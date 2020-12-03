Евробондиана Вадима Беляева

Банк «Открытие» выдвинул новые обвинения против бывшего совладельца

Руководство банков «Открытие» и «Траст», санированных ЦБ, выдвинуло новые претензии к экс-совладельцу «Открытия» Вадиму Беляеву. Банки заявляют о потере ₽80 млрд из-за сделок с ценными бумагами, в том числе с евробондами России

Вадим Беляев (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

«ФК Открытие» обвинило своего бывшего совладельца Вадима Беляева в убыточных сделках с корпоративными ценными бумагами и евробондами России в 2014–2017 годах. В общей сложности эти сделки привели к потере более чем 80 млрд руб. «Открытием» и его «дочкой» — банком «Траст». Об этом говорится в требованиях «Траста» и «Открытия» (сейчас принадлежат Банку России), поданных в Верховный суд штата Нью-Йорк.

«Траст» был санирован «Открытием» в 2014 году, а в 2017 году под процедуру оздоровления попало и само «Открытие» — его санацией занялся Центробанк. «Траст» после перехода к ЦБ стал специализироваться на работе с проблемными активами.

В сентябре «Открытие» и теперь уже банк непрофильных активов «Траст» подали иск к Беляеву в суд Нью-Йорка, где бывший владелец банка сейчас живет под фамилией Вольфсон. Банки обвиняют его в участии в схеме по выводу сотен миллионов долларов за периметр «Открытие Холдинга» и требуют признать виновным в мошенничестве. В ответ Беляев заявил, что суд не должен рассматривать этот иск. «Это один из последних этапов кампании Центробанка России по сокрытию того, что, как мы считаем, было незаконной национализацией [частных] банков вслед за искусственным кризисом ликвидности», — говорил РБК Дуэйн Лофт, партнер Boies Schiller Flexner, представляющий интересы Беляева.

Пирамида в «Открытии»

Обычно с помощью сделок РЕПО участники рынка привлекают деньги на короткий срок под залог ценных бумаг. В случае роста или падения стоимости заложенных акций для покупателя или продавца возникает margin call. Беляев и его соратники использовали сделки РЕПО не по назначению, и это «привело к отвлечению огромных сумм из «Траста» и «Открытия», говорится в требованиях банка.

В 2015 году «Открытие» могло участвовать в сделках РЕПО с долговыми бумагами «Роснефти», писали «Ведомости». По данным издания, банк мог участвовать в кредитовании нефтяной компании через сделки РЕПО с ее облигациями.

В исковых требованиях указано, что схема была реализована таким образом, что банки «Открытие» и «Траст» «понесли существенные убытки» и в конечном счете «получили дефолтные бонды «Открытие Холдинга» на миллиарды [рублей], ничего не стоящие ценные бумаги и безнадежные долги». Банк «Открытие» участвовал в сделках РЕПО с бондами «Роснефти» не напрямую, а с помощью кипрской «дочки» «Открытие Холдинга» Otkritie Capital LLC, с которой компании группы «Роснефти» и заключили соглашение о РЕПО, а OCAP, в свою очередь, заключила соответствующий договор с банком «Открытие», отмечается в иске. Банк на тот момент контролировался «Открытие Холдингом», в котором Беляев владел около 29%, говорится в иске.

Бонды «Роснефти» были номинированы в рублях, выплаты по соглашению о РЕПО проводились в долларах США. По условиям соглашения между банком и его кипрской «дочкой», при изменениях курса доллара менялась долларовая стоимость облигаций, что приводило к множеству мargin сall, утверждается в иске. OCAP для «Открытия» выступала продавцом облигаций, поэтому у нее «часто появлялось обязательство финансировать мargin сall, обратные выкупы и выплаты процентов», и участие в сделках посредника в виде OCAP позволило использовать эту компанию для отвлечения средств банков «Траст» и «Открытие», считают истцы. В частности, банки финансировали обязательства OCAP в рамках сделок РЕПО с помощью «мошеннических» транзакций, а кипрская компания удерживала часть процентных платежей, которые должно было получить «Открытие», утверждают в банке.

