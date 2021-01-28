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Владелец «Муз ТВ» запланировал на американской бирже два IPO на $450 млн

Предприниматель Иван Таврин, уже привлекший на бирже NASDAQ от инвесторов $250 млн, готовит еще два размещения своих компаний без активов на $450 млн. Все вырученные средства предназначены для будущих покупок в России
Иван Таврин
Иван Таврин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Зарегистрированные на Каймановых островах и принадлежащие Ивану Таврину компании Kismet Acquisition Two Corp. и Kismet Acquisition Three Corp. подали 25 января 2021 года в Комиссию по ценным бумагам и биржам США предварительные проспекты эмиссий своих ценных бумаг. Документы опубликованы на сайте SEC.

Kismet Acquisition Two Corp. рассчитывает продать инвесторам 23 млн своих ценных бумаг (будут равны одной обыкновенной акции класса А) по фиксированной цене $10 за штуку. В ходе эмиссии будут выпущены также так называемые варранты (ценные бумаги, которые дают право приобрести акцию по заранее оговоренной цене), право приобрести такие варранты зарезервировано за самим Тавриным. Без учета опционов на выкуп бумаг организаторами размещения и затрат на саму процедуру IPO владелец компании, то есть Таврин, привлечет $200 млн, следует из проспекта эмиссии.

В свою очередь, Kismet Acquisition Three Corp. предложит инвесторам почти 28,8 млн ценных бумаг (обыкновенных акций класса А и варрантов) также по фиксированной цене $10 за штуку. Вырученные средства без учета опционов организаторам и сопутствующих расходов составят $250 млн. Таким образом, Таврин рассчитывает привлечь на NASDAQ в целом $450 млн. После IPO его доля в обеих компаниях снизится примерно до 21%.

Организаторами IPO указаны Credit Suisse, Citigroup и BofA Securities. Возможные сроки запланированных размещений в проспектах не указаны.

Иван Таврин отказался от комментариев. РБК направил запросы банкам-организаторам, в Credit Suisse от комментариев отказались.

Владелец «Муз ТВ» провел IPO своей компании без активов
Технологии и медиа
Иван Таврин

В августе прошлого года на NASDAQ уже вышла компания Таврина со схожим названием — зарегистрированная на Британских Виргинских островах Kismet Acquisition One Corp. Она предложила инвесторам 25 млн акций по такой же цене — $10 за бумагу. В среду, 27 января, торги на NASDAQ акциями этой компании закрылись на $10,9 за штуку. Капитализация всей Kismet Acquisition One Corp., таким образом, превышала $346 млн. Один выпущенный варрант (дает право приобрести акцию за $11,5) стоил на бирже $1,48 за бумагу.

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Все три компании Таврина — и уже торгующаяся на бирже, и две только готовящиеся к выходу на биржу — являются компаниями без активов, Special Purpose Acquisition Company (SPAC). Они создаются, чтобы привлечь средства инвесторов для будущих сделок по слиянию и поглощению. Если в течение двух лет SPAC не сделает покупки, компания должна вернуть деньги инвесторам обратно.

Уже публичная Kismet Acquisition One Corp. пока никаких сделок не провела, указано в ее последнем квартальном отчете. В проспекте эмиссии компания указывала, что вероятнее всего такая сделка будет совершена в сегментах «Инфраструктура для телекома», «Интернет и технологии», «Потребительское товары и услуги»

В проспектах двух новых компаний говорится, что будущие сделки возможны как в тех отраслях, где у команды во главе с Тавриным уже накоплена экспертиза, так в новых для них, но перспективных отраслях. Приоритетом являются покупки в России и странах СНГ.

У всех трех SPAC схожие цели, но конфликта интереса возникнуть не должно, уточняют авторы проспектов.

Таврин известен прежде всего как предприниматель в медиа- и ИТ-сферах. Сейчас ему принадлежит группа «Медиа-1», в которую входят телеканалы «Муз ТВ», «Ю», Disney (20% уставного капитала и 49% экономического интереса у американской Walt Disney Co.), оператор наружной рекламы Gallery и холдинг «Выбери радио», объединяющий региональные радиостанции. С 2019 года Таврин контролирует компанию «Вертикаль», которая развивает инфраструктуру для операторов сотовой связи.

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<p>Алишер Усманов</p> <p></p>

До декабря 2017 года Таврин был деловым партнером Алишера Усманова и миноритарием USM Holdings, на который тогда были оформлены основные активы Усманова. С учетом этого пакета журнал Forbes оценивал состояние Таврина в 2017 году в $500 млн.

В 2009-2011 годах Таврин был совладельцем интернет-провайдера «Нетбайнет», в 2014-м — социальной сети «ВКонтакте». В 2012-2016 годах Таврин руководил «Мегафоном».

Автор
Сергей Соболев
Иван Таврин Алишер Усманов NASDAQ IPO Муз ТВ Gallery
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