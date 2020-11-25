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Фуд-корты переходят на раздельное питание
Газета № 099 (3266) (2511) Бизнес,
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Фуд-корты переходят на раздельное питание

Минпромторг разработал чрезвычайный регламент работы кафе в торговых центрах
Вместо закрытия Минпромторг предлагает региональным властям ввести регламент, предполагающий, например, обслуживать посетителей у столиков, как в ресторанах. Сейчас фуд-корты не работают в восьми регионах
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Министерство промышленности и торговли направило письмо в администрации всех российских регионов с предложениями, как организовать работу фуд-кортов на территории торговых центров. Копия письма, направленного 20 ноября и подписанного врио директора департамента развития внутренней торговли Александром Лифинцевым, есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили источник в одной из областных администраций, а также собеседники в розничной компании и на рынке торговой недвижимости.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов передал через пресс-службу, что регламент был направлен в регионы для ознакомления и возможного использования в случаях, если там будет рассматриваться вопрос об ограничении работы фуд-кортов. «Покупатель, как правило, едет в ТЦ, чтобы приобрести конкретный товар в конкретном магазине, а не чтобы провести там время», — также указал он.

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В отдельных регионах работа фуд-кортов ограничена, хотя трафик посетителей в торговых центрах и так сократился — в среднем по стране на 30–40% год к году, указывает в письме Минпромторг. По его мнению, альтернативой новым ограничениям может стать четко установленный регламент работы фуд-кортов в торговых центрах «на время ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции».

За основу Минпромторг предлагает взять регламент, разработанный Российским союзом торговых центров (РСТЦ) совместно с компаниями IKEA и «Мега». Правила, на которые ссылается министерство, были разработаны для точечного применения в регионах, где работа фуд-кортов в торговых центрах ограничена, пояснил РБК управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. Сейчас, по данным организации, фуд-корты закрыты в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской, Астраханской, Новосибирской и Кировской областях, а также в Татарстане и Чувашии. Регламент, по мнению Войцеховского, не должен применяться массово, то есть рекомендации Минпромторга не должны служить предлогом для введения дополнительных ограничений там, где фуд-корты сейчас и так нормально функционируют.

В пресс-службе Ingka Centres в России (управляет сетями IKEA и «Мега») сообщили РБК, что не знают о письме Минпромторга, но подчеркнули, что предложения компании основываются на опыте работы в период пандемии, рекомендациях Роспотребнадзора и органов власти.

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Что предлагает Минпромторг

Предложенный регламент призван сократить количество посетителей фуд-кортов и избежать очередей при оплате заказов и выдаче еды.

  • Посетителей предлагается обслуживать за столиками. Для этого заказы, как в обычном ресторане, будет принимать и выдавать сотрудник заведения общепита, либо посетители будут выбирать еду и оплачивать заказы через электронное меню. Во втором случае заказ будет выдаваться «силами представителей арендатора или третьего лица, не посетителя». Оплата заказов в обоих случая предполагается безналичным способом.
  • Для каждого кафе на фуд-корте, согласно регламенту, должны быть выделены отдельные посадочные зоны, расстояние между которыми должно быть не меньше 1,5 м. Между посетителями, сидящими за разными столиками, также нужно обеспечить эту дистанцию.
  • На каждого посетителя фуд-корта должно приходиться не менее 4 кв. м. Эту норму нужно будет контролировать во время работы, и если заполненность достигает порогового значения, то доступ на фуд-корт надо приостановить.
  • Для снижения посещаемости предлагается запретить развлекательные мероприятия на фуд-кортах. Кроме того, должна быть обеспечена постоянная подача свежего воздуха, с запретом на рециркуляцию внутри системы вентиляции.
  • У каждого кафе на фуд-корте нужно установить прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа. После каждого посетителя нужно обрабатывать антисептиком столы и подносы, а около каждого кафе нужно установить диспенсеры с обеззараживающими средствами для рук.

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Что думают арендодатели и операторы общепита

Часть мер, которые предлагает Минпромторг, уже была реализована в петербургских торговых центрах на добровольной основе, констатирует управляющий ТРЦ «Галерея» в Петербурге Дмитрий Зубков. Например, была убрана часть посадочных мест, были установлены емкости с антисептиком, проводилась дезинфекция столов.

В Петербурге работу фуд-кортов в торговых центрах разрешили только 12 сентября, а 6 ноября они были вновь закрыты. «Сейчас у нас закрыт весь общепит, и это сумасшедшим образом бьет по трафику. Перед новогодними праздниками это особенно ощутимо», — признает Зубков. По подсчетам компании Malltech, закрытие фуд-кортов ведет к снижению выручки торгового центра на 5–8%.

Основатель и управляющий сети «Теремок» Михаил Гончаров считает, что наиболее реальные для выполнения меры, прописанные в регламенте, — это разделение зон, которое уже применялось в торговых центрах Петербурга, и установка защитных экранов.

Внедрение электронных меню и обслуживание посетителей сотрудниками кафе Гончаров считает невыполнимым предложением: «У большинства кафе в штате два-три человека, и сейчас страшный недокомплект персонала. Эта мера больше звучит как убийство для многих игроков рынка». Основные толпы, уверен Гончаров, создают такие крупные арендаторы, как «Макдоналдс», KFC или Burger King. «Мы в одном зале, но между нами пропасть по чеку и трафику, а меры распространяются на всех», — сетует основатель «Теремка». «Мы поддерживаем инициативы, которые без ущерба здоровью граждан помогут сохранить рабочие места и поддержать работоспособность бизнеса», — отметила пресс-служба KFC.

Предложения, позволяющие продолжить работу, лучше, чем закрытие, резюмирует президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. «На текущий момент около 40% рестораторов лишились своего бизнеса и еще столько же в подвешенном состоянии, потому что грань невозможности возвращения долгов уже давно пройдена, а до того как будет ликвидировано предприятие, с бизнеса снимут семь шкур», — констатировал собеседник РБК.

Авторы: Надежда Федорова, Анна Левинская.
При участии: Евгения Кузнецова.
Теги: недвижимость , торговые центры , общепит
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