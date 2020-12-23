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Год новый, игрушки старые
Газета № 119 (3286) (2312) Политика,
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Год новый, игрушки старые

Московские власти потратят рекордно малую сумму на подготовку к январским праздникам
В этом году из-за пандемии коронавируса траты на украшение российской столицы были сведены к минимуму. Зато на создание катков в московских парках и районах заложено около полумиллиарда рублей
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Бюджетный праздник

На празднование Нового года в Москве городские власти заложили рекордно малую сумму — 366,4 млн руб., подсчитал РБК. Источник в московской мэрии заявил РБК, что расходы по этой статье действительно небольшие. Фестиваль «Путешествие в Рождество» отменен, вместо закупки новых уличных украшений было решено использовать прошлогодние, ранее заявлял заместитель мэра Петр Бирюков.

Годом ранее Москва потратила на подготовку города к Новому году более 914 млн руб., в 2018 году — почти 972 млн руб.

Из указанной суммы 109,6 млн руб заложено на новогоднее оформление города, 92,7 млн - на закупку подарков, 68,8 млн - на организацию концертов, 39,1 млн - на закупку сувениров, 29,8 млн - на фейерверк, а 26,4 млн - на новогодние елки. 

Самый крупный из госконтрактов столичных властей, непосредственно связанный с празднованием Нового года, — это тендер на организацию фейерверков, объявленный Московской дирекцией массовых мероприятий. Контракт, который обошелся в 29,8 млн руб., выиграла компания «Орион-Арт», которая оказывает подобные услуги московской мэрии с 2016 года. Нынешний контракт на проведение фейерверка в 11 округах столицы «Орион-Арт» выиграла у компании «Лайтмастер-ПРО», хотя та предлагала цену на 8 млн руб. ниже, а «Орион-Арт» — начальную цену закупки.

Еще один достаточно большой контракт — на 20,5 млн руб. — был объявлен на подготовку новогодних подарочных наборов «в целях реализации проекта «Активный гражданин». Его объявило АО «Электронная Москва» — дочерняя компания столичной мэрии. Тендер выиграла фирма «ЛИКА». Согласно техническому заданию, в подарочные наборы попадут упаковки аскорбинок, набор для варения глинтвейна, елочная игрушка, пряник, пастила, печенье, фруктовые чипсы из яблок, вафли, чай и другие продукты — все с логотипом «Активного гражданина».

Среди тендеров на оформление города один из крупнейших — на 2,1 млн руб. — объявила Дирекция транспортных закупок на установку новогоднего оформления в нескольких местах Москвы. За предложенную сумму исполнителю предлагается установить «объемно-декоративные конструкции», гирлянды и кронштейны, в числе прочего у входа в «Музеон», у входа в парк ВДНХ, на ТЦ «Модный сезон», в здании на Триумфальной площади, где находится Московский комитет по архитектуре и градостроительству, на Болотной, Славянской площадях и на Новом Арбате.

«Дочки» московского департамента культуры, управляющие столичными парками, заложили на их новогоднее оформление 50 млн руб. Дороже всего — 9,8 млн руб. — обойдется украшение Сада им. Баумана, в 8,7 млн руб. — усадьбы «Воронцово». Крупнейшие московские парки — Парк Горького и ВДНХ — не объявили ни одного тендера на праздничное оформление. РБК направил запрос в пресс-службу парка «Зарядье». В пресс-службах Парка Горького и ВДНХ РБК пояснили, что и не планировали закупать новые украшения, будут обходиться прошлогодними.

Управление записи актов гражданского состояния Москвы объявило тендер на 1,8 млн руб. на поставку елок в столичные загсы. На праздничное оформление метрополитена заложено 2,1 млн руб.

РБК направил запрос в пресс-службу мэра.

Как считались траты на Новый год

В бюджетные расходы на празднование Нового года включены траты городских парков, управ, префектур и других районных администраций, а также подведомственных мэрии организаций. Траты компаний с государственным участием и федеральных ведомств на подарки и украшение собственных зданий не включены. В случае если в контракте не было четко указано, что гулянья, оформление или подарки приурочены к Новому году, но сроки исполнения заказа приходились на вторую половину декабря 2020 года, он считался относящимся к Новому году. Также в сумму включалось традиционное новогоднее оформление — елки и светящиеся шары.

Дорогие катки

На организацию, содержание и праздничное оформление крупных московских катков заложено 552,7 млн руб. Годом ранее на те же цели было потрачено 825 млн руб. При этом источник в мэрии напомнил РБК, что катки в Парке Горького и на ВДНХ — платные и они окупают расходы на них.

Самый крупный из таких тендеров, на монтаж и демонтаж катка с искусственным льдом на ВДНХ (его цена составляла 275,2 млн руб.), был объявлен несостоявшимся из-за того, что заявку на него подала только одна компания — «Русский лед Девелопмент». В этом случае контракт заключается с компанией, подавшей единственную заявку, пояснил РБК директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. «Русский лед Девелопмент» обслуживает катки с 2014 года, а в 2018-м, в частности, компания проектировала и монтировала пешеходный мост над катком в Парке Горького: 1 января 2019 года этот мост обрушился, не обошлось без пострадавших.

Еще несколько крупных контрактов — на 48,3 млн, 45,7 млн и 8,3 млн руб. — заложены ВДНХ на обслуживание катка: на услуги по технической эксплуатации, по подготовке коньков и по монтажу и демонтажу временного пешеходного моста на открытом катке. Последний из них, как и в 2018 году, также заключен с «Русский лед Девелопмент». Отдельный тендер, на 4,9 млн руб, заложен на услуги по информационному продвижению «Катка и зимы на ВДНХ».

На оформление и содержание катка в Парке Горького заложено 154,7 млн руб. Эта сумма включает в себя контракты на обеспечение работы инфраструктуры катка, его оформление. Отдельные тендеры — на 12,9 млн и 13,1 млн руб. — заключены на украшение катка и декоративное оформление чаши фонтана на катке.

Траты районов

Новогодние траты предусмотрены и бюджетами районных властей города и префектур. РБК выяснил, что одну из самых крупных трат на Новый год совершила префектура САО: она выделит на установку праздничных иллюминированных елок 9,8 млн руб. Чуть меньший контракт - на 9,3 млн руб - предусмотрен для новогоднего украшения ЦАО к Новому году и Рождеству. Самый крупный контракт, связанный с зимними праздниками в ВАО - на 8,1 млн, он связан с украшением улиц. 

Самые крупные траты на подарки заложены префектурой Троицкого и Новомосковского округов: на закупку настольного хоккея, пылесосов, утюгов, кукол, детских конструкторов и других вещей она потратит 18,3 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службу префектуры.

Авторы: Евгения Кузнецова, Роман Кирьянов.
Теги: мэрия Москвы , Новый год , Москва
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