«Сибур» вывел страну в чистые поставщики

Аналитики НКР подсчитали объемы экспорта российского полиэтилена в 2020 году

По итогам 2020 года Россия впервые станет чистым экспортером двух базовых видов полиэтилена, из которых производится упаковка и полимерные трубы. Причина — запуск завода «Сибура» и последовавший за ним рост поставок за рубеж

Запсибнефтехим (Фото: sibur.ru)

Производство полимеров в России в 2020 году вырастет почти на 50% — с 3,165 млн до 4,684 млн т, говорится в обзоре рейтингового агентства НКР по нефтехимии — одной из немногих отраслей, которая на фоне пандемии росла высокими темпами (обзор есть у РБК). Речь идет об увеличении выпуска базовых видов полиэтилена и полипропилена, которые используются для производства упаковки, пакетов, полимерных труб, кабелей и пластиковых стаканчиков.

По итогам года страна впервые в истории станет чистым экспортером двух самых популярных видов полиэтилена — линейного полиэтилена низкой плотности и полиэтилена низкого давления, то есть их поставки за рубеж превысят импорт, прогнозирует НКР, а доля России на рынке полиэтилена вырастет до рекордных для нее 3,5% от мировых мощностей по его производству. В то же время отставание от тройки лидеров — США, Китая и Саудовской Аравии — остается значительным, следует из отчета.

С начала XXI века российская доля на этом рынке, наоборот, снижалась с 2,3 до 2% в 2018 году на фоне ввода новых производств в Китае, Саудовской Аравии и Иране. Ситуация изменилась с запуском в конце 2019 года завода «Сибура» «Запсибнефтехим» в Тобольске, в строительство которого было инвестировано около $9 млрд. В этом году «Запсибнефтехим» должен выйти почти на полную мощность — 2 млн т в год, из них 1,5 млн т — производство полиэтилена.

74–77% российского производства полиэтилена и полипропилена (в зависимости от вида производимых полимеров) приходятся на предприятия «Сибура» и татарской группы ТАИФ (ее крупнейшие предприятия — «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез»), остальное — заводы, входящие в структуру нефтегазодобывающих компаний: «Роснефти», «Газпрома» и «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа. Представители «Сибура» и «Казаньоргсинтеза» подтвердили РБК, что по итогам 2020 года Россия станет нетто-экспортером двух основных видов полиэтилена.

Производство линейного полиэтилена низкой плотности в 2020 году увеличилось в 2,4 раза (с 227 тыс. до 544 тыс. т), полиэтилена низкого давления — в 1,9 раза (с 871 тыс. до 1,655 млн т), полипропилена — на 30% (с 1,411 млн до 1,835 млн т).

При этом потребление полимеров в России в 2020 году уменьшится на 13% из-за пандемии коронавируса и снижения экономической активности в строительстве, а также в отраслях, где пластики используются в качестве упаковочных материалов готовой и промежуточной продукции, прогнозирует НКР. В основном снизится потребление полипропилена и полиэтилена низкого давления.

Куда компании будут поставлять полиэтилен

«Запуск «Запсибнефтехима» позволил увеличить мощности по выпуску полимерной продукции с высокой добавленной стоимостью в масштабах компании втрое, в масштабах страны вдвое. Россия вошла в десятку мировых лидеров по этому показателю», — говорит представитель «Сибура». За январь—октябрь 2020 года на «Запсибнефтехиме» произведено более 1,3 млн т полимеров, что уже сделало Россию нетто-экспортером нескольких видов полиэтилена, добавил он.

За девять месяцев 2020 года примерно 75% продаж с «Запсибнефтехима» было направлено на экспортные рынки, говорил ранее РБК исполнительный директор «Сибура» Сергей Комышан. Больше половины (около 55%) ушло на рынок Китая, добавлял он.

По оценкам «Сибура», выход «Запсибнефтехима» на полную мощность позволит заместить существующий импорт полимеров (около 400 тыс. т в год), в том числе ранее не производившиеся в России марки. Теперь уровень производства полиэтилена в России значительно превышает возможности их потребления на внутреннем рынке, замечает представитель «Казаньоргсинтеза». По его словам, это «вынуждает» российские компании наращивать объемы поставок на внешние рынки: за 11 месяцев 2020 года объем экспорта полиэтилена низкого давления увеличился в 6,8 раза, а линейного полиэтилена низкой плотности — в 160 раз. Объем импорта на территорию России этих двух видов полиэтилена снизился на 27 и 11%, добавил представитель компании из Татарстана.

По оценке НКР, общий объем экспорта полимеров из России в 2020 году составит 1,5 млн т (против 624 тыс. т в 2019 году). В начале пандемии коронавируса цены на эту продукцию упали, но летом 2020 года на ожиданиях завершения общемирового локдауна началось постепенное восстановление цен. В итоге эксперты прогнозируют, что в 2020 году выручка крупнейших российских производителей снизится лишь на 1%, до 302 млрд руб., из них почти половина (144 млрд руб.) придется на «Нижнекамскнефтехим», 62 млрд руб. — на «Казаньоргсинтез», 54 млрд руб. — на «Запсибнефтехим».

1 декабря на совещании по развитию нефтехимии в Тобольске президент Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить внутренний спрос на российскую нефтехимическую продукцию. «В России, как и во всем мире, полимерные материалы широко востребованы в строительстве, медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве, пищевой промышленности и в целом ряде других отраслей. Их использование открывает новые серьезные и широкие возможности, позволяет снизить производственные и эксплуатационные издержки, причем в разы, за счет более долгого срока службы полимерной продукции выгода от ее внедрения в сравнении с устаревшими материалами совершенно очевидна», — сказал тогда он.

Президент привел в пример полимерные трубы, которые позволяют экономить до 50% затрат на обслуживание водопроводов и канализации, указав, что доля таких труб в России составляет лишь 35%, а в Европе — 85%. «Спрос на такие инновационные материалы будет только расти. Важно, чтобы он обеспечивался в основном за счет закупок у отечественных производителей», — заключил он.