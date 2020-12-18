«Локдаун мы не планируем»

Главные заявления президента Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции

Очередная пресс-конференция Путина из-за пандемии коронавируса прошла в гибридном формате: президент общался с журналистами частично по видеосвязи, вопросы могли задать и обычные граждане. Главные заявления — в материале РБК

Фото: Максим Шеметов / Reuters

О российской экономике в 2020 году

«Что значит год был плохой? Это как погода: погода — она и есть погода, так и год — и плюсы есть, и минусы, как в жизни всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, — это пандемия. <...> Это локдауны, сокращение производства, сокращение перевозок, сокращение рабочих мест, падение доходов, все это имело место быть. Но мы встретили эти проблемы достойно и отчасти, может быть, получше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и системы здравоохранения. У нас падение ВВП 3,6%. Это меньше, чем практически во всех странах Европы, в США. В Великобритании, по-моему, под 9%. <…> Но ноябрь к ноябрю текущего года рост обрабатывающей промышленности 1,1%. Мы надеемся, что эта тенденция сохранится. Производство сельского хозяйства традиционно в хорошей зоне, по году может быть рост до 2%, банковский сектор в удовлетворительном состоянии.

Реальная заработная плата, прошу сразу граждан на меня не сердиться, потому что то, что скажу, не соответствует ощущениям, реальная заработная плата, надеюсь, подрастет к концу года на 1,5%, к сожалению, при падении реальных располагаемых доходов оно будет где-то около 3%.

Все, что мы делаем по поддержке экономики, связано напрямую с поддержанием рабочих мест, уровень безработицы был в начале года 4,7%, сейчас безработица на уровне 6,3%, надеюсь, что вернемся к прежним показателям. Госдолг снизился на 10 млрд, международные резервы подросли. ФНБ почти 13,5 трлн руб. 70% российского бюджета формируется уже не за счет нефтегазовых доходов, то есть мы понемногу слезаем уже с нефтяной иглы».

О новых выплатах семьям с детьми

«В этом году из-за эпидемиологической ситуации отменены массовые мероприятия, связанные с елками, театрами и студиями. А праздник связан с ожиданиями, с надеждами на будущее и в то же время сегодня и с трудностями. <…> Мы договорились, что сделаем нашим детям подарок. Всем семьям с детьми до семи лет выплатим по 5 тыс. руб. на каждого ребенка».

О возможности локдауна

«Локдаун мы не планируем. <…> И необходимости такой нет. Заболеваемость достаточно высокая, но, по мнению специалистов, она вышла на полку, так сказать. <…> Все это нужно внимательно, спокойно, ритмично, в спокойном режиме рассматривать и реагировать своевременно. Если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, никаких локдаунов нам не нужно».

О народной идентичности

«Мы подтвердили, что лежит в основе российской идентичности — единение народа: работа волонтеров, медиков, все общество нацелено на поддержку ближнего своего. Вот это общенациональное единение, оно, на мой взгляд, решающее и объединяющее».

О состоянии системы здравоохранения

«К таким масштабам, с которыми столкнулись, не готова оказалась ни одна система в мире, нет такой системы просто. По сравнению с тем, что в мире происходило, наша система оказалась более эффективной. <...> В некоторых регионах сейчас сталкиваются с проблемой нехватки лекарств, но это не те проблемы, с которыми сталкивались вначале, это проблема логистики, а не производства. В начале пандемии мы не знали, что это такое и чем лечить. Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию. Лекарственные препараты отечественные начали производить в нужном количестве. Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела, скажем так, и начала производить вакцину. <…> Меня очень радует, когда специалисты на таком высоком уровне объединяют свои усилия».

О выборах в парламент в 2021 году

«Отличия будут, у нас приняты поправки к Конституции, и это означает, что парламент получил больше полномочий, в том числе по формированию правительства. Теперь Госдума принимает решение не только по председательству, но и по министрам. Это существенным образом повышает значимость работы депутатского корпуса. Эта связка между парламентом и правительством чрезвычайно важна».

