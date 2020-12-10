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Газета
Киоски и палатки получили билет в один конец
Газета № 110 (3277) (1012) Бизнес,
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Киоски и палатки получили билет в один конец

РЖД очищают вокзалы и платформы от объектов нестационарной торговли
РЖД решили расторгнуть договоры аренды с владельцами объектов нестационарной торговли на вокзалах Москвы и платформах Подмосковья, хотя они и приносили более ₽445 млн дохода в год. Цель — ввести единые стандарты для таких точек
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

РЖД до 1 февраля 2021 года расторгнут договоры аренды с владельцами объектов нестационарной торговли (к ним относятся киоски, ларьки, палатки, а также передвижные сооружения) на девяти вокзалах Москвы и остановочных платформах Московской области и их привокзальных территориях. К этому сроку все объекты должны быть демонтированы арендаторами.

Об этом говорится в поручении заместителя гендиректора РЖД Александра Плутника, которое он направил в понедельник, 7 декабря, двум топ-менеджерам Московской и Октябрьской железных дорог. Они должны «в установленном порядке» обеспечить выполнение мероприятий по расторжению таких договоров аренды, а также их демонтаж.

Письмо с поручением опубликовал Telegram-канал Vgudok. Представитель РЖД подтвердил РБК, что компания намерена расторгнуть действующие договоры аренды, которые касаются только размещения нестационарных объектов торговли, соглашения с другими арендаторами имущества в железнодорожных вокзальных комплексах будут сохранены. «Сетевых кафе и других объектов торговли, находящихся в зданиях, это не коснется», — пояснил РБК источник, близкий к РЖД.

Что демонтируют

Нестационарный торговый объект представляет собой временное сооружение или конструкцию, не связанную прочно с земельным участком, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение, следует из закона о регулировании торговли.

Почему убирают ларьки с вокзалов

Плутник в своем поручении ссылается на докладную записку для главы РЖД Олега Белозерова 27 ноября (тот оставил на документе свою резолюцию). Согласно документу (его копию также опубликовал Vgudok, суть — подтвердил представитель РЖД) на восьми вокзалах Москвы — Ленинградском, Ярославском, Казанском, Павелецком, Белорусском, Киевском, Рижском и Савеловском — и привокзальных территориях, а также 50 платформах Подмосковья размещены 264 объекта нестационарной торговли. В записке не указан только Курский вокзал, но он упоминается в поручении Плутника. «Вид и формат указанных объектов не систематизированы, единые требования к их размещению отсутствуют», — указывает замглавы РЖД в письме.

Общество
Глава РЖД напомнил о планах ускорить поездку из Москвы в Петербург Фото: АГН «Москва»

Расторжение договоров аренды и демонтаж Плутник объясняет необходимостью «повышения качества обслуживания пассажиров и формирования современного архитектурного облика объектов железнодорожной инфраструктуры». «До утверждения РЖД единых требований к оформлению объектов нестационарной торговли их размещение осуществляться не будет», — добавил он. «Принятие новых стандартов и возобновление договоров аренды произойдет достаточно быстро. Все — и Москва, и РЖД — заинтересованы в том, чтобы побыстрее восстановить сервис», — уточняет источник, близкий к РЖД.

«В настоящее время разрабатывается архитектурный облик объектов торговли и услуг, он будет согласован с соответствующими органами исполнительной власти города Москвы и Московской области в первом квартале 2021 года. Указанные объекты будут предложены арендаторам в новом формате», — подтвердил РБК представитель РЖД.

В пресс-службе дептранса Москвы РБК сказали, что совместно с РЖД проводят «системную работу» по повышению качества обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте. Это в том числе касается и объектов торговли, их внешнего вида, места расположения, ассортимента товаров.

Ранее у РЖД был план по превращению некоторых вокзалов в современные кластеры для шопинга по примеру европейских вокзалов, который так тогда и не реализовался, напоминает основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. В августе 2019 года на заседании инвестиционного комитета РЖД обсуждалась модернизация четырех московских вокзалов — Киевского, Белорусского, Курского и Савеловского — с целью увеличения пропускной способности, повышения комфорта пассажиров, увеличения налоговых поступлений от реализации бизнес-проектов. Модернизацией должна была заняться «дочка» РЖД «РЖД-Недвижимость». РБК направил запрос в пресс-службу РЖД о дальнейшем развитии этого проекта.

Как РЖД повышали прибыльность вокзалов

РЖД занимаются вопросом прибыльности вокзальных помещений c 2008 года: тогда была утверждена концепция эффективного использования и развития железнодорожных вокзалов до 2015 года (позднее актуализирована до 2030 года). Концепция предполагала модернизацию российских вокзалов, в ходе которой всю стихийную торговлю вокруг вокзалов разогнали. Компания начала поиск новых арендаторов: кофеен, аптек, книжных магазинов, а также планировала, что на вокзалах появятся даже химчистки, отделения банков, бутики.

