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Карамель села на мель
Газета № 001 (3290) (0102) Бизнес,
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Карамель села на мель

Аналитики NielsenIQ зафиксировали снижение продаж леденцовых конфет
Россияне покупают все меньше карамельных конфет из-за изменившихся потребительских вкусов. В 2020 году на падении спроса, по словам производителей, сказался и рост цен — его спровоцировало подорожание сахара
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В 2020 году продажи леденцовой карамели с начинкой упали в натуральном выражении на 10%, без начинки — на 8%, свидетельствуют предоставленные РБК данные исследовательской компании NielsenIQ. Выводы базируются на результатах аудита розничной торговли в городах с населением от 10 тыс. человек и учитывают продажи во всех торговых каналах: как в современной рознице, так и, к примеру, на открытых рынках. В денежном выражении продажи карамельных конфет с начинкой снизились на 8%, без начинки — на 9%. Абсолютных цифр по продажам NielsenIQ не раскрывает.

Росстат пока располагает данными о производстве карамели только за 11 месяцев прошлого года: за этот период было произведено 161 тыс. т карамели, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

На снижение спроса на карамель указывало 25 января и рейтинговое агентство Fitch Ratings в своем обзоре, посвященном крупнейшему в России производителю сладостей — холдингу «Объединенные кондитеры» (конфеты и шоколадки «Аленка», «Батончик», «Вдохновение», «Кис-Кис» и др.).

Бизнес
Пандемия заставила производителей чипсов и печенья увеличить упаковки Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Почему стали покупать меньше карамели

Сегмент карамели в России падает уже несколько лет подряд, уточнила РБК первый рейтинговый аналитик Fitch Ratings Татьяна Бобровская, указывая, что данные по рынку предоставлены самими «Объединенными кондитерами». В холдинге на вопрос про карамель не ответили. По информации NielsenIQ, в 2019 году продажи карамельных конфет с начинкой снизились на 13% в натуральном выражении и на 9% в денежном; продажи карамели без начинки в 2019 году упали на 3% в натуральном выражении и остались на том же уровне в денежном.

Спрос на карамель падает на фоне изменения структуры покупателей, указывает Бобровская. Снижаются в первую очередь продажи традиционной карамели, которая наиболее популярна у старшего поколения. Современные потребители стали уделять больше внимания здоровому образу жизни, и карамель, которая состоит в основном из сахара, не воспринимается ими как полезный продукт, согласна председатель совета директоров кондитерской компании «Конфаэль» Ирина Эльдарханова. Спрос на традиционную карамель в целом по рынку падает, согласен Дмитрий Жирнов, замгендиректора по кондитерскому производству «Эссен Продакшн АГ» (конфеты под брендом «35», Cho Ko-Te и др.). Хотя у самой компании в 2020 году продажи карамельных конфет выросли за счет нового продукта — жевательной карамели.

На снижение спроса, по словам Эльдархановой, повлияло и то, что в прошлом году цены на карамель выросли из-за подорожавшего основного сырья — сахара: если в 2019 году производители кондитерских изделий закупали сахар по 23 руб. за 1 кг, то в 2020 году цены выросли почти вдвое.

В начале декабря 2020 года заводы-производители, по информации Минсельхоза, продавали сахар по 41,84 руб. за 1 кг, тогда как годом ранее цена была всего 19,05 руб. После того как на рост цен обратил внимание Владимир Путин, производители сахара, торговые сети и правительство договорились зафиксировать цены — оптовая цена на сахар не должна превышать 36 руб. за 1 кг. Но не все производители продают сахар по установленным ценам, указывает Эльдарханова.

Бизнес
Цены на сахар и масло у Росстата оказались выше зафиксированных сетями Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В конце января кондитеры жаловались, что закупить сахар сейчас можно только по 39–44 руб. за 1 кг в зависимости от региона. Доля сахара в кондитерских изделиях составляет 14–40% в зависимости от категории, оценивал исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин. Он предупреждал о возможном росте цен на карамель, зефир, пастилу и другие кондитерские изделия.

Средняя оптовая цена на карамель выросла за весь 2020 год на 6,5%, до 98,3 тыс. руб. за тонну, в отдельно взятом декабре карамель в опте подорожала год к году на 19%, до 111,2 тыс. руб., свидетельствуют данные Росстата. При этом в рознице резкого подорожания карамели служба пока не фиксировала: в 2020 году средняя цена изменилась по сравнению с предыдущим годом всего на 1,2% и составила 217,4 руб. за 1 кг. В декабре 2020 года 1 кг карамели стоил в магазинах 220,5 руб., что на 3,2 руб. дороже, чем в декабре 2019 года.

Для потребителей карамель — по-прежнему более доступный продукт, чем, например, шоколадные конфеты, которые стоят в среднем в полтора-три раза дороже. В декабре, по данным Росстата, 1 кг шоколадных конфет (натуральных и с начинкой) стоил 648,6 руб., а 1 кг мягких конфет, глазированных шоколадом, — 325 руб. В то же время карамель примерно в 1,3 раза дороже печенья, килограмм которого в декабре 2020 года стоил в российской рознице 168,2 руб.

Из-за изменения структуры покупателей спрос сместился в сторону других кондитерских изделий, например мучных, какаосодержащих, а также зефира и пастилы, указывает Бобровская. В этих условиях производители, по ее словам, уменьшают маркетинговую и промоактивность в сегменте карамели, что и влияет на объем продаж. Спрос перераспределился в сторону мучных изделий, подтверждает представитель «Объединенных кондитеров».

В Fitch Ratings на фоне сдержанных потребительских настроений ожидают, что рынок кондитерских изделий в 2021–2022 годах будет расти «низкими однозначными числами», а более востребованными будут экономичные продукты, например хлебобулочные изделия. Возможности производителей повышать цены будут ограничены из-за того, что на расходах потребителей скажутся невысокий рост реальных доходов и связанные с пандемией ограничения, а конкуренция на рынке кондитерских изделий будет сильной.

Оставались дома и пили чай с печеньками

Помимо карамели в 2020 году упали продажи конфет в коробках, отмечает Fitch Ratings. Спрос на коробки конфет упал из-за того, что в 2020 году из-за пандемии было меньше мероприятий и торжественных событий. Продажи ассорти шоколадных конфет в 2020 году, по данным NielsenIQ, упали на 5% в натуральном выражении и на 3% в денежном.

Конфеты в коробках покупают, чтобы кого-то поздравить или для торжественных целей, а в 2020 году праздничных событий было меньше, согласен представитель «Объединенных кондитеров». По его мнению, «люди остались дома и вспомнили русскую традицию — пить чай с печеньем и конфетами».

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: Объединенные кондитеры , кондитерские изделия , конфеты , сахар , рост цен
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