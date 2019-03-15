Что хотят самозанятые

Чтобы лучше понимать условия, необходимые для выхода таких работников из тени, в мае 2018 года было проведено социологическое исследование особенностей экономического поведения самозанятого населения России.

Опрос самозанятых проводился компанией OMI (Online Market Intelligence). Исходная панель OMI составляла около 550 тыс. человек. Каждый из них, регистрируясь в качестве потенциального участника опросов, указал свой пол, возраст, семейное положение, средний подушевой доход семьи, вид занятий по агрегированному списку, а также дал оценку материального положения семьи.

Всем, за исключением лиц нетрудоспособного возраста, было разослано предложение участвовать в опросе. Откликнулось около 14 тыс. человек, которые заполнили короткую фильтрующую анкету о форме их занятости. Как оказалось, 48,3% работают на предприятии, 19% — по найму у физических лиц, 32,6% — полностью или часть времени как самозанятые.

Согласно итоговым данным исследования, численность самозанятых можно оценить в 15–25% трудоспособного населения, это примерно 11–18 млн человек. Примерно 15% намерены развивать бизнес и в какой-то момент зарегистрировать свою собственную компанию. Еще 15% хотели бы найти место в качестве наемного сотрудника в организации. Но в целом у самозанятых отсутствует выраженное желание легализовать свою деятельность. Напротив, существует ряд естественных и предсказуемых опасений. В первую очередь это страх потерять часть дохода (61,5% опрошенных). На втором месте (35,6%) — нежелание подвергаться проверкам, контролю и тому подобному вмешательству.

Один из интересных результатов опроса — то, что респонденты придают гораздо бо́льшее значение положительному примеру успешной легализации у коллег (50,3% ответов), чем такому негативному стимулу, как угроза крупного штрафа. Тем не менее возможность штрафа остается вполне значимым фактором (23,8%), как и возможное недоверие со стороны клиентов (22,3%). Таким образом, подтолкнуть самозанятых к легализации могут не репрессивные меры, а истории успеха. При этом половина респондентов (50,1%) сказали, что считают уплату налогов своей обязанностью. Еще 38,8% также готовы их платить, если будут уверены, что государство тратит их на разумные цели.

Примерно для половины респондентов были бы удобны упрощенные варианты налогообложения — патентного типа или с автоматическим списанием части доходов. Средняя оценка приемлемого суммарного уровня налоговой нагрузки равняется 6,5%.

В отношении пенсионного обеспечения респонденты надеются в первую очередь на себя и свои сбережения, а государственную пенсионную систему считают малопонятной и ненадежной. Наиболее частый ответ (42%) — «рассчитывать можно только на себя». Еще 34% отметили, что «пенсионную систему все время перестраивают и в ней сложно что-либо понять», а 8% вообще о будущей пенсии не думают. Половина ответивших готовы финансировать государственную медицину, еще около четверти — экстренную медицину.

Опрос выявил существенные различия в установках по некоторым моментам у групп с душевым доходом в семье до 50–100 тыс. руб. в месяц и выше этого уровня. С ростом душевого дохода люди все больше надеются на себя и свои сбережения и инвестиции. С другой стороны, падает доля тех, кто считает пенсионную систему непонятной. Доля рассчитывающих на государственную пенсию с ростом дохода немного повышается вплоть до группы с доходами от 50 тыс. до 100 тыс. руб. на человека, а затем падает. Доля «не думающих о пенсии» почти стабильна до этой цифры, а затем возрастает.

Из тени в свет

Главной нерешенной проблемой остается законодательная неурегулированность статуса самозанятых. Анализ законодательства показал, что система налогообложения самозанятых находится на стадии формирования и не позволяет охватить весь круг их деятельности. Как видим, в рамках налоговых каникул лишь немногие декларируют своих доходы. В рамках патентной системы вовлечение самозанятых в налоговую систему также ограниченно — из-за небольшого количества видов деятельности, подлежащих налогообложению.

Мы считаем, что возможны два подхода к налогообложению самозанятых граждан, которые вполне могут существовать параллельно.

Первый подход — установление специального налогового режима для самозанятых граждан, основанного на налогообложении оборота, предусматривающего уплату процента с транзакции, например, в размере 4%. А также установление фиксированного размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование.

К слову, с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан введен налог на профессиональный доход, взимаемый в рамках специального налогового режима для физических лиц и индивидуальных предпринимателей без наемных работников. Ставка этого налога — 4% с доходов, полученных от физических лиц, и 6% с доходов, полученных от организаций. Налог уплачивается через мобильное приложение «Мой налог» с доходов, не превышающих 2,4 млн руб. в год.

Второй подход основан на патентной системе налогообложения, применяемой в отношении более широкого по сравнению с существующим перечня видов экономической деятельности.

С развитием компьютерных и сетевых технологий появляется возможность упростить расчет и уплату налогов, переведя их в онлайн-режим посредством создания специализированных личных кабинетов для налогоплательщиков. Это стимулирует их деятельность в официальном правовом поле.

Неслучайно в некоторых странах (Индия, Перу, Бельгия, Венгрия, Дания, Исландия, Литва, Малайзия, Мальта, Норвегия, Сингапур, Словения, Финляндия) налоговые службы позволяют налогоплательщикам использовать мобильные и веб-приложения для начисления и уплаты налогов в режиме самообслуживания. При этом есть возможность обновлять в режиме онлайн персональные данные, регистрироваться для налогообложения, а также для взаимодействия с налоговыми службами по другим вопросам, загружать налоговые декларации в электронном виде и получать электронные уведомления.

В российских условиях очевидна необходимость создать бесплатные онлайн-сервисы, подключенные к онлайн-кассам, используемым для сделок, расчетов и платежей в цифровой среде.

Создание единого государственного электронного ресурса, например на базе портала «Госуслуги», позволит объединить самозанятых физических лиц, повысить их доверие к государству, предоставить им помощь при нахождении клиентов для своих услуг, получить полную информацию по всем вопросам, связанным с их работой.