«Конечно, будут пытаться вмешиваться не только в наши выборы, но и по всему миру. <...> Мы открыты для наблюдателей международных. Такой открытости вообще в мире нет. Главное заключается в том, что сами граждане были уверены, что выборы проходят открыто и прозрачно».

О массовой вакцинации

«Всех призываю внимательно относиться к рекомендациям специалистов. Они говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне и до таких, как я, не добрались. Пока вакцины не поставил, но сделаю, как только это станет возможно. Необходимо иметь некоторый разбег между различными прививками: грипп и коронавирус. Кто-то говорит, разница в две недели, кто-то — в четыре. Третье — про массовую вакцинацию. Считаю, что это нужно делать. Это говорят не только наши вирусологи, но и коллеги практически во всем мире. Один из путей преодоления пандемии — массовая вакцинация. Она должна создать общенациональный иммунитет. Наша вакцина эффективная и безопасная. <...> Прежде всего наша задача — провести вакцинацию внутри России. У нас до сих пор не хватает «железа», оборудования для производства. Это будет наращиваться. <...> Ничто не мешает производить вакцину на площадках других государств. <...> Это даже улучшит качество вакцины».

О русских хакерах и выборах в США

«Российские хакеры не вмешивались во внутренние дела этой страны. Это повод для того, чтобы не признать легитимности пока еще действующего президента по внутриполитическим соображениям. В этом плане российско-американские отношения стали заложником внутренних интересов США. Рассчитываем, что хотя бы часть возникших проблем будет решаться при новой администрации, будущий президент — человек опытный».

О будущем договора СНВ-3 и гонке вооружений

«Если ничего не произойдет, то в феврале договор перестанет существовать. Мы готовы к продолжению диалога, знаю, что избранный президент Байден говорил о том, что, как мне показалось, есть готовность к продолжению диалога. Нам нужна какая-то реакция со стороны наших американских партнеров.

Гонка вооружений уже случилась. После выхода США из договора по ПРО все и началось. Одна страна строит зонтик для себя, конечный результат — обнуление нашего ядерного потенциала. Нужно либо свою систему создавать, либо создавать оружие, которому эта система ПРО не помеха, мы это сделали, это гиперзвуковое оружие, «Авангард». <…> Влияет ли это как-то на ситуацию — конечно, меняет. Наши американские партнеры разрабатывали теорию молниеносного обезоруживающего удара. Высокоточное оружие у них есть, а гиперзвукового еще нет. Сделают, но мы к этому моменту подготовимся».

О расследовании «Важных историй» про Кирилла Шамалова

«Прочитать этот материал невозможно, там все навалено в одну кучу, я до конца не дочитал. Постоянно пишут «зять президента», и в конце все-таки пишут, что это бывший зять. <…> Кто и как получил акции в этой компании? Оказывается, были программы поощрения высших менеджеров, господин Шамалов получил по этим правилам. Самое главное — неизвестный аноним преследует непонятные нам цели, всплывают уши этого анонима. <…> Очевидно, что это Госдеп. Цель публикации понятна: это месть и попытка вмешательства во внутреннюю жизнь страны. Хочу обратиться к заказчикам таких материалов: нужно тем, кто заказывает, руководствоваться не соображениями мести, а выстраивать отношения на основе взаимного уважения... »

В комментарии Кирилла Шамалова, переданном РБК компанией «Ладога Менеджмент» во время пресс-конференции президента, также говорится, что он был участником опционной программы мотивации и условия его участия в этой программе не отличались от условий для других топ-менеджеров компании.

В начале декабря вышел материал издания «Важные истории», в котором говорилось, что бизнесмен Кирилл Шамалов, которого источники Bloomberg называли бывшим зятем Владимира Путина, приобрел 3,8% акций «Сибура» в 2013 году, выплатив примерно $100. Выплата $100 за бумаги «Сибура» была формальной частью сделки, содержавшей еще несколько условий, о которых топ-менеджмент компании договорился в рамках программы мотивации с ее владельцем Леонидом Михельсоном, пояснил позднее РБК глава и акционер «Сибура» Дмитрий Конов. Компания заявила о готовности доказать отсутствие преференций для Шамалова с помощью независимых экспертов.

