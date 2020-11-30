Экипажи готовятся к посадке по старинке

Введение новой системы полетов привело к проблемам в воздушном движении

Пилотам как минимум до 30 декабря придется заходить в них на посадку по указаниям диспетчеров или по бумажным картам, а «Победа» даже отменила часть рейсов

Фото: Александр Земляниченко / AP

Поставщики аэронавигационных данных предупредили крупнейшую российскую авиакомпанию «Аэрофлот» о том, что их технические возможности не обеспечат полное кодирование полетных процедур во многих российских аэропортах к моменту ввода новой системы полетов — 3 декабря. Об этом говорится в презентации «Аэрофлота», с которой ознакомился РБК.

Пилоты еще четырех российских авиакомпаний также рассказали РБК о рисках при переходе на новую систему воздушного пространства. Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) в своей презентации также предупреждает о рисках обнаружения ошибок при запуске системы.

В декабре 2019 года по итогам заседания правительственной комиссии по транспорту Максим Акимов, который на тот момент занимал пост вице-премьера, объявил об утверждении новой структуры воздушного движения, которая включает московскую зону и все аэродромы европейской части России, а также частично Урал. Она вводит 242 новых участка воздушных трасс и полностью меняет воздушную навигацию — маршруты, трассы, точки входа и выхода, буквенные обозначения и т.д. По словам Акимова, эта схема должна была позволить уменьшить задержки самолетов, сократить расход топлива, повысить безопасность полетов и облегчить работу диспетчеров. Тогда он заявил, что новая система должна заработать с 3 декабря 2020 года.

«В настоящее время можно констатировать, что национальный провайдер аэронавигационного обслуживания ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» к вводу новой структуры готов в полном объеме. Никаких рисков для обеспечения безопасности полетов не существует», — подчеркивается в сообщении Росавиации, опубликованном после выхода статьи РБК. В текущих условиях из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, объемы воздушного движения сократились, снижение интенсивности полетов позволит пользователям воздушного пространства с меньшим количеством рисков освоить новую структуру, а также обеспечить регулярность и эффективность полетов по мере восстановления объемов авиационного трафика, отмечает ведомство.

Какие риски увидели авиаторы

В презентации «Аэрофлота» говорится, что поставщики аэронавигационных данных не успевают с кодированием полетных процедур из-за большого массива изменений и запоздалой публикации поправок в навигационных базах данных.

Двумя крупнейшими поставщиками навигационных баз данных для российских авиакомпаний являются американская Boeing (ей принадлежит поставщик баз данных Jeppesen) и немецкая авиационная группа Lufthansa (Lido). РБК направил запрос обоим провайдерам.

В материалах Jeppesen говорится, что до начала декабря технически не представляется возможным включить в навигационную базу данных и в картографические продукты изменения для всех 49 российских аэродромов, которых касается новая система: поправки в навигационные базы данных нужно было принимать до начала октября, но они появлялись частями с 22 октября по 5 ноября. Для какого числа аэропортов компания не успевает внести изменения, в материалах не уточняется. Представитель Boeing это не комментирует.

По словам нескольких пилотов, с которыми поговорил РБК, с новой структурой воздушного движения их начали знакомить только в ноябре — менее чем за месяц до ее введения. Международная организация воздушного транспорта (ИКАО) рекомендует при существенных изменениях системы полетов знакомить с ней членов летных экипажей минимум за 56 дней до ее ввода. В пресс-службе Росавиации РБК сообщили, что не рассматривают перенос сроков ввода новой системы. Аэронавигационная информация, касающаяся аэродромов и структуры воздушного пространства, была опубликована не менее чем за 28 дней до даты ее вступления в силу «в соответствии со стандартом ИКАО», — указано в сообщении ведомства.

Из презентации Госкорпорации по ОрВД следует, что новые аэронавигационные данные более чем по 30 аэропортам России не появятся до 30 декабря. В связи с этим пилоты будут вынуждены осуществлять взлет и посадку векторением — навигационным наведением самолетов посредством указаний экипажам со стороны диспетчеров, а также с помощью бумажных карт. Об этом говорится в инструкциях пилотов, с которыми ознакомился РБК, и презентации «Аэрофлота». Компании предупреждали ОрВД о проблемах, которые могут возникнуть при полетах без новых навигационных данных, в ответ на это госкорпорация подтвердила, что со стороны диспетчеров будет оказано максимальное содействие летным экипажам по векторению в период перехода на новую структуру воздушного пространства и смены навигационных баз данных, следует из презентации авиакомпании.

