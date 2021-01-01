«Сибур» заявил о готовности доказать отсутствие преференций у Шамалова

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Компания «Сибур» готова привлечь независимых экспертов и предоставить документы для подтверждения отсутствия у Кирилла Шамалова преференций в рамках программы мотивации менеджмента.

«Эти обстоятельства компания готова подтвердить документально, с вовлечением независимых внешних экспертов», — сказали РБК в пресс-службе компании.

Так в «Сибуре» прокомментировали РБК материал издания «Важные истории», в котором говорилось о том, что бизнесмен Кирилл Шамалов приобрел 3,8% акций компании в 2013 году, выплатив примерно $100.

В компании указали, что условия продажи бумаг Шамалову не отличались от условий для ряда других менеджеров. «Эксклюзивных условий персонально для К.Н.Шамалова не было», — заявил глава компании Дмитрий Конов, слова которого передала пресс-служба.

В «Сибуре» отметили, что «сделки в 2013 году проходили в рамках одного из этапов запущенной акционерами в 2010 году программы дополнительной мотивации широкого круга руководящих менеджеров компании». «Разные этапы подразумевали разных участников и различные условия для различных групп участников», — сообщили в «Сибуре».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные, содержавшиеся в материале о Шамалове, назвав статью «информационными упражнениями» и «подгонкой разных слухов».