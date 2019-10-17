«Сибур» начал производство полиэтилена на крупнейшем заводе в России

Компания выпустила тестовые партий полиэтилена на «Запсибе», построенном в Тобольске за $9 млрд. На полную мощность — 2 млн т полимеров — он должен выйти через год после завершения пусконаладки, став крупнейшим заводом в России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Завод «Запсибнефтехим» стоимостью $8,9 млрд в Тобольске, строительство которого завершилось весной 2019 года, начал выпускать полиэтилен на собственном, а не привозном сырье, заявил РБК глава «Сибура» Дмитрий Конов.

«Мы только что получили первый полиэтилен, произведенный по полному циклу, из этилена «Запсиба». Мешки полиэтилена поехали с «Запсиба» на тестирование к клиентам», — сказал Конов, уточнив, что речь идет о выпуске тестовых партий. Пусконаладка нового нефтехимического комплекса перед запуском продолжается, добавил представитель «Сибура».

Из тобольского полиэтилена будут производить напорные трубы, автокомплектующие, выдувную тару (флаконы, канистры, бочки, баночки для косметики и йогуртов), пленки для пищевой и промышленной упаковок, а также кабельную продукцию.

«Запсиб» в конце сентября перешел на выпуск пропилена, из которого будет производиться полипропилен (это сырье для производства широкой линейки полимерной продукции от медицинских изделий и предметов личной гигиены до геотекстиля, труб для горячего водоснабжения, тары и упаковки).

Мощность «Запсиба» должна составить 1,5 млн т полиэтилена и 0,5 млн т полипропилена в год, что сделает завод крупнейшим нефтехимическим комплексом по объемам производства полимеров в России (сейчас «Сибур» производит лишь 0,27 млн т полиэтилена на «Томскнефтехиме» и около 1 млн т полипропилена на разных площадках). Конов затруднился ответить, когда новый завод выйдет на полную мощность (2 млн т полимеров в год). «Производств такой мощности в России еще не запускалось и везде в мире выход на проектную мощность таких комплексов занимает длительное время. В презентациях о компании мы указываем 6–12 месяцев от завершения пусконаладки как бенчмарк», — заметил он.