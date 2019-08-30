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Tiffany & Co. $115 (+34,44%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«Дочка» РЖД «РЖД-Недвижимость» займется модернизацией московских вокзалов и развитием прилегающих к ним территорий. Только на смене статуса недвижимости РЖД заработают более 10 млрд руб.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья. Эту идею обсуждали на заседании инвестиционного комитета РЖД в понедельник, 16 августа, сообщили РБК два источника, близких к его участникам.

Речь идет о развитии Киевского, Белорусского и Курского вокзалов с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца, Савеловского вокзала совместно с грузовым двором Москва — Бутырская, а также грузового двора Москва — Митьково-2 в Сокольниках. Общая площадь этих территорий составляет 177 га, из которых на вокзалы и перроны приходится 22,9 га. Целью модернизации РЖД видят увеличение пропускной способности вокзалов, повышение комфорта пассажиров, увеличение налоговых поступлений от реализации бизнес-проектов, говорят оба собеседника.

«РЖД-Недвижимость» создана в августе прошлого года, ее гендиректор, согласно СПАРК, Борис Имас, которого источники РБК называют близким к семье Ротенбергов. Имас работал в ликвидированном «Газкомплектсервисе», который «Новые известия» связывали со структурой Ротенберга «Стройгазмонтаж». Представитель Ротенберга опроверг связь с Имасом.

Планируется, что департамент корпоративного имущества РЖД заключит с «РЖД-Недвижимостью» генеральный договор на управление этими девелоперскими проектами на сумму до 704,3 млн руб. на 2020 год. В дальнейшем монополия рассчитывает заработать на продаже инвесторам прав застройки территорий. По оценке РЖД, кадастровая стоимость участков, после того как их градостроительный статус изменится и позволит строить на них коммерческую и жилую недвижимость, возрастет с 704 млн до 7–10 млрд руб. Именно в этой разнице монополия пока измеряет экономический эффект от развития территорий.

В пресс-службе РЖД сказали РБК, что не планируют самостоятельно заниматься девелопментом. «Для этого мы привлекаем профессиональных инвесторов, которые имеют соответствующие компетенции», — сообщили в госмонополии. В пресс-службе пояснили, что сотрудничество с «ДОМ.РФ» позволит компании улучшить обслуживание пассажиров на вокзалах, а также получить «большую отдачу от собственных активов». Параметры модернизации привокзальных территорий находятся в проработке, добавил представитель РЖД.

Недавно РЖД заключила подобное соглашение о развитии территории Рижского грузового двора в Москве с «Дом.РФ», входящей в госкорпорацию ВЭБ.РФ. Они будут застраивать территорию бывшей промышленной зоны административными, коммерческими и жилыми объектами. В частности, планируется построить новую штаб-квартиру РЖД и жилой комплекс, объем инвестиций эксперты оценивают в 100–200 млрд руб.

Глава монополии Олег Белозеров на подписании соглашения с «Дом.РФ» заявлял, что у «РЖД только в Москве на сегодняшний момент 60 зданий — 360 тыс. кв. м. Мы — очень большой собственник и располагаемся в зданиях, которые построены 30–40 и более лет назад. Технологии идут вперед, и чтобы обеспечить новый уровень информатизации, цифровизации, нам необходимы новые условия».

По оценке регионального директора департамента стратегического консалтинга Colliers International Владислава Николаева, при продаже территорий РЖД цена 1 га может быть около 100–200 млн руб. Соответственно, при продаже около 150 га монополия может получить 15–30 млрд руб. Но, предполагает Николаев, на продажу может быть выставлено меньше 150 га, поскольку часть этой территории необходима для сохранения железнодорожной инфраструктуры.

О возможностях, которые появляются у девелоперов, — читайте в материале «РБК Pro».

Авторы: Светлана Бурмистрова, Мария Кокорева, Надежда Федорова
Теги: «РЖД», Недвижимость
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