Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 73,64 72,76 EUR Нал. 89,93 89,03 USD Бирж. 73,07 -0,28 EUR Бирж. 89,39 +0,01 USD ЦБ. 73,42 -0,03 EUR ЦБ. 89,32 +0,14 EUR/USD 1,22 +0,00 BTC/USD Бирж. 22239,00 +903,99 IMOEX 3293,72 +0,73% RTSI 1420,20 +1,44% Brent 51,77 +2,13% DJIA 30154,54 -0,15% Nasdaq 12658,19 +0,50%
Нарьян-Мар отстал от Калининграда на 9 часов
Лента новостей
Guggenheim Investments назвала справедливой цену биткоина в $400 тыс. 10:17, Крипто Экс-губернатора Ишаева госпитализировали в Москве с сердечным приступом 10:17, Общество В сети показали изображения виртуального концепта внедорожника ЗИЛ 10:17, Авто Апартаменты или квартира: что лучше и почему 10:14, Недвижимость «Мне только спросить»: плюсы и минусы телемедицины 10:13, РБК Стиль и СберЗдоровье СМИ сообщили об угрозе Трампа не покидать Белый дом 10:06, Политика Названа дата проведения общего собрания Российской премьер-лиги 09:54, Спорт Биткоин, Tesla, рубль. Как изменилась цена главных активов с начала года 09:48, Крипто Еще 5777 человек вылечились от коронавируса в Москве 09:47, Общество Как устроены мобильные приложения для инвестирования 09:44, РБК и Refinitiv На растерзание хакерам: зачем компании выходить на киберполигон 09:33, PRO В Красноярске возбудили дело после попытки продать троих детей в Китай 09:32, Общество Australian Open перенесли на февраль из-за пандемии коронавируса 09:29, Спорт Врач назвал ведущую к повторной госпитализации с коронавирусом ошибку 09:28, Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 декабря 09:19, Общество Конфликтующие Ковалев и Бетербиев проведут бои в один день в Москве 09:18, Спорт Бизнес, дом и отдых под одной крышей: квартал «Сколково Парк» 09:15, РБК и Сколково Парк Дептранс сообщил о затруднении движения в Лефортовском тоннеле из-за ДТП 09:12, Общество В Чечне ликвидировали двух человек, бросивших гранату в полицейских 09:11, Общество СМИ сообщили о приоритетах «Спартака» при выборе нового главного тренера 08:47, Спорт Жилье у реки: ключевые факторы для дома на набережной 08:46, Партнерский материал С полуслова: как сделать популярным голосовой шопинг 08:45, PRO ФНС увидит WebMoney, ₽1,5 трлн забрали из банков. Главные новости РБК 08:41, Общество В Омске 260 тыс. человек остались без тепла из-за аварии 08:39, Общество Холодец, икра, сливовый пудинг: что готовить на Новый год. Тест 08:17, РБК «Стиль» и Delivery Club Министр внутренних дел США заразился COVID-19 08:03, Общество Нарколог назвал чайную ложку безопасной дозой алкоголя 08:01, Общество Крупнейшие банки заменят до 50% пластиковых карт на цифровые 08:00, Финансы
Газета
Нарьян-Мар отстал от Калининграда на 9 часов
Газета № 115 (3282) (1712) Политика,
0

Нарьян-Мар отстал от Калининграда на 9 часов

FinExpertiza подсчитала длительность трудовой недели в различных регионах России
Самые короткие рабочие недели в июле—сентябре были зафиксированы в НАО, Коми, Ингушетии и на Алтае, а самые длинные — в Калининградской и Тюменской областях, а также в Крыму
Ферма по заготовке пантов маралов в Республике Алтай
Ферма по заготовке пантов маралов в Республике Алтай (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Общее сокращение

В третьем квартале 2020 года, несмотря на постепенное восстановление деловой активности в стране, россияне по-прежнему работали меньше, чем в прошлом году, выяснили эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав данные Росстата (исследование есть у РБК). В целом средняя продолжительность рабочей недели по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилась на 26 минут, до 36 часов 41 минут.

Росстат провел соответствующие опросы по результатам третьего квартала уходящего года. В опросах учитывалось непосредственно отработанное время — вне зависимости от того, где велась работа, на рабочем месте или удаленно.

Судя по полученным результатам, среднее количество фактически отработанных за неделю часов у занятого населения сократилось в 60 регионах, а продолжительность трудовой пятидневки в зависимости от территории могла отличаться более чем на девять часов.

До карантина, в марте, занятые россияне в среднем работали, по собственным оценкам, по 38 часов 9 минут в неделю. В апреле, с началом периода нерабочих дней, время трудовой недели сократилось почти на десять часов — до 28 часов 28 минут, следует из опросных данных Росстата.

О введение периода нерабочих дней Владимир Путин объявил в конце марта в телеобращении, посвященном борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Впоследствии период нерабочих дней был продлен и завершился в середине мая.