В 2008 году РЖД решили впервые привлечь частного инвестора для управления вокзалом — им стала Mirax Group Сергея Полонского. В пилотном проекте на Курском вокзале совместно с РЖД оператор выбрал арендаторов торговых помещений вокзала — ими стали группа компаний Аркадия Новикова, «Кофе Хауз», «Росинтер», аптечные сети «Ригла» и «Старый лекарь», а также «Евросеть» и сеть парфюмерных магазинов «Л'Этуаль». Novikov Group даже планировала вместе с РЖД разработать стандарты питания на российских вокзалах, отбирать операторов питания и контролировать качество питания. Однако договор на управление вокзалом со структурой Mirax Group в конце 2009 года был расторгнут, и впоследствии сам Новиков говорил «Коммерсанту», что сотрудничество его группы с РЖД «вялотекущее: монополия не может предоставить площадки под рестораны, так как они уже кем-то арендуются».

В 2013 году «дочка» РЖД «Организация питания на вокзалах» самостоятельно определила операторов общественного питания московских вокзалов. Ими стали «Росинтер Ресторантс Холдинг» (сети «Il Патио», «Планета суши»), франчайзи KFC и Subway, «Г.М.Р. Планета гостеприимства» (ранее владел франшизой «Сбарро»). Тогда под рестораны и фуд-корты на московских вокзалах было выделено 10 тыс кв. м.

Сколько ларьков демонтируют

Расторжение затронет только договоры об аренде по размещению объектов нестационарной торговли, на вокзалах Москвы их 148 из 1332 всех договоров об аренде, в Подмосковье — 64 из 652, указывает представитель РЖД. В письме Плутника, направленном Белозерову, говорилось, что годовой размер арендной платы по 148 договорам в Москве (касаются размещения 176 объектов нестационарной торговли) составляет 427,72 млн руб. без учета НДС, а по 64 договорам в Подмосковье (88 объектов торговли) — еще 17,4 млн руб. в год.

Общество
На вокзалах Москвы за день оштрафовали почти 150 человек без масок Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Прекращение арендных отношений по размещению нестационарных торговых объектов будет осуществляться в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями соответствующих договоров, предусматривающих право РЖД расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии уведомления арендатора за один месяц до даты расторжения договора», — отмечает представитель компании. В соответствии с нормами Гражданского кодекса (статья 310) односторонний отказ от исполнения договорных обязательств не допускается по умолчанию, но закон предусматривает возможность включить в договор условия, которые позволяют расторгнуть его по инициативе одной из сторон, направив соответствующее уведомление, говорит управляющий партнер бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов.

«Департамент транспорта поддерживает развитие малого и среднего бизнеса. При этом размещение любых торговых объектов не должно создавать неудобства и не должно красть место у пассажиров. Появление торговых точек не должно мешать комфорту и безопасности поездки», — говорит представитель дептранса Москвы. «РЖД будут самостоятельно разрабатывать новые стандарты торговли на московских вокзалах, но при этом позиция московских властей будет иметь вес», — добавил источник, близкий к РЖД.

Владельцы объектов нестационарной торговли, которые находятся на территории РЖД, уже знают о готовящемся решении, отметил президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. «Вероятно, ранее часть площадей получали в аренду не очень прозрачные компании, и сейчас РЖД хочет ввести единые правила. Речь не идет о том, что всех выгонят, наоборот, торговых площадей становится больше, они будут активно осваиваться», — пояснил он. По его мнению, жесткие единые требования оформления торговых точек вводить не стоит, они должны быть просто «разумно вписаны в общее пространство, как в торговом центре». Сейчас, по информации Ассоциации малоформатной торговли, у РЖД стоимость аренды площади под крупный торговый объект 24 кв. м составляет 360 тыс. руб. в месяц.

Сеть кофеен Cofix (на вокзалах Москвы расположены шесть точек, две из них могут попасть под категорию нестационарных объектов торговли) поддерживает желание РЖД благоустроить привокзальные территории, говорит директор по недвижимости Cofix Елена Карамышева. «Но одновременно мы отдаем себе отчет, что в это непростое время дополнительные расходы, связанные с релокацией бизнеса, лягут особенно тяжелым грузом на плечи предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса», — добавила она. По ее мнению, РЖД стоило бы перенести эту инициативу на более благоприятное время.

Гончаров отметил, что одно из кафе сети «Теремок» есть на Курском вокзале, точка находится в субаренде и арендатор в курсе планов РЖД. «Теремок» готов поучаствовать в проекте обновленной целостной торговой концепции вокзалов, добавил он.

Как Москва сносила ларьки

В феврале 2016 года масштабная реформа нестационарной торговли в Москве коснулась ларьков рядом со станциями метро. Их не спасло даже то, что право собственности на большинство ларьков было зарегистрировано в Госреестре за частными лицами. «Снос незаконных строений в Москве — наглядный пример того, что в России не продается правда, наследие, история нашей страны. Нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим путем. Вернем Москву москвичам», — заявлял тогда мэр Москвы Сергей Собянин.

Если до реформы предприниматели арендовали у города землю и могли возводить на ней разные конструкции, то теперь павильоны строит сам город. Все они, за исключением подземных, имеют четкую специализацию и выполнены в единой стилистике.

Авторы: Максим Талавринов, Тимофей Дзядко, Анна Левинская, Елена Сухорукова.
При участии: Елизавета Ламова.
Теги: РЖД , вокзалы
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