«Траст» оценил долги «Открытие Холдинга» в 450 млрд руб.

Требования «Траста» к «Открытие Холдингу» превышают 450 млрд руб. Долг сформирован из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком ФК «Открытие», Рост Банком, и облигаций «Открытие Холдинга» на балансе банка, сообщили РБК в пресс-службе банка «Траст».
Долг перед «Трастом» составляет около 86% всего совокупного долга «Открытие Холдинга».
В банке также прокомментировали публикацию уведомления о планах обратиться в Арбитраж с заявлением о признании «Открытие Холдинга» банкротом. В ближайшее время банкротства не планируется, урегулирование долга продолжается в конструктивном ключе, заявили в «Трасте».
«Уведомление, опубликованное сегодня, связано с тем, что «Траст» опасается возможных действий недобросовестных третьих лиц, которые могут первыми подать заявление о банкротстве холдинга и установить контроль над процедурой», — сообщили РБК в пресс-службе банка «Траст».