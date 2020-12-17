Нарьян-Мар отстал от Калининграда на 9 часов

FinExpertiza подсчитала длительность трудовой недели в различных регионах России

Самые короткие рабочие недели в июле—сентябре были зафиксированы в НАО, Коми, Ингушетии и на Алтае, а самые длинные — в Калининградской и Тюменской областях, а также в Крыму

Ферма по заготовке пантов маралов в Республике Алтай (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Общее сокращение

В третьем квартале 2020 года, несмотря на постепенное восстановление деловой активности в стране, россияне по-прежнему работали меньше, чем в прошлом году, выяснили эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав данные Росстата (исследование есть у РБК). В целом средняя продолжительность рабочей недели по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилась на 26 минут, до 36 часов 41 минут.

Росстат провел соответствующие опросы по результатам третьего квартала уходящего года. В опросах учитывалось непосредственно отработанное время — вне зависимости от того, где велась работа, на рабочем месте или удаленно.

Судя по полученным результатам, среднее количество фактически отработанных за неделю часов у занятого населения сократилось в 60 регионах, а продолжительность трудовой пятидневки в зависимости от территории могла отличаться более чем на девять часов.

До карантина, в марте, занятые россияне в среднем работали, по собственным оценкам, по 38 часов 9 минут в неделю. В апреле, с началом периода нерабочих дней, время трудовой недели сократилось почти на десять часов — до 28 часов 28 минут, следует из опросных данных Росстата.

О введение периода нерабочих дней Владимир Путин объявил в конце марта в телеобращении, посвященном борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Впоследствии период нерабочих дней был продлен и завершился в середине мая.

Если оценивать продолжительность рабочей недели в России в целом, выяснится, что в среднем она «не дотягивает до стандартных 40 часов, то есть в целом россияне недорабатывают», пояснила РБК президент FinExpertiza Елена Трубникова. «Проблема кроется в фундаментальных экономических причинах: трудовых ресурсов в стране не хватает, при этом бóльшая часть занятых трудится на низкопроизводительных рабочих местах — общая эффективность труда остается низкой, — уточнила она. — Те, кто работает, часто работают тяжело, многие занятые вынуждены трудиться сверхурочно, и для целого ряда сфер и профессий это является нормой». По ее мнению, пандемический кризис только усугубил ситуацию, в результате чего работы в стране стало еще меньше. Особенно серьезно сократились самые массовые низкооплачиваемые рабочие места, добавила Трубникова.

Пандемический кризис привел к масштабному недоиспользованию рабочей силы в России, которое проявляется, с одной стороны, в росте безработицы, с другой — в сокращении отработанного рабочего времени, отметил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон в ходе дискуссии экономического клуба ФБК 15 декабря. Общее мнение всех экономистов, занимающихся рынком труда, состоит в том, что нужно смотреть не на динамику безработицы, а именно на сокращение отработанного рабочего времени, продолжил он. «Оно (сокращение отработанного рабочего времени. — РБК) ведет к тому, что безработица остается относительно невысокой, но происходит значительное падение трудовых доходов и, соответственно, рост бедности и неравенства», — подчеркнул он.

По последним данным Росстата, уровень безработицы в октябре достиг 6,3% экономически активного населения (.pdf): 4,7 млн россиян не имели работы, но активно ее искали и готовы были приступить к ней в течение недели. По итогам девяти месяцев 2020 года, по данным госстатистики, сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения составило 4,3% в годовом выражении.

Разница по регионам

Дольше всего люди работали в Калининградской области, Тюменской области, Крыму, Ростовской области и Подмосковье. Москва оказалась в этом рейтинге на 28-м месте, так как жители столицы трудились в третьем квартале 37 часов 6 минут в неделю, что на 55 минут больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Санкт-Петербург занял 63-е место: трудовая неделя в городе в отличие от Москвы сократилась на 42 минуты, до 35 часов 50 минут.

Меньше всего в третьем квартале пришлось работать жителям Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Ингушетии, Республики Алтай, Архангельской области, Карелии, Якутии, Магаданской области, Чечни, Астраханской области и Кабардино-Балкарии. Среди этих субъектов — регионы, расположенные в суровых климатических условиях, обратила внимание в беседе с РБК руководитель группы региональных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Елена Анисимова. «Часть территорий этих субъектов находится на Крайнем Севере, климатические условия здесь диктуют продолжительность рабочей недели, — отметила она. — Например, трудовая неделя женщин не должна превышать 36 часов, а одному из родителей предоставляется дополнительный выходной один раз в месяц». По ее мнению, эти факторы не могут не влиять на длительность рабочей недели в таких регионах.

Ударила по этим субъектам, которые в основном являются добывающими, и сделка ОПЕК+, заключенная весной. «Она ограничила объемы добычи нефти, торможение мировых экономик привело к снижению спроса на экспортные товары, — сказала Анисимова. — Эти факторы сказались на рынке труда, как результат мы видим сокращение рабочей недели».

Другая группа субъектов в списке Росстата с самой короткой неделей — это имеющие очевидные экономические проблемы. «Экономика этих субъектов слабая, здесь высокая безработица, рынок труда очень ограничен — их попадание в этот список неудивительно, — заключила Анисимова. — Наиболее длинные же рабочие недели на территориях, на которых нет законодательных ограничений и где есть экономика и рабочие места, а попадание в этот список курортных территорий также объяснимо возросшим турпотоком».

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, в список регионов с короткой рабочей неделей попали субъекты с высоким уровнем безработицы. «Если мы говорим об Ингушетии, Алтае, Чечне, то у людей там короткие периоды занятости, нет полноценной занятости как таковой, применяется неполная занятость, поэтому у них короткая неделя, — уточнил он. — В регионах с высоким уровнем занятости тоже все понятно: в Подмосковье, например, есть рабочие места, есть возможности, которыми можно воспользоваться». Жить в таких регионах дорого, поэтому приходится «пахать помногу, чтобы там выживать, что и приводит к необходимости искать дополнительную работу и, соответственно, увеличивает рабочую неделю», говорит Сафонов. «Большая рабочая неделя еще в регионах, где, кроме государственных бюджетных учреждений, ничего нет, — отметил он. — Зарплаты там недостаточные, поэтому очень высок уровень совместительства — такая ситуация в Тюменской и Калининградской областях».