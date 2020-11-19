Росавиация анонсировала развитие лоукост-сегмента

У низкобюджетной «Победы» могут появиться отечественные конкуренты

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил о стремлении российских авиакомпаний создать лоукост-подразделения. Пока в России есть только один перевозчик такого формата — «Победа», но из-за пандемии цены снизили и другие компании

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Руководитель Росавиации Александр Нерадько, выступая на пленарном заседании конференции «Транспортная неделя-2020», заявил о том, что российские авиакомпании заинтересовались развитием сегмента низкобюджетных перевозок (лоукост). «У многих авиакомпаний есть стремления создавать свои лоукост-подразделения. Нынешний период [пандемии] также характеризуется тем, что многие авиакомпании понизили стоимость авиаперевозок», — отметил он.

«У нас авиакомпания «Победа» — знаменитый лоукостер, который в период пандемии демонстрирует великолепные показатели перевозок пассажиров, и причем билет стоит очень дешево», — напомнил Нерадько. «Победа» стала единственной среди крупных компаний мира, которая по итогам третьего квартала 2020 года показала рост пассажиропотока на 12%, говорил в середине октября Андрей Чиханчин, заместитель гендиректора «Аэрофлота» («Победа» входит в группу «Аэрофлот») по коммерции и финансам.

На прошлой неделе экс-глава «Аэрофлота» Виталий Савельев (10 ноября был назначен министром транспорта) заявил, что количество лоукостеров в России должно быть больше. «Таких лоукостеров [как авиакомпания «Победа»] должно быть больше в нашей стране. Сейчас мировой тренд показывает, что вся авиация именно развивается в части низкобюджетных перевозчиков», — рассказал он, выступая на заседании профильного комитета Госдумы.

Что будет с «Победой»

В июле Савельев представил премьеру Михаилу Мишустину новую стратегию группы «Аэрофлот» до 2028 года: она предусматривает увеличение пассажиропотока с 60,7 млн до 130 млн человек в год, и основная ставка в ней делается на развитие «Победы». Если в 2019-м лоукостер перевез 10,3 млн пассажиров, то к 2028-му этот показатель должен увеличиться до 55–65 млн. Это должно сделать «Победу», которая получит среднемагистральные рейсы «Аэрофлота», крупнейшей на российском рынке (по итогам 2019 года ее доля составила лишь 8%).

«Победа», встав на маршруты «Аэрофлота», существенно изменит картину ввиду дешевизны билетов — у нее 10% билетов продаются по цене сейчас 499 руб., а до этого продавалось по цене 999 руб. — это очень существенная для пассажира (почему и загрузка такая большая!) вещь», — рассказывал премьеру Савельев. По его словам, развитие этого лоукостера приведет к снижению средних цен на рынке примерно на 30% в экономклассе.

Глава «Победы» Андрей Калымков еще в 2016 году говорил, что приветствует появление новых лоукостеров, но их «пока не видать». С тех пор новых российских лоукостеров не появилось.

Что на это ответят конкуренты

Практически все авиакомпании в России сейчас в большей или меньшей степени развивают гибридную бизнес-модель с элементами лоукост-перевозок, отмечает директор по исследованиям и разработкам Infomost Consulting Алексей Синицкий. Даже у авиакомпании «Аэрофлот» (в одноименной группе позиционируется как компания премиум-сегмента) есть безбагажные тарифы, которые в принципе можно считать атрибутом лоукост-модели, напоминает эксперт. «Если толковать понятие лоукост как «без излишеств», то уж излишеств мы точно ни у кого не найдем», — добавляет он.

«Уральские авиалинии» в конце сентября впервые запустили распродажу авиабилетов по цене от 499 руб. в одну сторону, назвав их «победными». Билеты продавались из Жуковского в Санкт-Петербург, Сочи и еще шесть городов (Нижневартовск, Казань, Волгоград, Архангельск, Пермь и Воронеж). В «Победе» тогда назвали такую распродажу путем к банкротству. В конце октября «Уральские авиалинии» отменили большинство из этих рейсов.

Авиакомпания Utair рассматривает возможность перехода на модель ультралоукостера, заявил на прошлой неделе ее вице-президент по управлению сетью и парком Дмитрий Белоконь. «Какие-то шаги на пути к «полулоукостовой» модели мы делали: внедряли безбагажные тарифы, отказывались от питания на борту. Все эти меры направлены на сокращение костов», — добавил он.

Представитель «Нордавиа» (бренд Smartavia) рассказал РБК, что кризисная ситуация, связанная с пандемией коронавируса, привела к тому, что компания была вынуждена внедрить в свою работу некоторые элементы низкобюджетного формата: отказаться от бизнес-класса, ограничить ручную кладь, ввести невозвратные билеты, перейти на платное бортовое питание, а также снизить тарифы в рамках частых акций. «Но вряд ли идея формата low cost (полной трансформации в лоукостер. — РБК) будет реализована на практике в обозримом будущем», — предупредил он.

Однако авиакомпания S7 Airlines, которая на протяжении семи месяцев (апрель—октябрь 2020 года) лидирует по количеству перевезенных пассажиров в России, опережая «Аэрофлот», не рассматривает возможность перехода в лоукост-сегмент и планирует оставаться полносервисной авиакомпанией (full-service), сказал РБК ее представитель.