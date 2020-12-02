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Диагностика по принципу «три в одном»
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Газета
Диагностика по принципу «три в одном»
Газета № 104 (3271) (0212) Технологии и медиа,
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Диагностика по принципу «три в одном»

Сбербанк запустил цифровой медицинский сервис
Сбербанк запустил сервис, в котором диагноз по описанным пациентами симптомам будет ставить искусственный интеллект. Цифровая медицина — перспективное направление, но эксперты пока видят очень много рисков в «лечении» нейросетями
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Входящие в группу Сбербанка компании — «СберЗдоровье», «СберМед ИИ» и «Лаборатория по искусственному интеллекту» — запустили онлайн-сервис постановки предварительного диагноза с помощью искусственного интеллекта. Об этом РБК сообщил представитель «СберЗдоровья».

Для получения консультации пользователь должен в свободной форме перечислить в сервисе симптомы, после чего система выделит три наиболее вероятных диагноза. По словам представителя «СберЗдоровья», точность распознавания варьируется от 75 до 91% в зависимости от причины болезни: чем подробнее дана информация о симптомах, тем выше шанс постановки верного диагноза. Чтобы обучить нейросеть, разработчики загрузили в нее более 4 млн установленных диагнозов в обезличенном виде. В «памяти» системы 265 различных диагнозов, что охватывает 95% всех возможных случаев диагнозов россиян при первом обращении в больницы, рассказывает представитель сервиса. Собеседник РБК подчеркивает, что в мире работает множество сервисов по проверке симптомов, но решение в них основано на мнении нескольких врачей, тогда как сервис Сбербанка работает исключительно на основе машинного обучения и опирается на экспертизу сотен тысяч врачей.

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Для пользователей услуга будет бесплатной. Как пояснил представитель «СберЗдоровья», сервис является инструментом, который поможет людям понять, нужно ли им обращаться к врачу. После того как пациент получит вероятные диагнозы, система предложит ему проконсультироваться с доктором удаленно (телемедицина) или записаться на прием в клинику через «СберЗдоровье».

В ближайшее время в сервис планируют добавить возможность оценить по симптомам возможность заражения коронавирусом. Если пользователь введет описание состояния, характерное для этого заболевания, система дополнительно предупредит о подозрении на него и предложит обратиться в клинику, сдать ПЦР-тест или вызвать скорую помощь.

Зачем Сбербанку сервис и способен ли искусственный интеллект ставить точные диагнозы, разбирался РБК.

Почему Сбербанк развивает цифровую медицину

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис ранее назвал здравоохранение одним из существенных направлений развития экосистемы группы. По его словам, рынок цифровой медицины к 2023 году может вырасти в пять раз и составит около 500 млрд руб. Амбиции Сбербанка — к концу этого срока занять лидирующие позиции в цифровом здравоохранении на базе технологий искусственного интеллекта. В целом на нефинансовые сервисы должно приходиться не менее 5% выручки группы, а к 2030 году — 20–30%.

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Правда, на сайте самого сервиса указано, что консультация не является медицинской услугой, а предоставляемая информация «носит исключительно информационный и вероятностный характер и не является диагнозом». По российскому законодательству врачи имеют право ставить диагноз и назначать лечение только после очного приема. Участники рынка неоднократно призывали власти снять этот барьер для развития телемедицины, однако в Госдуму был внесен законопроект, наделяющий врачей правом ставить диагноз и назначать лечение дистанционно только в случае чрезвычайных ситуаций, но и он до сих пор не принят.

Как пояснил исполнительный директор «Лаборатории по искусственному интеллекту» Сбербанка Владимир Кох, их сервис предназначен, чтобы люди могли получить как можно больше информации о состоянии их здоровья до посещения поликлиники, а специалисты — максимально точное второе мнение, которое облегчит постановку диагноза и снизит нагрузку на врачей.

Какие риски увидели конкуренты

Гендиректор телемедицинского сервиса «Доктор рядом» Денис Швецов назвал внедрение искусственного интеллекта для постановки диагноза правильной идеей, но он считает, что с этой информацией должны работать врачи, а не пациенты. «Если пациент скажет врачу, что ему поставил диагноз искусственный интеллект, могу догадаться, в какое отделение этот врач направит пациента на лечение», — иронизирует собеседник РБК. По его словам, сервис «Доктор рядом» также использует технологию искусственного интеллекта, но для того чтобы обработать жалобы пациента, структурировать их и передать врачу.

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Ирина Каргальская, руководитель комитета «Пациентоориентированная телемедицина» при Всероссийском союзе пациентов, считает, что сервис может усугубить ситуацию с самолечением. «Сейчас 70% россиян занимаются поиском информации о лечении в интернете. В сервисе может быть указано, что это лишь рекомендация, которая носит информативный характер, но некоторые люди будут удовлетворены ответом и займутся самолечением. При этом никакой ответственности у сервиса не будет», — указала она. Кроме того, часто люди, перечисляя жалобы, опираются на субъективные ощущения и эмоции, которые не всегда можно передать словами, отметила Каргальская.

По словам гендиректора «Мобильных медицинских технологий» (бренд «Онлайн Доктор») Дениса Юдчица, несколько лет назад компания пыталась внедрить искусственный интеллект для обработки опросников пациентов, формирования предварительного диагноза, который затем передавался врачу. Но в итоге от сервиса пришлось отказаться, потому что многие просто не заполняли опросник до конца. «Также оказалось, что врач быстрее осматривает пациента, чем сам пациент заполняет опросник, который потом, вероятно, придется заново переделывать с врачом», — рассказал Юдчиц.

Гендиректор компании «Третье Мнение» Анна Мещерякова назвала задачу улучшения качества медицинских данных интересной и перспективной. Аналитикой на базе медицинских карт занимаются многие компании, но «отрасль знает массу примеров, когда алгоритмы в условиях собственной лаборатории показывали высокие результаты, а на незнакомых клинических данных картина была совсем иной». Например, алгоритмы Google Health в лабораторных условиях с точностью выше 90% определяли заболевание, связанное с диабетом, но в больнице отклонили более 20% таких анализов из-за низкого качества исходных данных, рассказала она.

Авторы: Владислав Скобелев, Анна Балашова.
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