Если оценивать продолжительность рабочей недели в России в целом, выяснится, что в среднем она «не дотягивает до стандартных 40 часов, то есть в целом россияне недорабатывают», пояснила РБК президент FinExpertiza Елена Трубникова. «Проблема кроется в фундаментальных экономических причинах: трудовых ресурсов в стране не хватает, при этом бóльшая часть занятых трудится на низкопроизводительных рабочих местах — общая эффективность труда остается низкой, — уточнила она. — Те, кто работает, часто работают тяжело, многие занятые вынуждены трудиться сверхурочно, и для целого ряда сфер и профессий это является нормой». По ее мнению, пандемический кризис только усугубил ситуацию, в результате чего работы в стране стало еще меньше. Особенно серьезно сократились самые массовые низкооплачиваемые рабочие места, добавила Трубникова.

Пандемический кризис привел к масштабному недоиспользованию рабочей силы в России, которое проявляется, с одной стороны, в росте безработицы, с другой — в сокращении отработанного рабочего времени, отметил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон в ходе дискуссии экономического клуба ФБК 15 декабря. Общее мнение всех экономистов, занимающихся рынком труда, состоит в том, что нужно смотреть не на динамику безработицы, а именно на сокращение отработанного рабочего времени, продолжил он. «Оно (сокращение отработанного рабочего времени. — РБК) ведет к тому, что безработица остается относительно невысокой, но происходит значительное падение трудовых доходов и, соответственно, рост бедности и неравенства», — подчеркнул он.

По последним данным Росстата, уровень безработицы в октябре достиг 6,3% экономически активного населения (.pdf): 4,7 млн россиян не имели работы, но активно ее искали и готовы были приступить к ней в течение недели.

По итогам девяти месяцев 2020 года, по данным госстатистики, сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения составило 4,3% в годовом выражении.

Разница по регионам

Дольше всего люди работали в Калининградской области, Тюменской области, Крыму, Ростовской области и Подмосковье. Москва оказалась в этом рейтинге на 28-м месте, так как жители столицы трудились в третьем квартале 37 часов 6 минут в неделю, что на 55 минут больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Санкт-Петербург занял 63-е место: трудовая неделя в городе в отличие от Москвы сократилась на 42 минуты, до 35 часов 50 минут.

Меньше всего в третьем квартале пришлось работать жителям Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Ингушетии, Республики Алтай, Архангельской области, Карелии, Якутии, Магаданской области, Чечни, Астраханской области и Кабардино-Балкарии. Среди этих субъектов — регионы, расположенные в суровых климатических условиях, обратила внимание в беседе с РБК руководитель группы региональных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Елена Анисимова. «Часть территорий этих субъектов находится на Крайнем Севере, климатические условия здесь диктуют продолжительность рабочей недели, — отметила она. — Например, трудовая неделя женщин не должна превышать 36 часов, а одному из родителей предоставляется дополнительный выходной один раз в месяц». По ее мнению, эти факторы не могут не влиять на длительность рабочей недели в таких регионах.

Ударила по этим субъектам, которые в основном являются добывающими, и сделка ОПЕК+, заключенная весной. «Она ограничила объемы добычи нефти, торможение мировых экономик привело к снижению спроса на экспортные товары, — сказала Анисимова. — Эти факторы сказались на рынке труда, как результат мы видим сокращение рабочей недели».

Другая группа субъектов в списке Росстата с самой короткой неделей — это имеющие очевидные экономические проблемы. «Экономика этих субъектов слабая, здесь высокая безработица, рынок труда очень ограничен — их попадание в этот список неудивительно, — заключила Анисимова. — Наиболее длинные же рабочие недели на территориях, на которых нет законодательных ограничений и где есть экономика и рабочие места, а попадание в этот список курортных территорий также объяснимо возросшим турпотоком».

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, в список регионов с короткой рабочей неделей попали субъекты с высоким уровнем безработицы. «Если мы говорим об Ингушетии, Алтае, Чечне, то у людей там короткие периоды занятости, нет полноценной занятости как таковой, применяется неполная занятость, поэтому у них короткая неделя, — уточнил он. — В регионах с высоким уровнем занятости тоже все понятно: в Подмосковье, например, есть рабочие места, есть возможности, которыми можно воспользоваться». Жить в таких регионах дорого, поэтому приходится «пахать помногу, чтобы там выживать, что и приводит к необходимости искать дополнительную работу и, соответственно, увеличивает рабочую неделю», говорит Сафонов. «Большая рабочая неделя еще в регионах, где, кроме государственных бюджетных учреждений, ничего нет, — отметил он. — Зарплаты там недостаточные, поэтому очень высок уровень совместительства — такая ситуация в Тюменской и Калининградской областях».

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: рабочая неделя , росстат
Материалы по теме
Путин объявил о новых мерах поддержки и завершил нерабочие дни. Главное Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter