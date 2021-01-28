Владелец «Муз ТВ» запланировал на американской бирже два IPO на $450 млн

Предприниматель Иван Таврин, уже привлекший на бирже NASDAQ от инвесторов $250 млн, готовит еще два размещения своих компаний без активов на $450 млн. Все вырученные средства предназначены для будущих покупок в России

Иван Таврин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Зарегистрированные на Каймановых островах и принадлежащие Ивану Таврину компании Kismet Acquisition Two Corp. и Kismet Acquisition Three Corp. подали 25 января 2021 года в Комиссию по ценным бумагам и биржам США предварительные проспекты эмиссий своих ценных бумаг. Документы опубликованы на сайте SEC.

Kismet Acquisition Two Corp. рассчитывает продать инвесторам 23 млн своих ценных бумаг (будут равны одной обыкновенной акции класса А) по фиксированной цене $10 за штуку. В ходе эмиссии будут выпущены также так называемые варранты (ценные бумаги, которые дают право приобрести акцию по заранее оговоренной цене), право приобрести такие варранты зарезервировано за самим Тавриным. Без учета опционов на выкуп бумаг организаторами размещения и затрат на саму процедуру IPO владелец компании, то есть Таврин, привлечет $200 млн, следует из проспекта эмиссии.

В свою очередь, Kismet Acquisition Three Corp. предложит инвесторам почти 28,8 млн ценных бумаг (обыкновенных акций класса А и варрантов) также по фиксированной цене $10 за штуку. Вырученные средства без учета опционов организаторам и сопутствующих расходов составят $250 млн. Таким образом, Таврин рассчитывает привлечь на NASDAQ в целом $450 млн. После IPO его доля в обеих компаниях снизится примерно до 21%.

Организаторами IPO указаны Credit Suisse, Citigroup и BofA Securities. Возможные сроки запланированных размещений в проспектах не указаны.

Иван Таврин отказался от комментариев. РБК направил запросы банкам-организаторам, в Credit Suisse от комментариев отказались.