Истцы считают, что Беляев и его партнеры специально создавали условия, при которых у OCAP практически не было средств, чтобы финансировать свои обязательства. OCAP получала деньги от банка «Открытие» и в итоге банк платил сам себе по мargin сall, сказано в иске.

Долги OCAP закрывались по схеме финансовой пирамиды: старые кредиты замещались новыми либо средствами, которые банк «Открытие» и «Траст» тратили на покупку облигаций «Открытие Холдинга», утверждают истцы, а в ряде случаев банк «Открытие» приобретал у «Открытие Холдинга» «ничего не стоящие» бумаги связанной с холдингом кипрской компании Benirlia Holdings Limited, а OCAP использовала эти средства для исполнения обязательств. «Траст», куда были переданы проблемные долги санированных банков, является крупнейшим владельцем дефолтных облигаций «Открытие Холдинга», долг компании с учетом процентов достиг 450 млрд руб.

На разнице в процентных ставках OCAP получила еще около 4,5 млрд руб. (компании группы «Роснефти» платили OCAP по ставкам от 3,43 до 4,23%, а OCAP «Открытию» — по ставкам от 2,68 до 3,35%), утверждают истцы.

Операции РЕПО проводились и с акциями ВТБ, указано в исковых требованиях. В таких сделках «Открытие» участвовало с 2015 по 2017 год вместе с не связанной с банком кипрской компанией Avenditors и аффилированной с банком KN-Estate. «Как и в случае со схемой с бондами «Роснефти», «Открытие» и «Траст» несли потери из-за самофинансируемых мargin сall и выплат процентов», — говорится в иске. Avenditors выплатила банку «Открытие» 20,5 млрд руб., из которых как минимум 3,3 млрд руб. были профинансированы «Открытием». В дальнейшем «Открытие» и «Траст» потеряли еще 2 млрд руб. на схеме с мargin сall и сделках обратного РЕПО с KN-Estate, оценивают истцы.

Как писала «Новая газета», кипрская Avenditors контролировалась Levente Enterprises Ltd (BVI), а та была учреждена Generation XXI Trust, зарегистрированной в Лихтенштейне. Учредителем траста выступил швейцарский благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation.

На сделках по покупке государственных евробондов «Россия-30» («Открытие» было основным держателем выпуска) «ФК Открытие» и «Траст» потеряли 28 млрд руб., указано в иске. В материалах истцов утверждается, что группа «Открытие Холдинга» скупила евробонды «для единственной цели манипулирования их рыночной ценой» — на бумаги создавался искусственный спрос, позволявший повысить их цену. Часть выпуска приобрел OCAP и заключил с банком «Открытие» соглашения РЕПО. Затем банк профинансировал собственные мargin сall, потеряв на этом более 20 млрд руб., утверждают истцы, отмечая, что дополнительные убытки банк получил, когда был вынужден продать облигации по рыночной стоимости, которая оказалась ниже цены покупки.

Позиции сторон

«Расширенный иск «Открытия» с его дикими и безосновательными обвинениями и длинным списком иностранных сделок только укрепляет нашу позицию о том, что их делу не место в Нью-Йоркском суде. Мы как никогда убеждены, что оно будет отклонено по этой причине», — сказал РБК адвокат Беляева Дуэйн Лофт.

В пресс-службе банка «Траст» РБК заявили, что операции с бумагами «помогали обходить лимиты на финансирование группы и выступали инструментом вывода через мargin сall или разницу в ставках». Бумаги «Роснефти» выступали лишь инструментом, считают в «Трасте»: «Компании группы «Открытие» заключали сделки РЕПО по цепочке, что позволяло перераспределять маржу и концентрировать процентный доход там, где требовалось».

Средства банков, как отмечает представитель «Траста», «частично выведены на компании неофициального периметра (кипрские компании «Открытие Холдинга». — РБК), а частично направлены на поддержание пирамиды — вернулись в банк в погашение старых долгов (часть из которых, разумеется, также была выведена)».

Банки в иске не называют общую сумму претензий, требуя, чтобы размер компенсации определил суд. При этом «Траст» и «Открытие» описывают спорные транзакции и кредиты более чем на 100 млрд руб. и выпуски облигаций еще примерно на 60 млрд руб.