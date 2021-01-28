В разработчика игр об альтернативной истории СССР инвестировал Tencent

Китайская инвесткомпания Tencent приобрела долю в студии Mundfish, разрабатывающей игру Atomic Heart — о «роботизированном» Советском Союзе. Сумма сделки не раскрывается, но, по оценке экспертов, она могла превысить $10 млн

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Российская студия разработки видеоигр Mundfish привлекла средства от китайского инвестхолдинга Tencent, международной инвесткомпании GEM Capital и основателя игровой студии Gaijin Entertainment Антона Юдинцева, говорится в поступившем в РБК сообщении GEM Capital. Лидером раунда выступает Tencent, два других его участника ранее уже инвестировали в Mundfish.

Стороны не раскрывают условия и сумму сделки. Но уточняется, что финансирование будет направлено на поддержку разработки шутера Atomic Heart и дальнейшее развитие франшизы. Сооснователь венчурной компании Startech.vc Владислав Здоренко считает, что Mundfish могла привлечь $10-15 млн при оценке всей компании в $35-45 млн. Директор по стратегическому развитию MY.GAMES (игровое подразделение Mail.ru Group) Илья Карпинский уточнил, что «для таких игроков, как Tencent, чек входа обычно превышает $10 млн, хотя бывают и исключения».

Участники сделки

Компания Mundfish была создана в 2017 году, разрабатывает приключенческий шутер от первого лица Atomic Heart, который показывает альтернативную историю расцвета Советского союза. По сюжету главный герой — сотрудник КГБ, который исследует предприятие, захваченное восставшими роботами. Предзаказ игры начался в 2018 году, релиз запланирован на 2021 год. Она выйдет на ПК, PlayStation и Xbox. Финансовые показатели не раскрываются. Основными владельцами компании являются ее основатели Роберт Багратуни, Евгения Седова, Татьяна Корчагина и Артем Галеев. Также доли в Mundfish есть у структур Антона Юдинцева и GEM Capital, рассказал представитель компании. Как ранее говорил Роберт Багратуни РБК, целью студии является создание большой франшизы, которая встанет в ряд с такими играми, как BioShock и Fallout.