению, если компания продолжит расти, то через год корпорация полностью их выкупит, и другие инвесторы смогут «хорошо продать свою долю стратегу».

Илья Карпинский считает, что, судя по игровым роликам, «нас может ожидать довольно аутентичная и качественная игра», но все будет зависеть от того, сможет ли команда реализовать все задуманное и выпустить продукт, «который позволит создать полноценную франшизу Atomic Heart с прицелом на разработку новых частей игры — что как раз и привлекает крупных стратегов».

Автор
Владислав Скобелев
Tencent видеоигры Mail.Ru Group
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