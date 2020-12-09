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Донбасс сохраняет режим еще на год
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Газета
Донбасс сохраняет режим еще на год
Газета № 109 (3276) (0912)
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Донбасс сохраняет режим еще на год

В Верховную раду внесен законопроект о пролонгации закона о статусе неподконтрольных территорий
Рада готовится продлить действие закона об особом статусе Донбасса до декабря 2021 года. Это не снимает ключевых противоречий между сторонами и едва ли приблизит разрешение конфликта, считают эксперты
Донецк. Вид на разрушенные здания в Киевском районе
Донецк. Вид на разрушенные здания в Киевском районе (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

Когда может быть одобрен законопроект

Верховная рада на следующей неделе примет законопроект, продлевающий действие закона об особом статусе Донбасса до конца декабря следующего года, сообщили РБК два источника, близких к руководству украинского парламента и руководству фракции президентской партии «Слуга народа».

Законопроект внесли в Раду в понедельник, 7 декабря, 54 депутата, среди которых глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко. Продление действия закона об особом статусе Донбасса еще на год необходимо, чтобы делегация Украины на переговорах в Минске могла спокойно продолжить работу, пояснил Корниенко в официальном Telegram-канале «Слуги народа». Речь идет о пролонгации закона, действующего уже несколько лет, пояснил РБК один из авторов законопроекта.

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Москва и Донбасс отклонили предложение Киева по обмену пленными Фото: Валерий Квит / EPA / ТАСС

Рассмотрение законопроекта в Раде запланировано на 15 декабря сразу во всех чтениях. Президентская партия рассчитывает на принятие закона, говорит собеседник РБК в руководстве «Слуги народа». Год назад за продление на год закона о статусе Донбасса проголосовали все депутаты, кроме партии «Голос», пояснил он. Дату голосования подтвердил РБК и другой собеседник, близкий к руководству Рады. С большой вероятностью законопроект будет принят, согласен он. Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что продление закона не создает новых рисков для Киева.

Последние поправки в закон об особом статусе Донбасса, на год продлевающие его действие, президент Украины Владимир Зеленский подписал в декабре 2019 года. Об этом украинский лидер сообщил после саммита в «нормандском формате», подчеркнув, что закон останется временным.

Как это повлияет на ситуацию в Донбассе

Закон об особом статусе Донбасса был принят при президенте Петре Порошенко в 2014 году и обусловлен минскими соглашениями. Он предусматривает введение особого статуса управления в Донбассе после окончательного вывода войск и проведения на неподконтрольных сейчас Киеву территориях выборов в местные органы власти. Порядок действий регламентирует «формула Штайнмайера», которую в октябре 2019 года одобрил Киев. В соответствии с ней особый порядок самоуправления в ДНР и ЛНР будет введен после проведения выборов на временной основе, а после того как независимость голосования оценит ОБСЕ — на постоянной.

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На Украине оценили шансы возвращения Донбасса военным путем Фото: Александр Рекун / Global Look Press

Однако продление действия этого закона не разрешит ключевые противоречия между сторонами конфликта, констатирует украинский политолог Владимир Фесенко. Россия настаивает, что в первую очередь должны быть выполнены политические нормы минских соглашений, а Украина — на том, чтобы сначала решить вопросы безопасности, напоминает эксперт. В частности, Россия настаивает на проведении местных выборов и необходимости закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Однако Киев неоднократно заявлял, что не рассматривает такую возможность.

Согласно украинской точке зрения сначала Киеву должен быть передан контроль над границей с участием международных посредников, а уже после этого проведены выборы. Выборы в Донбассе «могут произойти исключительно после получения Украиной контроля над границей», настаивают в офисе Владимира Зеленского.

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США, Британия и Эстония объяснили бойкот встречи с делегацией Донбасса Фото: Drew Angerer / Getty Images

Сохранение статус-кво не повлияет на ситуацию в целом, соглашается директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Возможно, это позволит Киеву ускорить проведение следующей встречи «нормандской четверки»: Украина продемонстрирует, что продолжает придерживаться минских соглашений, поддерживает перемирие, продлевает закон об особом статусе, а для решения политических вопросов необходимо встречаться, говорит эксперт.

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: Украина , Киев , Донбасс , Рада , Минские соглашения
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