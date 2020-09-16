Эксперты назвали «улиток» и «леопардов» российской экономики

Критерии оценки восстановления Для разделения отраслей на разные группы НКР определило скорость восстановления отраслей, а также темпы роста и падения оборотов продаж в предшествующие и прогнозные периоды. Под скоростью восстановления понимается срок восстановления выручки до уровня 2019 года. Она определялась НКР экспертно на основе фактических темпов падения за первое полугодие 2020 года (по данным Росстата) и прогнозов по их восстановлению, основанных на исторической динамике выручки в отраслях, текущей ситуации со спросом и предложением, а также макроэкономических прогнозов. Финансы, наука, государственное управление, образование, здравоохранение, обеспечение госбезопасности в периметр исследования не входили.

От проигравших до бенефициаров кризиса

К «улиткам» в своем исследовании НКР отнесло машиностроение, добычу угля, воздушные перевозки и коммерческую недвижимость, вместе они формируют более 5% российского ВВП. Для них возврат к докризисному уровню будет самым затяжным — более 5 лет. Тормозить их восстановление будут устаревшие технологии, существенное снижение инвестиционной активности и доходов населения во время кризиса.

«Зубры» формируют 22% российского ВВП, от темпов их восстановления в существенной степени зависит доходная часть бюджета в обозримом будущем, замечают эксперты. Это добыча нефти и газа, транспорт, строительство жилья, черная металлургия, непродовольственная розница и производство минеральных удобрений. Чтобы вновь достичь показателей 2019 года этим отраслям, по оценке НКР, потребуется от трех до пяти лет.

За два-три года на докризисный уровень вернутся электроэнергетика, инфраструктурное строительство, производство стройматериалов, а также оптовая торговля и производство кокса и нефтепродуктов, полагают в НКР. Они отнесли эти отрасли к «барсукам» (вклад в экономику — 17% ВВП), которые смогут достаточно быстро «выползти из нор», поскольку снижение спроса на их продукцию не было критичным.

Продовольственная розница, добыча металлических руд, цветная металлургия и телекоммуникации смогли сохранить положительные темпы роста в первой половине 2020 года. Этим отраслям, на которые приходится более 6% ВВП, эксперты присвоили название «лошади». Они могут ускорить прирост выручки от 1 до 5% в год за счет, в частности, высоких цен на сырьевые товары, дальнейшего развития онлайн-торговли и возможного повышения среднего дохода в расчете на одного абонента сотовой связи.

Последняя группа — «леопарды». К ним, по мнению НКР, можно отнести сельское хозяйство, пищевую и фармацевтическую промышленности, а также производство резиновых и пластмассовых изделий. Их рывок в первые месяцы 2020 года обеспечил «взрывной» рост спроса на ряд потребительских товаров в период пандемии. Этим отраслям эксперты прочат прирост выручки от 5 до 10% в год и роль локомотива российской экономики на ближайшее время.

Замечания к методологии В исследовании НКР речь идет именно об экспертном видении, замечает заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников, поскольку его авторы не поясняют, как именно они рассчитывали скорость восстановления выручки отраслей, не представляя важные методологические комментарии. Российской экономике действительно потребуется более двух лет на восстановление после провала текущего года, согласен с НКР главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. Но, по его мнению, аналитики НКР зря остановились только на показателе отраслевой выручки как основном индикаторе восстановления отрасли, не учитывая физические объемы производства. «Восстановление по выручке может не означать восстановление всего сектора», — считает он.

Кто будет драйвером экономики

Основные споры у опрошенных РБК экспертов вызвал список отраслей, отнесенных НКР к бенефициарам кризиса, или «леопардам». Единственная отрасль, в перспективах которой аналитики единодушны, — это фармацевтика. Фармпромышленность действительно ждет динамичный рост, который будут подстегивать повышенный потребительский спрос и конкуренция, говорит Надоршин. По-настоящему к «леопардам» следует отнести только фармацевтику, поддерживает Сальников.

В потенциале динамичного роста сельского хозяйства Надоршин сомневается. Из-за снижения на фоне кризиса инвестактивности профильных банков внедрение новых технологий в отрасль, наоборот, затормозилось, предупреждает он. Кроме того, продолжает эксперт, автоматизация определяется стоимостью труда: чем он дешевле, тем медленнее внедряются новые технологии, а экономические кризисы, включая пандемический, приводят к тому, что российский труд дешевеет относительно среднемировых показателей. Сельское хозяйство следует отнести в лучшем случае к «лошадям», поддерживает Сальников. Если отрасль показывает средний темп прироста +2-3% в год на протяжении долгого времени — это уже можно считать очень хорошим результатом, говорит он.

Что касается российской пищевой промышленности, то она уже почти полностью закрывает общие потребности страны (импорт составляет около 10%), а выход на экспорт пока затруднителен, поэтому ожидания прироста выручки отрасли от 5 до 7% в год пока не имеют под собой оснований, категоричен Надоршин.

Производство резиновых и пластмассовых изделий среди «леопардов» тоже сомнительно, считает Сальников. Производство резиновых изделий во время пандемического кризиса как раз сильно пострадало: здесь основный сегмент — производство шин, которое серьезно просело из-за спада продаж автомобилей и в целом из-за карантинных ограничений на перемещения, объясняет замгендиректора ЦМАКП. При переключении с общепита на индивидуальное потребление вырос спрос на пластиковую упаковку, и, вероятно, эксперты распространили это на всю отрасль, допускает он. Но этот эффект был краткосрочным и уже исчерпал себя, полагает Сальников.

Среди отраслей — «лошадей» у Надоршина сомнения вызвала продовольственная розница, которая, по его мнению, уже во II полугодии перестанет показывать такие хорошие результаты, как в разгар кризиса, из-за сжатия потребительского спроса. Сальников же замечает, что сектор цветной металлургии очень неоднороден, и его положительная динамика — исключительно заслуга золота, которое во время пандемии ускоренно шло на экспорт при максимальных ценах. Если выделить из цветной металлургии драгметаллы, то ничего «лошадиного» в секторе и не останется, критичен замгендиректора ЦМАКП.

Сегмент же минеральных удобрений он, наоборот, предлагает повысить и перевести из «зубров» в «барсуки». Спрос на продовольствие растет, а значит растет и спрос на удобрения для интенсификации сельского хозяйства, говорит он.