Об отравлении Навального

«Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные, что применялось химическое оружие, мы вас просим, дайте нам доказательства. Мы предлагали, чтобы наши специалисты выехали к коллегам или приезжайте к нам с биологическим материалом и официальным заключением».

«Что касается этого пациента берлинской клиники, мы прекрасно понимаем, что это такое [публикация The Insider, Bellingcat и CNN], это легализация материалов американских спецслужб. Это значит, что пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. Но это же не значит, что его травить нужно. Ну если хотели бы, довели бы до конца. Трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц и таким образом подтянуться до определенного уровня. Призываю все политические силы нашей страны руководствоваться интересами граждан».

Газета Times в выходные опубликовала статью, в которой со ссылкой на анонимные источники в разведке сообщила о попытке агентов российской госбезопасности повторно отравить Навального перед его транспортировкой в Берлин. Также в начале недели издания The Insider, Bellingcat и CNN по итогам совместного расследования опубликовали материал, в котором утверждается, что к отравлению Навального причастна ФСБ.

О реформе первичного звена здравоохранения

«Про совершенствование первичного звена мы не забыли, мы начнем с 1 января. И все ресурсы, которые предусматривались на эту программу, у нас будут использованы в те сроки, которые предусмотрены этой программой. Это 500 млрд руб. из федерального бюджета плюс 50 млрд руб. из регионального бюджета. В ближайшие три года уже около 300 млрд руб. должно быть выделено и освоено».

О росте цен на продукты

«Где-то цены растут объективно, это связано с курсовой разницей. Некоторые комплектующие товаров становятся дороже. Но там, где не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать острой реакции. При том что у нас рекордный урожай — 131 млн т, а может, 134 т, а хлеб растет в цене, макароны в цене растут. С какой стати-то? Если рост цен на сахар на 75% произошел. А почему происходит? На мировых рынках выросла цена, и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым. Правительство отреагировало. Главное, чтобы не перегнули планку с административными мерами. Надо было таможенные пошлины скорректировать. Надо было вовремя реагировать. Вот уже подписаны соглашения между производителями и сетями».

Об индексации пенсий работающих пенсионеров

«Условие простое — бюджетная обеспеченность. В Советском Союзе пенсию работающим пенсионерам вообще не платили. Но в нынешних условиях индексация крайне важна. Я бы подумал и об отдельных категориях наших пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке».

Об отношениях с Западом

«Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом, и буду делать все в ее интересах. В Косово парламент принял решение, и вы все это проглотили и сказали, что это демократично. В Крыму проголосовали, но вам это не нравится. За что вводите санкции против крымчан? Если это аннексия, то за что же их наказывать? Если это не аннексия, то надо признать, что это демократия.

По сравнению с вами [Западом] мы белые и пушистые. Вы не выполнили своих обещаний. Было две волны расширения НАТО. Военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам. Почему вы считаете, что мы придурки, что мы не можем анализировать элементарные вещи? Мы вынуждены реагировать».

О санкциях против Рамзана Кадырова

«Рамзан Ахматович защищает интересы не только Чечни, но и всей страны. Это одна из целей наших оппонентов из-за рубежа. Рамзан Ахматович относится к этому философски. Мои сотрудники, соратники даже обижаются на партнеров: если против них нет санкций, это даже унизительно. Россия самодостаточная страна, чеченский народ тоже. Чечня развивается, несмотря на тяжелые раны 1990-х годов. Я знаю Рамзана Ахматовича хорошо, вся его жизнь посвящена Чечне. Уверен, что вся Чечня будет выглядеть, как сегодня выглядит Грозный».

О минских соглашениях

«Зависит от украинских властей. <…> Ничего у них не получается до сих пор. Они опираются на большинство, но потом, когда попадают во власть, начинают оглядываться на крайние национальные силы, и процесс замирает. Мы договорились о прекращении боевых действий, и это большое достижение, но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы. Официальные лица в Киеве уже публично заявляют, что не собираются выполнять минские соглашения. И это ставит вопрос об их пересмотре. В одностороннем порядке пересмотреть не удастся. Урегулирование неизбежно, вопрос только в том, когда это произойдет. Россия как поддерживала Донбасс, так и будет. Будем даже наращивать поддержку. Мы понимаем всю сложность ситуации в Донбассе, не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем это делать дальше».

