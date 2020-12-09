Фантомный турпоток

Отраслевые эксперты предложили разработать единую методику подсчета приезжающих на отдых

Ростуризм должен разъяснить региональным властям, как правильно считать туристический поток. На местах чиновники могут завышать показатели, что не позволяет предпринимателям достоверно рассчитать доходность проектов

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В рамках плана мероприятий «Трансформация делового климата» экспертная группа по направлению развития туризма попросила Ростуризм разъяснить региональным властям понятие «туристический поток» и единую методику его расчета. Этот вопрос обсуждался на заседании экспертной группы 24 ноября, следует из имеющегося РБК протокола заседания (его подлинность подтвердили РБК два участника встречи). На заседании присутствовали и чиновники Ростуризма.

РБК направил запрос в ведомство.

Что такое «Трансформация делового климата» Проект «Трансформация делового климата» разработало в 2018 году Минэкономразвития, в начале 2019 года его утвердило правительство. Как указано в материалах министерства, проект представляет собой «механизм оперативного реагирования власти на запросы бизнес-сообщества», его цель — снять нормативные ограничения для бизнеса, в том числе избыточные, устаревшие и противоречащие друг другу требования нормативно-правовых актов. Состав рабочей группы, разрабатывающей предложения по дополнению плана мероприятий по направлению «развитие предпринимательства в сфере туризма», министерство утвердило в начале этого года.

Распоряжение ввести в законодательство понятия «внутренний, въездной и выездной туристический поток» премьер-министр Михаил Мишустин давал в начале 2020 года. Предполагалось, что в законе «Об основах туристической деятельности в РФ» появится индикатор, по которому можно оценивать успешность действий, предпринимаемых чиновниками для стимулирования развития внутреннего и въездного туризма в стране.

Кто сейчас считается туристом Сейчас в законе «Об основах туристической деятельности» нет такого понятия, как туристический поток. Есть лишь определение внутреннего туризма — это туризм в пределах территории России лиц, постоянно проживающих в стране. Туристом, согласно закону, считается лицо, посещающее страну или место временного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и других целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода. При этом он должен провести в стране или месте временного пребывания от 24 часов до шести месяцев и осуществить там не менее одной ночевки.

Отсутствие закрепленного в законе понятия «туристический поток» и методики его подсчета создает проблемы для развития отрасли, на это уже несколько лет обращает внимание общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», напомнил РБК ее вице-президент Алексей Кожевников. Два года назад «Опора России» обращалась в Ростуризм и Минкультуры с просьбой разъяснить, как считают туристов, отдохнувших внутри страны.

Руководители российских регионов заявляют о постоянном росте туристического потока, но представители турбизнеса зачастую наблюдают противоположную картину, констатировала ранее «Опора России». В качестве примера она приводила Вологодскую область: по оценке губернатора, в 2018 году там побывали 2,4 млн экскурсантов и 731 тыс. туристов, но если ориентироваться на загрузку гостиниц, турпоток не превысил 300–400 тыс. человек. В Сочи после введения курортного сбора в 2018 году также были выявлены расхождения: количество проживавших в санаториях и гостиницах за тот год сократилось на 39%, до 1,7 млн человек, но администрация Сочи настаивала, что число гостей не снизилось. Власти Суздаля отчитывались о том, что в 2019 году в городе побывали 1,3 млн туристов: в этом случае в город должны были приезжать с ночевкой около 3,5 тыс. гостей в сутки, при том что в самом Суздале проживают всего 9,5 тыс. человек.

В 2020 году на федеральном уровне не было выполнено ни одно поручение плана мероприятий «Трансформация делового климата» в сфере туризма, сетует Кожевников.

Что хотели сделать с туризмом Согласно распоряжению правительства в закон «Об основах туристской деятельности» должны были быть внесены понятия «туристский поток», «внутренний туристский поток», «въездной туристский поток», «выездной туристский поток». Соответствующий законопроект должен был быть внесен в правительство в июле 2020 года, исполнителем было назначено Минэкономразвития, отвечавшее на тот момент за развитие туризма. Но в июне президент Владимир Путин вывел туристическую отрасль из подчинения министерства, а Ростуризм передали в прямое подчинение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. К февралю 2021 года должна появиться методика оценки туристского потока, а также оценка вклада туристской индустрии в экономику региона. К этому же сроку должны быть подготовлены предложения по обеспечению сбора данных, размещенных на интернет-платформах и порталах бронирования туристского жилья. Ответственными исполнителями за это были назначены Минэкономразвития, Ростуризм и Росстат.

В конце года регионы будут вновь отчитываться Ростуризму о количестве принятых туристов, но эти цифры по-прежнему вызывают у «Опоры России» сомнение. «В результате получается, что на бумаге туристический поток растет, но экономика эффекта не видит», — продолжает Кожевников. Такой подход, по его словам, создает сложности для бизнеса, поскольку не позволяет достоверно рассчитать доходность проектов. Потенциальному инвестору важно понимать, сколько туристов посещают регион, для верного расчета окупаемости инвестпроекта, а местным властям верная статистика дает понимание о реальных поступлениях в их экономику от туризма и необходимых мерах поддержки, поясняют в «Опоре России».

Методику подсчета турпотока в России необходимо совершенствовать, согласен почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Он напоминает, что туристов, которые останавливаются в гостиницах и других коллективных средствах размещения, считает Росстат, но конечные показатели с учетом мини-отелей и хостелов выводит «досчетом».

Сами подходы к подсчету туристов могут быть разные, указывает Шпилько. Утвержденная методика подсчета туристов действует, например, в Москве: она основана на данных гостиничной, транспортной статистики и проведении регулярных масштабных соцопросов в других регионах страны. Такой подход позволяет учитывать прибытие и тех, кто не останавливается в гостиницах, — гости, которые останавливаются, например, у родных и знакомых, если они не приехали жить и работать, тоже являются туристами. По мнению Шпилько, считать туристов надо разными способами, используя геолокацию и всевозможные большие данные: «Но в любом случае не накручивать счетчик, чтобы не путать ни руководство, ни общественность, ни участников рынка».