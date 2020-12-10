Счетная палата перешла на самозанятость

Государственные аудиторы предложили стимулировать переход предпринимателей на новый налоговый режим

Число легальных самозанятых в России приблизилось к 1,5 млн человек. Счетная палата видит в новом налоговом режиме потенциал для вывода предпринимателей из тени, но для этого, по мнению аудиторов, нужны дополнительные стимулы

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Введенный в России налоговый режим для самозанятых подходит для легализации широкого круга неформальных предпринимателей, но для повышения его привлекательности нужно продумать дополнительные стимулы для налогоплательщиков. К такому выводу пришла Счетная палата по результатам мониторинга нового режима. В начале 2019 года он начал тестироваться в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области, а с октября этого года действует во всех регионах страны.

Вопреки опасениям, что «самый льготный налоговый режим» будут использовать для ухода от налогов, массовых злоупотреблений пока не наблюдается. Однако такой риск существует, поскольку режим предлагает выгодные ставки налогообложения (4% на доходы физических лиц, 6% на доходы юридических лиц или индивидуальных предпринимателей), следует из отчета государственных аудиторов, поступившего в РБК. На льготный режим могут претендовать предприниматели без наемных работников с доходами не более 200 тыс. руб. в месяц, или 2,4 млн руб. в год. Основная часть доходов самозанятых находится в диапазоне до 500 тыс. руб. в год, отмечает Счетная палата.

На 1 декабря число зарегистрированных самозанятых в России достигло 1,434 млн человек, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). По данным ведомства, они вывели из тени в общей сложности 209 млрд руб. доходов. По данным анализа вставших на учет в 2019 году 390 тыс. самозанятых, за год до регистрации 40% из них не имели никаких официальных доходов, а 85% — официальных доходов от предпринимательской деятельности. Средний возраст самозанятых — 30–40 лет. В основном это таксисты, курьеры, арендодатели, репетиторы, ремонтники, маркетологи или программисты, сообщала ФНС. Молодежь (до 30 лет), как правило, работает в ИТ, самозанятые в возрасте 40–50 лет сдают жилье в аренду.

В России неформально заняты 14,58 млн граждан, или 20,7% занятых в целом, следует из последней оценки Росстата на третий квартал 2020 года. РАНХиГС оценивала теневой рынок труда в 28% ото всех занятых.

Эффект от режима для государства

«По итогам 2019 года 70% самозанятых, которые впервые открыли государству доходы от предпринимательской деятельности, заплатили 420,2 млн руб. налогов. Это, наверное, и есть чистый эффект от легализации», — прокомментировал аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин. Приток налогов вырос более чем на 44% по сравнению с 2018 годом, подсчитала ФНС, сравнив суммы налогов самозанятых за 2019 год с поступлениями от этих же граждан за 2018 год до появления нового налогового режима.

Предыдущие попытки вывести из тени доходы неформально занятых, в частности налоговые каникулы на три года, себя не оправдали, указала Счетная палата в отчете. Лишь 4,6 тыс. человек вышли из тени почти за три года. Провал этой инициативы, по мнению аудиторов, связан с тем, что государство не предложило неформально занятым ясных перспектив в плане налогообложения после окончания налоговых каникул. Фактически это означало, что им пришлось бы регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, платить страховые взносы, выбрать режим налогообложения или же снова «уйти в тень».

Налог на профессиональный доход — «самый льготный режим налогообложения», отмечал глава ФНС Даниил Егоров. Кроме пониженных ставок вместо стандартного подоходного налога (НДФЛ) в 13% самозанятым предоставляется налоговый вычет 10 тыс. руб. Государство обещало не повышать для них налог десять лет. Для поддержки в кризис государство вернуло самозанятым налоги за 2019 год и предоставило дополнительный налоговый вычет 12,1 тыс. руб. (минимальный размер оплаты труда). Это фактически обнуляет налог, объяснял Егоров. Потерявшие доход самозанятые имеют право на пособие по безработице.

Быть самозанятым выгодно — предприниматель чувствует себя комфортно и защищенно, выполнив свою конституционную обязанность по уплате налога, считает председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Это также удобный налоговый режим для тех, кто только начинает профессиональную карьеру, для молодежи, сказал он РБК (стать самозанятым можно с 16 лет).

Ускорение выхода из тени

Темпы роста вновь зарегистрированных самозанятых ежедневно растут и сейчас составляют более 5 тыс. новых пользователей в сутки, отмечает ФНС. Но, по прогнозу Счетной палаты, прирост будет снижаться, поскольку потенциал расширения границ эксперимента будет исчерпан — новый налоговый режим уже ввели все регионы.