О поправках к Конституции и обнулении

«Фундаментальные основы остались без изменений, и это очень важно. <...> Она [Конституция 1993 года] сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала политическую базу для развития. Но сейчас у нас другая ситуация, и в соответствии с этой ситуации мы должны были поменять, внести поправки в Основной закон. Мы провели всероссийское голосование по этому вопросу, это по факту был референдум. Хочу выразить благодарность тем, кто поддержал поправки».

«У меня есть универсальное правило: надо понимать, пойдет это на благо страны или нет. Если пойдет, то это того стоило. <...> Формально разрешение есть от народа, делать это или не делать [идти ли на выборы], посмотрю...».

О деле Ивана Сафронова

«Из открытых источников он брал информацию или нет, это следствие будет разбираться. Его же судят не за его журналистскую деятельность. Это связано с достаточно длительным периодом работы советником Рогозина. Надо смотреть степень общественной опасности содеянного. Самый большой грех, который у нас есть, — это предательство. Сдача закрытой информации иностранной спецслужбе — это предательство. Могу ему посочувствовать, если он оступился. Но если он довольно долгое время сознательно собирал информацию и передавал за вознаграждение, это говорит о его внутреннем содержании. Будет решать суд. Можно ли его простить и помиловать, это вопрос следующего этапа».

Ответ на вопрос после пресс-конференции: «Я не сказал, что его обвиняют за то, что он работал помощником. Я сказал, что эпизоды его деятельности, которые следствие считает противоправными, связаны не с работой его журналистом в «Коммерсанте», а с достаточно длительным промежутком его жизни, в том числе в то время, когда он работал помощником Рогозина. <…> Вы думаете, что у него враги собрались в ФСБ или Следственном комитете? <…> Там нет никакого заговора, ну кому он нужен».

О деле Фургала

«У меня были с ним добрые отношения. Он работал вполне исправно и старался как руководитель региона. Но обвинения в его адрес очень тяжелые: как члена ОПГ, которая занималась в том числе устранением конкурентов, там речь идет об убийстве людей. Следствие работает. Надо дать им возможность закончить работу и передать дело в суд».

О «Северном потоке-2»

«Это выигрышное решение для всех, потому что покупка другого, более дорогого энергоносителя, например американского сжиженного газа, снижает конкуренцию и повышает стоимость для Германии. Это чисто экономический проект, осталось 160 км, если считать в ниточном исполнении. Он практически завершен. Думаю, что мы работу закончим. Надеюсь, что и новая администрация [США] отнесется к своим партнерам [ФРГ], союзникам с уважением, не будет настаивать, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами, и вернется в режим справедливой конкуренции».

О российских миротворцах в Приднестровье

«Майя Санду является президентом Молдовы, но также и гражданкой Румынии. Мы слышали заявления западных стран о необходимости вывести миротворческий контингент. И в целом мы за то, чтобы вывести, но для этого должна созреть соответствующая обстановка и должен быть налажен диалог между Молдавией и Приднестровьем. Мы уже были близки совсем с бывшим президентом Ворониным. Но в последний момент представители западных стран надавили на него, и решение приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок».

О конфликте в Нагорном Карабахе

«Ситуация вышла из-под контроля, и эта напряженка длилась на протяжении многих лет. Не думаю, что это произошло в связи с каким-то вмешательством извне. Позиция России всегда заключалась в том, что нужно без всякого кровопролития прийти к договоренностям. <…> Здесь у каждой стороны своя правда. <…> Мы договорились, что стороны останавливаются на тех позициях, где их застало подписание соглашения. Тут возникает множество технических вопросов, которые связаны в том числе с инфраструктурой. С этим нужно разбираться спокойно в ходе переговорного процесса».

О протестах в Белоруссии

«Нужно дать белорусскому народу возможность внутри разобраться. <…> Здесь хотелось бы добиться одного — «без вмешательства извне». Сейчас это вмешательство имеет место быть, поддержка оппозиции из-за границы. Это должно созреть внутри общества, все, что вброшено извне, работает как взрывное устройство и не помогает никогда. Надо набраться терпения, помогать политическим силам не конфликтовать друг с другом, а направить силы на диалог».

