РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы

«Дочка» РЖД «РЖД-Недвижимость» займется модернизацией московских вокзалов и развитием прилегающих к ним территорий. Только на смене статуса недвижимости РЖД заработают более 10 млрд руб.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья. Эту идею обсуждали на заседании инвестиционного комитета РЖД в понедельник, 16 августа, сообщили РБК два источника, близких к его участникам.

Речь идет о развитии Киевского, Белорусского и Курского вокзалов с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца, Савеловского вокзала совместно с грузовым двором Москва — Бутырская, а также грузового двора Москва — Митьково-2 в Сокольниках. Общая площадь этих территорий составляет 177 га, из которых на вокзалы и перроны приходится 22,9 га. Целью модернизации РЖД видят увеличение пропускной способности вокзалов, повышение комфорта пассажиров, увеличение налоговых поступлений от реализации бизнес-проектов, говорят оба собеседника.

«РЖД-Недвижимость» создана в августе прошлого года, ее гендиректор, согласно СПАРК, Борис Имас, которого источники РБК называют близким к семье Ротенбергов. Имас работал в ликвидированном «Газкомплектсервисе», который «Новые известия» связывали со структурой Ротенберга «Стройгазмонтаж». Представитель Ротенберга опроверг связь с Имасом.

Планируется, что департамент корпоративного имущества РЖД заключит с «РЖД-Недвижимостью» генеральный договор на управление этими девелоперскими проектами на сумму до 704,3 млн руб. на 2020 год. В дальнейшем монополия рассчитывает заработать на продаже инвесторам прав застройки территорий. По оценке РЖД, кадастровая стоимость участков, после того как их градостроительный статус изменится и позволит строить на них коммерческую и жилую недвижимость, возрастет с 704 млн до 7–10 млрд руб. Именно в этой разнице монополия пока измеряет экономический эффект от развития территорий.

В пресс-службе РЖД сказали РБК, что не планируют самостоятельно заниматься девелопментом. «Для этого мы привлекаем профессиональных инвесторов, которые имеют соответствующие компетенции», — сообщили в госмонополии. В пресс-службе пояснили, что сотрудничество с «ДОМ.РФ» позволит компании улучшить обслуживание пассажиров на вокзалах, а также получить «большую отдачу от собственных активов». Параметры модернизации привокзальных территорий находятся в проработке, добавил представитель РЖД.