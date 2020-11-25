Фуд-корты переходят на раздельное питание

Минпромторг разработал чрезвычайный регламент работы кафе в торговых центрах

Вместо закрытия Минпромторг предлагает региональным властям ввести регламент, предполагающий, например, обслуживать посетителей у столиков, как в ресторанах. Сейчас фуд-корты не работают в восьми регионах

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Министерство промышленности и торговли направило письмо в администрации всех российских регионов с предложениями, как организовать работу фуд-кортов на территории торговых центров. Копия письма, направленного 20 ноября и подписанного врио директора департамента развития внутренней торговли Александром Лифинцевым, есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили источник в одной из областных администраций, а также собеседники в розничной компании и на рынке торговой недвижимости.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов передал через пресс-службу, что регламент был направлен в регионы для ознакомления и возможного использования в случаях, если там будет рассматриваться вопрос об ограничении работы фуд-кортов. «Покупатель, как правило, едет в ТЦ, чтобы приобрести конкретный товар в конкретном магазине, а не чтобы провести там время», — также указал он.

В отдельных регионах работа фуд-кортов ограничена, хотя трафик посетителей в торговых центрах и так сократился — в среднем по стране на 30–40% год к году, указывает в письме Минпромторг. По его мнению, альтернативой новым ограничениям может стать четко установленный регламент работы фуд-кортов в торговых центрах «на время ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции».

За основу Минпромторг предлагает взять регламент, разработанный Российским союзом торговых центров (РСТЦ) совместно с компаниями IKEA и «Мега». Правила, на которые ссылается министерство, были разработаны для точечного применения в регионах, где работа фуд-кортов в торговых центрах ограничена, пояснил РБК управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. Сейчас, по данным организации, фуд-корты закрыты в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской, Астраханской, Новосибирской и Кировской областях, а также в Татарстане и Чувашии. Регламент, по мнению Войцеховского, не должен применяться массово, то есть рекомендации Минпромторга не должны служить предлогом для введения дополнительных ограничений там, где фуд-корты сейчас и так нормально функционируют.

В пресс-службе Ingka Centres в России (управляет сетями IKEA и «Мега») сообщили РБК, что не знают о письме Минпромторга, но подчеркнули, что предложения компании основываются на опыте работы в период пандемии, рекомендациях Роспотребнадзора и органов власти.

Что предлагает Минпромторг

Предложенный регламент призван сократить количество посетителей фуд-кортов и избежать очередей при оплате заказов и выдаче еды.

Посетителей предлагается обслуживать за столиками. Для этого заказы, как в обычном ресторане, будет принимать и выдавать сотрудник заведения общепита, либо посетители будут выбирать еду и оплачивать заказы через электронное меню. Во втором случае заказ будет выдаваться «силами представителей арендатора или третьего лица, не посетителя». Оплата заказов в обоих случая предполагается безналичным способом.

Для каждого кафе на фуд-корте, согласно регламенту, должны быть выделены отдельные посадочные зоны, расстояние между которыми должно быть не меньше 1,5 м. Между посетителями, сидящими за разными столиками, также нужно обеспечить эту дистанцию.

На каждого посетителя фуд-корта должно приходиться не менее 4 кв. м. Эту норму нужно будет контролировать во время работы, и если заполненность достигает порогового значения, то доступ на фуд-корт надо приостановить.

Для снижения посещаемости предлагается запретить развлекательные мероприятия на фуд-кортах. Кроме того, должна быть обеспечена постоянная подача свежего воздуха, с запретом на рециркуляцию внутри системы вентиляции.

У каждого кафе на фуд-корте нужно установить прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа. После каждого посетителя нужно обрабатывать антисептиком столы и подносы, а около каждого кафе нужно установить диспенсеры с обеззараживающими средствами для рук.

Что думают арендодатели и операторы общепита

Часть мер, которые предлагает Минпромторг, уже была реализована в петербургских торговых центрах на добровольной основе, констатирует управляющий ТРЦ «Галерея» в Петербурге Дмитрий Зубков. Например, была убрана часть посадочных мест, были установлены емкости с антисептиком, проводилась дезинфекция столов.

В Петербурге работу фуд-кортов в торговых центрах разрешили только 12 сентября, а 6 ноября они были вновь закрыты. «Сейчас у нас закрыт весь общепит, и это сумасшедшим образом бьет по трафику. Перед новогодними праздниками это особенно ощутимо», — признает Зубков. По подсчетам компании Malltech, закрытие фуд-кортов ведет к снижению выручки торгового центра на 5–8%.

Основатель и управляющий сети «Теремок» Михаил Гончаров считает, что наиболее реальные для выполнения меры, прописанные в регламенте, — это разделение зон, которое уже применялось в торговых центрах Петербурга, и установка защитных экранов.

Внедрение электронных меню и обслуживание посетителей сотрудниками кафе Гончаров считает невыполнимым предложением: «У большинства кафе в штате два-три человека, и сейчас страшный недокомплект персонала. Эта мера больше звучит как убийство для многих игроков рынка». Основные толпы, уверен Гончаров, создают такие крупные арендаторы, как «Макдоналдс», KFC или Burger King. «Мы в одном зале, но между нами пропасть по чеку и трафику, а меры распространяются на всех», — сетует основатель «Теремка». «Мы поддерживаем инициативы, которые без ущерба здоровью граждан помогут сохранить рабочие места и поддержать работоспособность бизнеса», — отметила пресс-служба KFC.

Предложения, позволяющие продолжить работу, лучше, чем закрытие, резюмирует президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. «На текущий момент около 40% рестораторов лишились своего бизнеса и еще столько же в подвешенном состоянии, потому что грань невозможности возвращения долгов уже давно пройдена, а до того как будет ликвидировано предприятие, с бизнеса снимут семь шкур», — констатировал собеседник РБК.