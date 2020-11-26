Квантовые отчисления

«Росатом» создал специальную структуру для разработки суперкомпьютера нового типа

Консорциум, в который вошли структуры «Росатома», фонд «Сколково» и университеты, будет заниматься экспортом квантовых технологий и развивать инфраструктуру. Но главная задача — создать квантовый компьютер

Руслан Юнусов, Валерия Касамара, Михаил Филонов и Виталий Баган (слева направо) во время пресс-конференции на тему: «Запуск федерального проекта «Национальная квантовая лаборатория» (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

О создании консорциума «Национальная квантовая лаборатория» (НКЛ) объявлено в среду, 25 ноября. В него вошли структура госкорпорации «Росатом» («СП Квант»), Российский квантовый центр, фонд «Сколково», НИУ «Высшая школа экономики», НИТУ «МИСиС», МФТИ и Физический институт им. П.Н. Лебедева, говорится в поступившем в РБК сообщении участников. Главой НКЛ стал Руслан Юнусов, руководитель проектного офиса по квантовым технологиям «Росатома» и до недавнего времени гендиректор Российского квантового центра.

Как пояснил Юнусов РБК, основные задачи созданной структуры:

помогать компаниям, желающим экспортировать разработки в области квантовых технологий за рубеж, правильно регистрировать свою интеллектуальную собственность, получать международные патенты;

помогать привлекать в Россию ученых, оказавшихся за границей после распада СССР, а также зарубежных экспертов;

сделать в России инфраструктуру для создания квантовых процессоров (лаборатории, где будут проводиться исследования, фабрику — для создания решений);

консолидировать усилия в области образования — делиться лучшими практиками между участниками, запускать совместные образовательные и просветительские программы и др.

По словам Юнусова, отдельного бюджета на НКЛ не предусмотрено, но консорциум будет создаваться в рамках «дорожной карты» «Квантовые вычисления», написанной «Росатомом» и в конце июля утвержденной правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Общий бюджет этой «дорожной карты» до 2024 года составляет 23,7 млрд руб., из которых около 45% должны привлечь из внебюджетных источников. «Бюджет будет распределяться между организациями, которые вошли в консорциум, на решение различных задач — поддержку образования, создание инфраструктуры, закупки оборудования и т.п. Члены НКЛ будут заниматься выполнением основной задачи документа — построения квантового компьютера», — пояснил Юнусов.

Зачем нужен квантовый компьютер Как отмечалось в материалах нацпрограммы «Цифровая экономика», «первая квантовая революция» в первой половине XX века привела к появлению лазеров, транзисторов, ядерного оружия, а впоследствии — мобильных телефонов и интернета. Различные эксперты оценивали объем созданной благодаря этому индустрии в $3 трлн в год. «Вторая квантовая революция» ожидается с конца XX века и должна оказать на мир еще большее влияние. В частности, квантовые компьютеры будут способны решать задачи, недоступные классическим суперкомпьютерам, заявляли ранее в «Росатоме». Например, моделировать поведение сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работать с большими данными. В сентябре Financial Times писала о квантовом компьютере Google, который способен за три секунды выполнить задачу, на которую самому мощному на сегодняшний день компьютеру нужно 10 тыс. лет.

В рамках «дорожной карты» «Квантовые вычисления» планируется построить на территории Сколково центр нанофабрикации площадью 2 тыс. кв. м, а также передовой лабораторный комплекс площадью более 3,5 тыс. кв. м.

Среди основных показателей, указанных в «дорожной карте», которых планируется достичь в том числе с помощью создания НКЛ, — к концу 2024-го члены консорциума должны создать вычислительные системы на различных квантовых платформах мощностью от 30 до 100 кубитов, выйти на регистрацию 40 международных патентов в год и др.

При этом Руслан Юнусов рассказал, что планируется подключить к деятельности консорциума индустриальных партнеров, крупные компании, которые будут потребителями этих технологий. Речь будет идти не менее чем о 25 крупных игроках. По его словам, подобные обсуждения ведутся с «Газпром нефтью», которая работает с большим количеством сейсмических данных для определения, где находится нефть, с РЖД и «Аэрофлотом» для решения логистических задач, создания «идеального расписания электричек или авиарейсов». С «Сибуром» обсуждаются проекты по применению квантовой химии — разработке новых материалов с новыми физическими свойствами. «Мы начинаем делать пилоты на маленьких прототипах технологии, не дожидаясь, когда будет завершен квантовый компьютер», — рассказал Юнусов.

Представитель РЖД воздержался от комментариев, представитель «Сибура» не стал подтверждать факт переговоров о совместных проектах с НКЛ. Представители «Газпром нефти» и «Аэрофлота» не ответили на вопросы РБК.