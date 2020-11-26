Квантовые отчисления
О создании консорциума «Национальная квантовая лаборатория» (НКЛ) объявлено в среду, 25 ноября. В него вошли структура госкорпорации «Росатом» («СП Квант»), Российский квантовый центр, фонд «Сколково», НИУ «Высшая школа экономики», НИТУ «МИСиС», МФТИ и Физический институт им. П.Н. Лебедева, говорится в поступившем в РБК сообщении участников. Главой НКЛ стал Руслан Юнусов, руководитель проектного офиса по квантовым технологиям «Росатома» и до недавнего времени гендиректор Российского квантового центра.
Как пояснил Юнусов РБК, основные задачи созданной структуры:
- помогать компаниям, желающим экспортировать разработки в области квантовых технологий за рубеж, правильно регистрировать свою интеллектуальную собственность, получать международные патенты;
- помогать привлекать в Россию ученых, оказавшихся за границей после распада СССР, а также зарубежных экспертов;
- сделать в России инфраструктуру для создания квантовых процессоров (лаборатории, где будут проводиться исследования, фабрику — для создания решений);
- консолидировать усилия в области образования — делиться лучшими практиками между участниками, запускать совместные образовательные и просветительские программы и др.
По словам Юнусова, отдельного бюджета на НКЛ не предусмотрено, но консорциум будет создаваться в рамках «дорожной карты» «Квантовые вычисления», написанной «Росатомом» и в конце июля утвержденной правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.
Общий бюджет этой «дорожной карты» до 2024 года составляет 23,7 млрд руб., из которых около 45% должны привлечь из внебюджетных источников. «Бюджет будет распределяться между организациями, которые вошли в консорциум, на решение различных задач — поддержку образования, создание инфраструктуры, закупки оборудования и т.п. Члены НКЛ будут заниматься выполнением основной задачи документа — построения квантового компьютера», — пояснил Юнусов.
Зачем нужен квантовый компьютер
Как отмечалось в материалах нацпрограммы «Цифровая экономика», «первая квантовая революция» в первой половине XX века привела к появлению лазеров, транзисторов, ядерного оружия, а впоследствии — мобильных телефонов и интернета. Различные эксперты оценивали объем созданной благодаря этому индустрии в $3 трлн в год. «Вторая квантовая революция» ожидается с конца XX века и должна оказать на мир еще большее влияние. В частности, квантовые компьютеры будут способны решать задачи, недоступные классическим суперкомпьютерам, заявляли ранее в «Росатоме». Например, моделировать поведение сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работать с большими данными. В сентябре Financial Times писала о квантовом компьютере Google, который способен за три секунды выполнить задачу, на которую самому мощному на сегодняшний день компьютеру нужно 10 тыс. лет.
В рамках «дорожной карты» «Квантовые вычисления» планируется построить на территории Сколково центр нанофабрикации площадью 2 тыс. кв. м, а также передовой лабораторный комплекс площадью более 3,5 тыс. кв. м.
Среди основных показателей, указанных в «дорожной карте», которых планируется достичь в том числе с помощью создания НКЛ, — к концу 2024-го члены консорциума должны создать вычислительные системы на различных квантовых платформах мощностью от 30 до 100 кубитов, выйти на регистрацию 40 международных патентов в год и др.
При этом Руслан Юнусов рассказал, что планируется подключить к деятельности консорциума индустриальных партнеров, крупные компании, которые будут потребителями этих технологий. Речь будет идти не менее чем о 25 крупных игроках. По его словам, подобные обсуждения ведутся с «Газпром нефтью», которая работает с большим количеством сейсмических данных для определения, где находится нефть, с РЖД и «Аэрофлотом» для решения логистических задач, создания «идеального расписания электричек или авиарейсов». С «Сибуром» обсуждаются проекты по применению квантовой химии — разработке новых материалов с новыми физическими свойствами. «Мы начинаем делать пилоты на маленьких прототипах технологии, не дожидаясь, когда будет завершен квантовый компьютер», — рассказал Юнусов.
Представитель РЖД воздержался от комментариев, представитель «Сибура» не стал подтверждать факт переговоров о совместных проектах с НКЛ. Представители «Газпром нефти» и «Аэрофлота» не ответили на вопросы РБК.
«Люди не будут покупать домой квантовый компьютер»
Какие позиции сейчас занимает Россия в области разработки квантового компьютера и когда он станет доступен обычным людям, рассказал Руслан Юнусов.
— С кем будут конкурировать российские квантовые решения?
— Россия не лидер в квантовых вычислениях. У нас есть какие-то наработки на уровне технологии в отдельных сегментах, но лидерами являются США и Китай. Мы не ставим задачу начать продавать квантовые компьютеры на мировом рынке в 2024 году, это было бы слишком шапкозакидательски. Наша задача — подготовить плацдарм на следующие годы. Для этого нужно уже сейчас начинать регистрировать патентный портфель. Этот процесс должен идти параллельно с разработками. Но нужно понимать, что какие-то страны не будут покупать подобные решения, даже если они по своим характеристикам будут превосходить мировые аналоги. Зато другие рынки будут открыты.
Мы активно взаимодействуем с аналогичными программами, которые запускаются в отдельных странах. Например, в Индии. Нужна коллаборация, поскольку мы не можем позволить себе инвестировать столько же, сколько Китай (обещал направить на создание своей Национальной квантовой лаборатории $12 млрд, а, например, конгресс США утвердил проект развития квантовых технологий объемом $20 млрд. — РБК).
— В какие страны вы хотели бы экспортировать продукты, основанные на квантовых технологиях?
— Если говорить о квантовых вычислениях, то есть квантовом компьютере, то продавать его сам по себе будет сложно. Проще будет продавать платформу для квантовых вычислений. Это позволит программировать, удаленно используя мощности квантового компьютера. Заказчику не нужно будет иметь у себя физиков, понимать, как происходят отдельные процессы. Тогда нашей задачей будет найти тех, у кого есть потребность в подобных услугах, объяснить им, какие задачи можно решить, написать софт, обучить его использовать.
— Кого вы считаете основным потребителем квантовых технологий на российском рынке, власти, компании, граждан? Когда они выйдут на массовый рынок?
— Мы планируем до 2024 года запустить первые пилоты с теми компаниями, о которых я говорил. Государственные задачи тоже можно будет решать на квантовом компьютере, но хотелось бы, взяв государственные деньги, вовлечь индустрию, чтобы эффект в экономике был гораздо больше.
Обычные люди не будут покупать себе домой квантовый компьютер как минимум в течение ближайших десяти лет. Но в течение этого срока они могут начать пользоваться квантовыми вычислениями через облачный доступ.
— Каким будет объем российского рынка квантовых вычислений в ближайшей перспективе?
— Существующие оценки очень спекулятивны, значения одного и того же отчета могут меняться несколько раз в течение года. Кроме того, вопрос, как считать. Например, появились вычисления, которые позволят сделать новый тип аккумулятора, который будет в сто раз более емким, чем существующие. Благодаря этому люди смогут ездить без заправки неделю, месяц или даже год. Вычисления стоили, например, $1 млн, а продавать этот аккумулятор можно за $100 млрд. Какую из этих сумм правильно учитывать при оценке объема рынка — спорный вопрос. Многие эксперты ожидают, что запуск квантовых компьютеров приведет к изменениям, сопоставимым с запуском обычных компьютеров.