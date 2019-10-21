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Финансы ,  
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«Траст» оценил долги «Открытие Холдинга» в 450 млрд руб.
«Траст» насчитал у «Открытие Холдинга» 450 млрд руб. долгов, сформированных из невозвращенных кредитов и облигаций холдинга на балансе банка. «Траст» также объяснил, зачем сообщил о планах добиваться банкротства должника
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Требования «Траста» к «Открытие Холдингу» превышают 450 млрд руб. Долг сформирован из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком ФК «Открытие», Рост Банком, и облигаций «Открытие Холдинга» на балансе банка, сообщили РБК в пресс-службе банка «Траст».

Долг перед «Трастом» составляет около 86% всего совокупного долга «Открытие Холдинга».

В банке также прокомментировали публикацию уведомления о планах обратиться в Арбитраж с заявлением о признании «Открытие Холдинга» банкротом. В ближайшее время банкротства не планируется, урегулирование долга продолжается в конструктивном ключе, заявили в «Трасте».

«Уведомление, опубликованное сегодня, связано с тем, что «Траст» опасается возможных действий недобросовестных третьих лиц, которые могут первыми подать заявление о банкротстве холдинга и установить контроль над процедурой», — сообщили РБК в пресс-службе банка «Траст».

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«Траст» оспорит «вывод» 17 млрд руб. из группы «Открытие» после санации

«Траст» получил непрофильные активы санированных в 2017 году частных банков, в том числе банка «Открытие», который ранее принадлежал «Открытие Холдингу». Сейчас 28,6% «Открытие Холдинга» контролирует Вадим Беляев, основатель банка.

Сам «Траст» был санирован банком «Открытие», сейчас он на 98% принадлежит ЦБ и на 2% «Открытию». 18 октября сообщалось, что «Траст» пытается оспорить серию сделок по выводу 17,3 млн руб. из дочерней структуры «Открытие Холдинга».

«Холдинг находится в постоянном общении с банком «Траст» по вопросу урегулирования долга. Его сумма постоянно снижается, поэтому говорить об общей сумме долга в каком-то конкретном моменте, по нашему мнению, некорректно», — сообщили РБК в пресс-службе «Открытие Холдинга», комментируя данные от «Траста» по размеру долга.

Авторы: Павел Казарновский, Константин Нагаев
Теги: «Траст», «Открытие»
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