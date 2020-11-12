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Собянин объяснил решение запретить работу кафе и ресторанов по ночам

Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Многие московские рестораны и кафе по ночам начинают работать как караоке-клубы и танцполы, ограничение их работы по времени — компромиссное решение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопрос, почему столичные власти решили закрыть заведения общепита именно по ночам.

По словам Собянина, закрытие кафе и ресторанов на весь день «означает совершенно другой порог, другой режим работы». «По сути, мы тогда полностью положим весь общепит и ресторанный бизнес, нанесем громадный для них ущерб», — пояснил мэр, добавив, что именно поэтому было введено такое «минимальное» ограничение.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Запрет на работу ресторанов и кафе в Москве с 23:00 до 06:00 вступит в силу с 13 ноября, соответствующий указ мэр подписал 10 ноября. Необходимость новых ограничений Собянин объяснил быстрым ростом заболеваемости COVID-19: за день до подписания указа в столице обновился антирекорд по числу подтвержденных случаев коронавируса.

В столице с 19 октября действовала система QR-кодов для ночных клубов. При посещении ночных заведений с полуночи до 6:00 необходимо было зарегистрироваться, отправив СМС-сообщение на номер 7377 или отсканировав специальный QR-код. Если у одного из посетителей выявляли затем COVID-19, то уведомление о необходимости пройти тест приходило всем, кто был с ним в помещении. В случае невыполнения условий заведения должны были получить штраф на сумму от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

12 ноября рекомендацию подключиться к этой системе столичные власти распространили на магазины, фуд-корты, сети быстрого питания и другие заведения общепита. Пока никаких наказаний за нарушение рекомендаций не предусмотрено, власти рассчитывают, что это поможет остановить рост заболеваемости в столице.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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