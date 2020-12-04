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Добыча экономит на обслуживании
Газета № 106 (3273) (0412) Бизнес,
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Добыча экономит на обслуживании

Эксперты Deloitte оценили масштаб падения российского нефтесервисного рынка
Компания Deloitte прогнозирует падение объема рынка нефтесервиса в России на 20–25% в 2020 году из-за коронавируса, сделки ОПЕК+ и снижения капитальных затрат нефтяных компаний. Некоторые специалисты допускают падение и на 30–40%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Пандемия коронавируса и обвал нефтяных котировок весной 2020 года (с $72 за баррель в начале января до $25 в марте), а также сделка о резком сокращении добычи в рамках ОПЕК+ привели к снижению финансирования нефтесервисных услуг, говорится в отчете компании Deloitte (есть в распоряжении РБК). В итоге российский нефтесервисный рынок в 2020 году снизится на 20–25% — с $27,5 млрд в 2019 году до $20,5–22 млрд, прогнозируют аналитики консалтинговой компании. На мировом рынке падение может быть чуть меньше — на 19%, до $335 млрд, говорится в отчете Deloitte.

Спрос на нефтесервисные услуги в России упал вдвое, говорил в мае Александр Новак, на тот момент министр энергетики, с начала ноября — вице-премьер. По его словам, для стабильной работы отрасли и сохранения рабочих мест нужно загрузить компании хотя бы на 80% от уровней прошлого года. Совокупную выручку подрядчиков он оценивал в 1,5 трлн руб. в год.

Почему падает нефтесервисный рынок

Ключевыми сегментами нефтесервисного рынка являются бурение, ремонт скважин, геофизические исследования, а также сейсморазведка. В отчете Deloitte приводятся следующие оценки.

  • Рынок упадет на 10–15% из-за сокращения капитальных затрат нефтяных компаний, являющегося следствием выполнения обязательств России в рамках сделки ОПЕК+ (предполагает сокращение добычи на 19% в мае—июле и небольшое увеличение с 1 августа) и снижения спроса на нефть в мире. При этом усилилась ценовая конкуренция между подрядчиками, а также выросли требования по качеству работ и операционной эффективности.
  • Падение еще на 10% вызвано ослаблением рубля. В рублевом выражении рынок нефтесервиса в 2020 году снизится на 11,5% год к году, что сопоставимо с кризисным 2015 годом (тогда падение составило 13% к уровню 2014 года), сказал РБК руководитель исследовательских проектов исследовательского центра «Делойт» в СНГ Виталий Михальчук.

«Снижение заказов для нефтесервисных компаний в период кризиса, вызванного падением спроса на нефть, может составить 30–40% и более», — говорил в октябре председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. С этой оценкой согласен президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков.

Большинство российских нефтяных компаний действительно сократили инвестиции на фоне пандемии коронавируса и сделки ОПЕК+. Так, капитальные затраты крупнейшей российской компании «Роснефть» в 2020 году снизятся до 800–850 млрд руб., что примерно на 20% меньше изначального плана (1 трлн руб.) — об этом в ходе телефонной конференции 13 ноября сообщал советник по стратегическому планированию и инвестициям, вице-президент «Роснефти» Алексей Салин. В 2020 году компания может снизить добычу на 24 млн т в соответствии со сделкой ОПЕК+ (по итогам 2019 года добыча компании составила около 215 млн т), говорил в мае Павел Федоров, который на тот момент занимал пост первого вице-президента «Роснефти».

Бизнес
ЛУКОЙЛ приостановит 20% бурения в Западной Сибири Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент и крупнейший совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов еще в марте заявил, что компания может снизить инвестиции на $1,5 млрд (около 20% затрат). Тогда он подчеркивал, что сокращение не относится к тем проектам, которые непосредственно связаны с обеспечением геологоразведки и добычи нефти. Однако компании также пришлось сокращать и объемы геологоразведки и бурения. По данным источников РБК среди ее подрядчиков, ЛУКОЙЛ сократит объемы бурения в Западной Сибири, Коми и Пермском крае на 20%, чтобы снизить расходы из-за падения цены на нефть и сократить добычу в рамках ОПЕК+.

РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти» и ЛУКОЙЛа по поводу прогноза Deloitte.

Какие меры поддержки нужны отрасли

В условиях такого падения рынка должна быть «антикризисная стратегия», необходимые меры финансовой поддержки нефтесервисной отрасли, подчеркивал Завальный. Хайков считает, что одной из них должно стать законодательное закрепление сроков платежей за выполненные работы подрядчиков — не более 30 дней.

При этом «Газпром нефть», которая летом 2020 года ввела отсрочку платежей на полгода по контрактам с нефтесервисными компаниями, предложила подрядчикам продлить ее на 2021 год «и далее». Без использования этой меры сокращение объемов ряда нефтесервисных работ и услуг было бы вдвое большим, чем сейчас, сообщали РБК в пресс-службе компании.

Бизнес
«Газпром нефть» продлит отсрочку по контрактам с подрядчиками на 2021 год Фото: Владислав Шатило / РБК

«Крупные компании допускают отсрочку платежа до 180 дней. Для и так закредитованных подрядчиков это убийство», — заявил РБК Хайков. Если такая ситуация сохранится, подрядчикам не избежать банкротства, а это грозит рынку тем, что в период восстановления спроса на нефть бурить и осуществлять разведку месторождений будет некому, предупредил глава Национальной ассоциации нефтегазового сервиса. По его мнению, необходимо весь нефтегазовый сервис признать наиболее пострадавшей от коронавируса отраслью, чтобы ее игроки могли получить соответствующие меры поддержки от государства. «Парикмахерские и рестораны уже заработали, а для нефтесервиса ситуация падения объемов рынка может затянуться на несколько лет», — указал он.

Одна из обсуждавшихся в правительстве мер поддержки нефтесервисных компаний в период низких цен на нефть и сокращения добычи и бурения — льготное кредитование подрядчиков и создание фонда незаконченных скважин (компании должны пробурить скважины, которые можно было бы задействовать после восстановления рынка). Но на заседании комитета Госдумы по энергетике 9 ноября Новак сказал, что реализация проекта по созданию такого фонда притормозилась, из-за того что у ВЭБа возникли проблемы с финансированием. Однако правительство, по его словам, ведет работу с коммерческими банками, которые могли бы взять на себя финансирование деятельности фонда. Эта мера будет законодательно и нормативно утверждена, пообещал вице-премьер.

По данным Минэнерго, которые приводит Deloitte, планируемый объем инвестиций нефтяных компаний в фонд незаконченных скважин — до 300–400 млрд руб. за два года. «При бурении скважин на 70% без заканчивания инвестиции в течение двух лет позволят бурить от 3 тыс. до 5 тыс. скважин в год. Это крупные объемы, которые способны поддержать буровые компании и смежные нефтесервисы — буровое оборудование, буровые растворы, геофизические исследования при бурении, сопровождение бурения и другие», — считает Михальчук.

В 2021 году, по прогнозу Deloitte, российский рынок нефтесервиса вырастет на 6% в рублевом выражении, до 1,7 трлн руб., при курсе 75 руб. за доллар и росте добычи нефти до 525 млн т в год в случае ослабления ограничений в рамках сделки ОПЕК+. По итогам 2020 года компания ожидает в России добычу нефти на уровне 511 млн т, что на 9% меньше, чем годом ранее.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: нефтесервис , падение доходов , Делойт
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