О президенте Турции Реджепе Эрдогане

«У нас часто расходятся взгляды на отдельные вопросы с Эрдоганом. Иногда они противоположные. Но это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца. И это элемент прогнозируемости».

Об исламских протестах и терактах в Европе

«Те, кто действует бездумно, оскорбляя права верующих, их чувства, они должны помнить, что будет ответная реакция. Но эта реакция не должна быть агрессивной, не должна быть направлена на лишение жизни человека. <…> Культура взаимоотношений в нашей стране между представителями различных религий вырабатывалась веками, и у нас никто не позволяет себе таких выпадов в отношении других религий, и прошу, чтобы этого и впредь не было, потому что это будет разрушать нашу страну изнутри. В европейских странах представители ислама составляют около 10%, но они, как правило, иммигранты или иммигранты во втором-третьем поколении, а у нас представители ислама живут в своей стране, это отличительная черта».

О 2020 годе и новогодних пожеланиях

«Каждый год много сложностей, которые приходится преодолевать, но каждый год приносит большие радости семейные и общегосударственные. У нас есть достижения, которыми мы можем гордиться. Да, год был сложным, тяжелым. А что, у нас не было сложностей в новейшей истории? <…> Да, много проблем, да, люди еще тяжело живут, но все-таки фундаментальные основы российской государственности, базовые основы российской экономики несопоставимы с тем, что было в начале 2000-х годов. Это дает нам возможность сосредоточить усилия на решении самых важных вопросов и не забывать о стратегических целях развития России».

«Важно только, чтобы количество шампанского было умеренным. А количество тостов неважно. Конечно, мы все поднимем тосты за близких, за семью, коллег, друзей. У меня главный тост всегда один: «За Россию».

Чем запомнилась эта пресс-конференция Путина

В ходе традиционной встречи с журналистами не было сделано особенно интересных заявлений, но «были расставлены важные акценты», заявил РБК политолог Алексей Макаркин. К примеру, стало понятно отношение президента к Ивану Сафронову, в связи с которым Путин заговорил о предательстве. «Интересна дихотомия у президента «порядочный — непорядочный», — пояснил Макаркин. — Если ты россиянин, ты должен быть патриотом, должен быть за свою страну, отсюда восприятие и Навального, и Ивана Сафронова, которые якобы связались с Западом, как непорядочных». В этой двойной системе координат к «порядочным», по мнению президента, относятся представители парламентской оппозиции, но не оппозиции несистемной. «По Сафронову он вроде как уверен в его виновности, уверен, что приговор будет, то есть только после приговора можно вернуться к разговору о помиловании», — пояснил политолог.

Путин делит на «порядочных и непорядочных» и людей за пределами России, считает Макаркин. Так, к «непорядочным» он относит западные страны в целом. «При этом порядочным является Эрдоган, потому что с ним можно договориться по Сирии, по Ливии, и слово он держит, — заключил Макаркин. — Конечно, Путин в своей политике исходит из интересов, но эти интересы помножены на эмоции. И если с точки зрения интересов никаких новых вещей на пресс-конференции сказано не было, то за эмоциями наблюдать было любопытно».

Вынужденный дистанционный формат мероприятия оказался не слишком удачным, так как лишил пресс-конференцию обычного драйва, считает политолог Александр Пожалов.

«Во внутриполитическом плане Путин, на мой взгляд, дал понять, что пока придерживается достаточно консервативного сценария выборов в Госдуму, — сказал эксперт. — Слова о том, что кампания 2021 года будет проходить на фоне прямого иностранного вмешательства в российские выборы, могут означать, что власть не будет пытаться искусственно помогать малым партиям потеснить в Госдуме парламентскую оппозицию».

«Президент предупредил от завышенных ожиданий, озвучив экспертные оценки о том, что восстановление экономики произойдет не раньше чем через год, — сказал политолог. — И сейчас, по сути, было объявлено только о дополнительных разовых «новогодних» выплатах семьям с детьми».