В этом списке из более чем 30 аэропортов нет Москвы, на которую приходится 60% всех полетов. Но самолеты, вылет которых из других городов запланирован 2 декабря до 20:59, а прилет в московские аэропорты после 21:00, должны будут заходить на посадку с помощью векторения, то есть «вслепую» — при помощи диспетчеров, рассказали РБК источники в нескольких крупнейших авиакомпаниях. Точных сроков, когда появятся навигационные данные по московским аэропортам, источники РБК не называют.

Пилот крупной российской авиакомпании в беседе с РБК назвал рисками полетов без актуальной бортовой навигационной базы данных возможную потерю связи или отказ локатора у диспетчера.

Росавиация уведомила руководство российских авиакомпаний о том, что при выполнении с 3 декабря полетов на аэродромы, аэронавигационная информация по которым будет отсутствовать в навигационных базах данных, пилотам необходимо запрашивать процедуру векторения у уполномоченного органа ОрВД (у диспетчеров), сказал РБК представитель ведомства. «Также авиакомпаниям рекомендовано провести дополнительные занятия с членами летных экипажей воздушных судов по изучению требований федеральных авиационных правил в части выполнения процедуры векторения», — отметил он.

«Понимая, насколько большой объем аэронавигационной информации изменится одномоментно, S7 Airlines в тесном сотрудничестве с Госкорпорацией по ОрВД и Росавиацией разработала программу дополнительной подготовки летного состава. Ее прошли все пилоты авиакомпании», — сказал РБК представитель S7.

Представитель Домодедово сказал РБК, что специалисты аэропорта готовы в оперативном режиме взаимодействовать со всеми заинтересованными организациями по оперативному внесению изменений и дополнений на этапе запуска новой структуры воздушного пространства. В Шереметьево перенаправили вопросы в Госкорпорацию по ОрВД, а оттуда — в Росавиацию. РБК направил запрос в пресс-службу Внуково.

Как компании готовятся к переходу на новую систему полетов

О том, что при переходе на новую систему воздушного пространства ожидается много поправок в связи с техническими ошибками, вызванными большим объемом изменений, говорили на совещании авиакомпаний, аэропортов и служб ОрВД в четверг, 26 ноября. Об этом РБК рассказал собеседник в одной крупной авиакомпании, которая принимала участие в этом совещании. Представитель ОрВД отказался от комментариев.

В маршрутную сеть бюджетной авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), занимающей третье место по пассажиропотоку в России, в отличие от других перевозчиков входит максимальное число аэродромов, по которым изменения навигационных баз данных не были своевременно опубликованы, поэтому глобальные провайдеры баз данных точно не успеют обновить систему, сказал РБК источник, близкий к группе. «Никто не взялся обновить данные в такой короткий срок», — добавил он. Представитель Росавиации утверждает, что лоукостер направил письма в адрес руководителей ряда регионов страны об отмене своих рейсов в связи с введением новой структуры и из-за неготовности обновленной базы. Это подтверждается в письме гендиректора компании Андрея Калмыкова губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, с копией которого ознакомился «Интерфакс». В этом письме он просит отложить ввод изменений воздушного пространства в части полетов из-за угрозы их безопасности. В пресс-службе «Победы» отказались от комментариев.

Однако другие крупнейшие российские авиакомпании — «Аэрофлот», S7 Airlines, Red Wings, «Россия», «Уральские авиалинии», Utair и «Северный ветер» — в ходе совещания 11 ноября в Росавиации подтвердили готовность с 3 декабря выполнять полеты, в том числе и на аэродромы, по которым изменения и дополнения для навигационных баз данных будут внесены после ввода новой структуры воздушного движения, подчеркивает представитель ведомства.

S7 Airlines полностью уверена в готовности летного состава выполнять полеты в новой структуре, а флот отвечает всем техническим требованиям и имеет необходимые допуски, сказал РБК представитель авиакомпании. А представитель «Уральских авиалиний» утверждает, что переходный период не несет в себе никаких рисков для летной эксплуатации самолетов. «Практически во все навигационные бортовые базы самолетов будут внесены необходимые изменения. На данный момент «Уральские авиалинии» не выполняют полеты на те аэродромы, которые не будут внесены в аэронавигационную базу данных в срок к 3 декабря 2020 года», — пояснил он. Даже в случае необходимости выполнения рейсов на аэродромы, где навигационные базы отсутствуют, снижение, заход на посадку и вылет будут выполняться по командам диспетчера, уверяет собеседник РБК.

РБК направил запросы в «Аэрофлот», «Россию», Red Wings, Utair и «Северный ветер».