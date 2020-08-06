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Владелец «Муз ТВ» провел IPO своей компании без активов

Принадлежащая Ивану Таврину Kismet Acquisition One Corp. провела первичное размещение акций на бирже NASDAQ. Бизнесмен привлек $250 млн, которые должен в течение двух ближайших лет инвестировать в покупку активов

Бизнесмен Иван Таврин провел первое публичное размещение акций своей Kismet Acquisition One Corp. на американской бирже NASDAQ, следует из имеющегося у РБК сообщения компании. У нее нет активов, кроме средств инвесторов, это так называемая Special Purpose Acquisition Company (SPAC) — компания, которая привлекает инвестиции для будущих сделок по слиянию и поглощений.

Инвесторам были предложены 25 млн акций KIsmet Acquisition One по цене $10 за бумагу. Таким образом, SPAC привлек $250 млн. 

«Это первый подобный опыт [вложений в SPAC для сделок на российском рынке] для профильных иностранных институциональных инвесторов», — прокомментировал РБК размещение сам Таврин.

Торги акциями Kismet Acquisition One на NASDAQ предположительно начнутся 6 августа, уточняет компания. Будут торговаться расписки, равные одной акции и половине одного варранта (ценной бумаги, дающей право, выкупить акции по определенной цене; владелец варранта Kismet Acquisition One может продать свои бумаги по цене $11,5 за акцию).

Сейчас, до начала торгов, рыночная капитализация Kismet Acquisition One исходя из цены размещения составляет около $318 млн.

Организаторами размещения выступили Credit Suissе и Bank of America. Через 45 дней после размещения они могут выкупить 3,75 млн расписок по цене размещения.

Kismet Acquisition One, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на проведение IPO в конце июля. Согласно проспекту эмиссии, одними из наиболее вероятных секторов для будущих сделок являются инфраструктура для телекома, интернет и технологии, потребительские товары и услуги. Если компания в течение двух лет не сможет приобрести актив, ей придется выкупить размещенные акции.

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Владелец «Муз ТВ» привлечет на американской бирже $250 млн
Технологии и медиа
Иван Таврин

В феврале 2018 года первичное размещение Kismet планировалось на Лондонской фондовой бирже, Таврин рассчитывал привлечь $200 млн. Организаторами должны были стать «Сбербанк СIB» и Morgan Stanley. Размещение в итоге не состоялось, как отметил источник РБК, SPAC как инструмент привлечения средств у инвесторов развивающихся рынков оказался не самым популярным, в отличие от американских.

Таврин - бывший генрдиректор «МегаФона». Предприниматель владеет холдингом «Медиа-1», в который входят телеканалы «Муз ТВ», «Ю», Disney (20% у Walt Disney Co.), оператор наружной рекламы Gallery, группа «Выбери радио», управляющая региональными радиостанциями. Также он является совладельцем компании «Вертикаль», которая развивает инфраструктуру для мобильных операторов.

До декабря 2017 года Таврин вместе с Алишером Усмановым владел группой телеканалов, в которую входили СТС, «Домашний», «Че», CTC Love. Позже их у Таврина, ставшего единоличным собственником телеканалов, выкупили ВТБ и «Национальная Медиа Группа».

Авторы: Сергей Соболев, Наталия Анисимова
Теги: Иван Таврин, IPO, NASDAQ
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