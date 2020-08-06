Владелец «Муз ТВ» провел IPO своей компании без активов

Принадлежащая Ивану Таврину Kismet Acquisition One Corp. провела первичное размещение акций на бирже NASDAQ. Бизнесмен привлек $250 млн, которые должен в течение двух ближайших лет инвестировать в покупку активов

Бизнесмен Иван Таврин провел первое публичное размещение акций своей Kismet Acquisition One Corp. на американской бирже NASDAQ, следует из имеющегося у РБК сообщения компании. У нее нет активов, кроме средств инвесторов, это так называемая Special Purpose Acquisition Company (SPAC) — компания, которая привлекает инвестиции для будущих сделок по слиянию и поглощений.

Инвесторам были предложены 25 млн акций KIsmet Acquisition One по цене $10 за бумагу. Таким образом, SPAC привлек $250 млн.

«Это первый подобный опыт [вложений в SPAC для сделок на российском рынке] для профильных иностранных институциональных инвесторов», — прокомментировал РБК размещение сам Таврин.

Торги акциями Kismet Acquisition One на NASDAQ предположительно начнутся 6 августа, уточняет компания. Будут торговаться расписки, равные одной акции и половине одного варранта (ценной бумаги, дающей право, выкупить акции по определенной цене; владелец варранта Kismet Acquisition One может продать свои бумаги по цене $11,5 за акцию).

Сейчас, до начала торгов, рыночная капитализация Kismet Acquisition One исходя из цены размещения составляет около $318 млн.