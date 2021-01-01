США, Британия и Эстония объяснили бойкот встречи с делегацией Донбасса

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США, Великобритания и Эстония объяснили бойкот встречи с делегацией Донбасса в Совбезе ООН, инициированную по инициативе России, тем, что считают данное мероприятие попыткой исказить реалии конфликта на юго-востоке Украины. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте постпредства США в ООН.

«Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины. Мы категорически отвергаем предположение России о том, что она действует как посредник во внутреннем конфликте», — сказано в заявлении.

США, Великобритания и Эстония отметили, что стороны подтверждают необходимость соблюдения Минских соглашений, а также выражают приверженность мирному урегулированию конфликта «при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Мы приветствуем шаги, предпринятые украинским правительством для достижения прогресса в урегулировании конфликта, и призываем Россию действовать аналогичным образом», — добавляется в заявлении.

Ранее министр иностранных дел страны Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Украины, США, Великобритании, Франции, ФРГ, Эстонии и Бельгии бойкотировать неформальную встречу Совета Безопасности ООН с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

2 декабря в Совете Безопасности ООН прошла неформальная встреча, посвященная исполнению Минских соглашений. В ней приняли участие полномочный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель Донецкой народной республики в контактной группе, а также глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что он направил письмо с просьбой о содействии постпреду Украины при ООН для участия представителя правительства Украины в данном мероприятии в качестве докладчика, однако ответа на него не последовало.

В постоянном представительстве ООН выразили возмущение действиями участников «нормандского квартета» — Франции и ФРГ, «которые сделали все возможное, чтобы бойкотировать эту встречу под тем предлогом, что она не подпадает под «нормандский формат».

«Кроме того, они, не жалея сил, убеждали другие делегации отказаться от участия. Такое поведение недостойно само по себе, однако оно еще и противоречит установленной практике Совета Безопасности ООН, согласно которой встречи по формуле Арриа не должны блокироваться или саботироваться, какой бы ни была заявленная тема», — отметил Василий Небензя.