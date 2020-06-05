Политика , 05 июн, 23:08
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Путин вывел Ростуризм из подчинения Минэкономразвития
Президент Владимир Путин подписал указ о переподчинении Федерального агентства по туризму (Ростуризм) напрямую правительству. Ранее Ростуризм входил в структуру Минэкономразвития. Указ опубликован на портале правовой информации.
Глава государства постановил передать Ростуризму «функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма».
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