Новый всплеск числа самозанятых может обеспечить отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2021 года — в статус самозанятых перейдет часть ИП на «вмененке». По мнению аудиторов, понадобятся дополнительные стимулы, чтобы легализовать больше теневых доходов.

Например, Счетная палата предложила индексировать планку доходов самозанятых. Для этого нужно ввести специальный коэффициент-дефлятор. Мера позволила бы учитывать инфляцию и расширить круг потенциальных самозанятых. ФНС поддержала эти выводы и предложения, отмечает Счетная палата.

Ранее Торгово-промышленная палата (ТПП) предлагала разрешить регионам снижать ставку налога для самозанятых до 1%, чтобы в ручном режиме развивать разные отрасли микробизнеса. Глава ФНС скептически воспринял эту идею из-за сложностей в администрировании.

Переход ИП на режим самозанятых

Хотя перейти на более благоприятный налоговый режим вправе индивидуальные предприниматели (ИП) без наемных работников, Счетная палата не фиксирует массовой перерегистрации ИП. В основном самозанятые — это «новые лица в правовом поле», которые ранее не имели статус ИП. Доля ИП, которые перешли в статус самозанятых, не превышает 7%, уточнили в ФНС.

Сравнив заявленные доходы граждан в качестве ИП и после перехода в статус самозанятых, Счетная палата выявила негативную тенденцию снижения выручки:

заявленный доход ИП, перешедших в самозанятые с упрощенной системы налогообложения (УСН), упал на 19%, а сумма налогов — в 1,6 раза;

суммы налогов от самозанятых, которые ранее являлись ИП на режиме единого налога на вмененный доход (ЕНВД), упали в семь раз;

переход части ИП в самозанятые отразился на доходах внебюджетных фондов: выпадающие доходы Пенсионного фонда (ПФР) составили 1,87 млрд руб., Фонда социального страхования (ФСС) — 74 млн руб. Вместе с тем на 1,07 млрд руб. выросли доходы Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Нужно дополнительно изучить, не связано ли падение доходов с тем, что после перехода в статус самозанятых бывшие ИП их занижают, чтобы платить меньше налога, указала Счетная палата.

Делать «далеко идущие выводы об уходе от налогов» пока рано, считает Кирьянов: «Выручка предпринимателей снижалась и до пандемии по объективным причинам».

37% налогов самозанятых поступает в ФОМС, остальные 63% — в бюджет региона. Работа самозанятым не учитывается как трудовой стаж. Самозанятые могут добровольно отчислять деньги в ПФР на будущую пенсию. Тем, кто не отчисляет взносы, государство гарантирует только минимальную пенсию по старости.

Риски ухода от налогов

ФНС фиксирует попытки злоупотребления налоговым режимом — в частности, легализации «конвертной» схемы оплаты труда. Так, выявлены компании, которые перечисляют деньги самозанятым, которые раньше нигде официально не работали или работали в различных несвязанных компаниях.

Одним из рисков является перевод работников на режим самозанятых в целях минимизации налогов, подлежащих уплате в бюджет, заявил аудитор Андрей Батуркин.

Организации и раньше оформляли работников как ИП и заключали с ними гражданско-правовые договоры (ГПХ). Теперь же, чтобы не платить 30% страховых взносов и не исчислять с зарплат сотрудников 13% НДФЛ, некоторые предприятия увольняли работников, чтобы привлекать их уже в качестве самозанятых.

Но в отличие от ИП «в случае с самозанятыми ФНС видит все операции в режиме онлайн», подчеркивает налоговая служба. Привлечь бывшего сотрудника в качестве самозанятого можно только спустя два года после увольнения. Налоговая служба анализирует все организации, привлекающие самозанятых, и автоматически выявляет признаки подмены трудовых отношений. Нарушителям доначисляют НДФЛ, штрафы и пени.

ФНС проанализировала деятельность организаций с существенными выплатами самозанятым.

Признаки злоупотреблений при автоматизированном анализе выявлены лишь у 1766 компаний (менее 1,8%).

Всего 1234 (0,38%) самозанятых выполняли работу для своих бывших работодателей.

Однако недобросовестный бизнес может регистрировать новые фирмы и привлекать своих работников уже не как штатных сотрудников, а как самозанятых. Всего 254 компании (менее 0,3%) имеют признаки перевода бывших сотрудников в самозанятые с использованием аффилированных компаний.

Опасения о массовой маскировке сотрудников под самозанятых для ухода от налогов не подтвердились, указала Счетная палата.