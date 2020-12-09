Донбасс сохраняет режим еще на год
Когда может быть одобрен законопроект
Верховная рада на следующей неделе примет законопроект, продлевающий действие закона об особом статусе Донбасса до конца декабря следующего года, сообщили РБК два источника, близких к руководству украинского парламента и руководству фракции президентской партии «Слуга народа».
Законопроект внесли в Раду в понедельник, 7 декабря, 54 депутата, среди которых глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко. Продление действия закона об особом статусе Донбасса еще на год необходимо, чтобы делегация Украины на переговорах в Минске могла спокойно продолжить работу, пояснил Корниенко в официальном Telegram-канале «Слуги народа». Речь идет о пролонгации закона, действующего уже несколько лет, пояснил РБК один из авторов законопроекта.
Рассмотрение законопроекта в Раде запланировано на 15 декабря сразу во всех чтениях. Президентская партия рассчитывает на принятие закона, говорит собеседник РБК в руководстве «Слуги народа». Год назад за продление на год закона о статусе Донбасса проголосовали все депутаты, кроме партии «Голос», пояснил он. Дату голосования подтвердил РБК и другой собеседник, близкий к руководству Рады. С большой вероятностью законопроект будет принят, согласен он. Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что продление закона не создает новых рисков для Киева.
Последние поправки в закон об особом статусе Донбасса, на год продлевающие его действие, президент Украины Владимир Зеленский подписал в декабре 2019 года. Об этом украинский лидер сообщил после саммита в «нормандском формате», подчеркнув, что закон останется временным.
Как это повлияет на ситуацию в Донбассе
Закон об особом статусе Донбасса был принят при президенте Петре Порошенко в 2014 году и обусловлен минскими соглашениями. Он предусматривает введение особого статуса управления в Донбассе после окончательного вывода войск и проведения на неподконтрольных сейчас Киеву территориях выборов в местные органы власти. Порядок действий регламентирует «формула Штайнмайера», которую в октябре 2019 года одобрил Киев. В соответствии с ней особый порядок самоуправления в ДНР и ЛНР будет введен после проведения выборов на временной основе, а после того как независимость голосования оценит ОБСЕ — на постоянной.
Однако продление действия этого закона не разрешит ключевые противоречия между сторонами конфликта, констатирует украинский политолог Владимир Фесенко. Россия настаивает, что в первую очередь должны быть выполнены политические нормы минских соглашений, а Украина — на том, чтобы сначала решить вопросы безопасности, напоминает эксперт. В частности, Россия настаивает на проведении местных выборов и необходимости закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Однако Киев неоднократно заявлял, что не рассматривает такую возможность.
Согласно украинской точке зрения сначала Киеву должен быть передан контроль над границей с участием международных посредников, а уже после этого проведены выборы. Выборы в Донбассе «могут произойти исключительно после получения Украиной контроля над границей», настаивают в офисе Владимира Зеленского.
Сохранение статус-кво не повлияет на ситуацию в целом, соглашается директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Возможно, это позволит Киеву ускорить проведение следующей встречи «нормандской четверки»: Украина продемонстрирует, что продолжает придерживаться минских соглашений, поддерживает перемирие, продлевает закон об особом статусе, а для решения политических вопросов необходимо встречаться, говорит эксперт.